Cameroon: Online Payment of Bills - Customers in Uncomfortable Situations

Many complain of having their electricity or water connection cut because online payment was not effective.

The joy and excitement witnessed amongst many Cameroonians with the coming of on-line payment of mostly electricity and water bills seems to dwindle due to uncomfortable situations emanating from the subsidiary systems of payments. Cameroon Tribune encountered some customers in Yaounde who expressed frustration over on-line payment of bills because they saw their water or electricity supply disconnected under the pretext that they had not effectively paid their bills. But such clients say they had paid through one of the subsidiary systems of payments that is either Express Union, Express Exchange, MTN Mobile Money, Orange Money or Smobilpay. Melissa Mbassi of Yaounde is one of the unfortunate inhabitants obliged to face a number of days at home in total blackout because she paid her electricity bills via Orange Money and payment was not effective through the subsidiary system of payment. Melissa explains that she was issued a receipt. But after some days her light was disconnected on the grounds that she had not paid her bills of some FCFA 50,000. Even after presenting her receipt, Melissa's connection was not reinstated until when she had paid the same bill with penalty included. According to Melissa, she has never been able to recover the money first paid via Orange Money. Augustina Pent's situation is not different from that of Melissa although this time it is with another subsidiary system of payment; Express Union. Augustina was seen at one of the Express Union agencies in Yaounde in total shock because she had just received a notice from the electricity corporation which revealed that she has a bill of over FCFA 100,000 including arrears. She narrates how each month she used to receive a bill of about FCFA10, 000, which she paid through Express Union. Augustina says she does not understand why the payment of her monthly bills was not effective through the subsidiary system of payment (Express Union).

Me Calvin Tah: « L'abonné ayant subi un préjudice peut obtenir réparation »

Avocat au barreau du Cameroun.

Un client qui paie ses factures par transfert d'argent chez des partenaires dûment indiqués est-il couvert? Il faut préciser au préalable que tous les contrats génèrent des obligations entre les parties. Le client étant un abonné d'Eneo, cette relation constitue un contrat et Eneo qui reçoit les paiements en contrepartie des services offerts est libre de choisir le moyen de se faire payer. Le paiement des factures d'électricité par transfert d'argent est l'un des moyens volontairement choisis par Eneo et ceci constitue une couverture contractuelle pour l'abonné qui agit dans le sens indiqué par Eneo. Quels sont les droits du client en cas de suspension de la fourniture d'électricité due aux lenteurs de rétrocession des fonds à Eneo par le partenaire? Etant donné qu'il s'agit d'un contrat bilatéral dans lequel les parties ont des obligations réciproques l'une à l'égard de l'autre, (Eneo s'oblige à fournir l'électricité et l'abonné s'oblige à payer), le fait pour Eneo d'avoir choisi délibérément de se faire payer via un partenaire donne droit à réparation pour le client dont la coupure d'électricité est due aux lenteurs de rétrocession des fonds à Eneo par le partenaire. Quelle est la meilleure voie de recours pour obtenir réparation du préjudice subi? A la lecture de la Loi N° 2011/012 du 06 Mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, l'abonné ayant subi un préjudice peut obtenir réparation. Celle-ci peut se faire de différentes manières : l'action personnelle ou individuelle. Elle est intentée par la personne ayant subie le préjudice ou ses ayants droits. Puis l'action collective, elle est initiée par les associations des consommateurs ou des ONG qui luttent pour la protection des consommateurs. L' « action alternative » qui est celle qui consiste pour l'abonné d'invoquer des décisions obtenues par des associations des consommateurs ou des ONG pour obtenir réparation du préjudice subi. Propos recueillis par Jeanine FANKAM