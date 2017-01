Congo-Kinshasa: L'envoyé spécial de l'ONU félicite les parties congolaises de la signature du compromis politique

The Cranes team of 26 that is in Tunisia for an international friendly has been submitted as Uganda's preliminary squad… Read more »

« Il s'agit là d'une étape importante dans la promotion de la réconciliation et de la démocratie dans le pays, ce qui est conforme aux gagemts nationaux pris par la RDC au titre de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région signé février 2013 », a-t-il affirmé. « J'espère que la mise œuvre scrupuleuse de l'accord du 31 décembre permettra égalemt d'avancer core dans la mise œuvre de l'Accord-cadre et favorisera ainsi une plus grande stabilité et un développemt durable dans la région des Grands Lacs », a-t-il ajouté. « Je saisis cette occasion, ce premier jour de 2017, pour courager tous les dirigeants de la région à continuer de démontrer qu'ils demeurt fermemt résolus à mettre fin aux cycles de conflits qui continut de toucher la région et à assurer le progrès social et économique auquel leurs peuples aspirt. »

Copyright © 2017 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. All rights reserved. Distributed by AllAfrica Global Media (allAfrica.com). To contact the copyright holder directly for corrections — or for permission to republish or make other authorized use of this material, click here.

AllAfrica publishes around 800 reports a day from more than 140 news organizations and over 500 other institutions and individuals, representing a diversity of positions on every topic. We publish news and views ranging from vigorous opponents of governments to government publications and spokespersons. Publishers named above each report are responsible for their own content, which AllAfrica does not have the legal right to edit or correct.

Articles and commentaries that identify allAfrica.com as the publisher are produced or commissioned by AllAfrica. To address comments or complaints, please Contact us.