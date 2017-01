Cameroon: Letter to Indomitable Lions Captain

The President of the Senate To Mr Benjamin Moukandjo Captain of the Indomitable Lions C/O The Minister of Sports and Physical Education Franceville (Gabon) Dearest Indomitable Lions, With audacity, determination, bravery and combativeness, you successfully defeated the Teranga Lions of Senegal, thus earning, after this hard-fought battle, your sport in the semi-final of the 31st edition of the Africa Cup of Nations (AFCON). This brilliant victory is a reflection of your spirit of patriotism, solidarity, combativeness and sacrifice, as well as your sense of discipline and selflessness, which are key to the "fighting spirit" of the indomitable Lions, DNA of the National Football Team. Through my voice, the Upper House of Parliament extends its warm and sincere congratulations. Dearest Valliant Indomitable Lions, We stand with you wholeheartedly. Our encouragements as well as our affectionate and patriotic sentiments will accompany you for a successful continuation for qualification to the final of the AFCON 2017, where the Senate shall be present by your side in Libreville next February 5, to support you and encourage you to the final victory. I encourage you to preserve and display the same determination, so that our national flag, symbol of our national unity which is so dear to Cameroonians, should continue flying very high. Also, while drawing from the words of Cameroon's First Sportsman, H.E. Paul Biya, President of the Republic, Head of State, I will tell you: "Just one word: Go on". Go Lions! Yaounde, 30th January, 2017 (s) Marcel NIAT NJIFENJI President of the Senate

Lettre au capitaine des Lions indomptables

Le président du Sénat A Monsieur Benjamin Moukandjo, Capitaine des Lions indomptables S/C de M. le ministre des Sports et de l'Education physique Franceville (Gabon)

Très chers Lions indomptables, Avec témérité, bravoure et combativité, vous avez réussi à vaincre les Lions de la Teranga du Sénégal, et décrocher ainsi, de haute lutte, votre qualification pour les demi-finales de la 31e Coupe d'Afrique des nations (CAN). Cette éclatante victoire est le reflet de votre esprit patriotique, de solidarité, de combativité et de sacrifice, ainsi que de votre sens de la discipline et d'abnégation, au cœur du « fighting spirit » des Lions indomptables, ADN de l'équipe nationale de football. Par ma voix, la haute chambre du parlement vous adresse ses chaleureuses félicitations. Très chers et valeureux Lions indomptables, Nous sommes debout et de tout cœur avec vous. Nos encouragements ainsi que nos sentiments affectueux et patriotiques vous accompagnent pour une bonne continuation et une qualification à la finale de la CAN 2017, à laquelle le Sénat sera présent à Libreville le 5 février prochain, pour vous soutenir et vous porter vers la victoire finale. Je vous encourage à persévérer et à afficher la même détermination, afin que notre drapeau national, symbole de notre unité nationale si chère aux Camerounais, continue de flotter toujours plus haut. Aussi, empruntant les propos du premier sportif, S.E. Paul Biya, président de la République, chef de l'Etat, je vous dis ceci : « Un seul mot : Continuez » Allez les Lions ! Yaoundé, le 30 janvier 2017 Le président du Sénat (é) Marcel NIAT NJIFENJI