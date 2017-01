Uganda: Kiyonga New Ambassador to China

President Yoweri Museveni has made changes in the foreign service, with former defence minister Crispus Kiyonga being appointed ambassador to Beijing, China.

The majority of the changes will see new faces like Phoebe Otaala and Busoga king William Gabula take up roles as ambassadors, while several serving ambassadors like Richard Kabonero have been moved to new stations.

The President has sent the names below, to Parliament for consideration and approval.

1. Brig. Ronnie Balya Juba

2. Kibedi Zake Wanume Copenhagen

3. James Kinobe Khartoum

4. Prof. Sam Turyamuhika Mogadishu

5. Mubiru Stephen Ankara

6. James Mbahimba Kinshasa

7. Onyanga Aparr Christopher Geneva

8. Nelson Ocegere Abuja

9. Dr. Kiyonga Chrispus Beijing

10. Hyuha Samali Dorothy Kuala Lumpur

11. Woneka Oliver Kigali

12. Sam Male Cairo

13. Olwa Johnson Agara Moscow

14. Nimisha Jayant Madhvani Abu Dhabi

15. Nduhuura Richard Paris

16. Nsambu Alintuma Algiers

17. Betty Akech Okullu Tokyo

18. Katende Mull Sebujja Washington

19. Maj. Gen. Matayo Kyaligonza Bujumbura

20. Moto Julius Peter London

21. Blaak Mirjam Brussels

22. Solomon Rutega Guangzhou

23. Grace Akello New Delhi

24. Phoebe Otaala Nairobi

25. Tibaleka Marcel Berlin

26. Napeyok Elizabeth Paula Rome

27. Dr. Kisuule Ahmed Riyadh

28. Rebecca Otengo Addis Ababa

29. Ruth Aceng Ottawa

30. Prof. Joyce Kikafunda Canberra

31. Nekesa Barbara Oundo South Africa

32. Dr. Ssemuddu Yahaya Tehran

33. Ayebare Adonia New York

34. Richard Kabonero T. Dar es Salaam

35. His Highness Gabula William Ambassador - Special

Duties - Office of the President

Deputy Ambassadors

1. Ocula Michael

2. Mohammed Kezaala