Cameroon: Race of Hope - Alpinists Round Off Preparations

The town of Buea, at the foot of Mount Fako in the South West Region, will once more be on the limelight this weekend. The 2017 edition of the Mount Cameroon Race of Hope will take place tomorrow February 25. Some 600 athletes from Equatorial Guinea, Gabon, Kenya, France, Nigeria and Great Britain will be daring the chariots of the gods. Organisers are leaving no stone unturned to ensure a hitch-free competition. Echoes from Buea say all is set for the event. Everything is in place and certain major technical aspects have been taken care of such as the selection of athletes, hostesses, clearing of the mountain track and the field is ready. Meanwhile, alpinists are rounding off their final preparations in order to be on top form come tomorrow. All the athletes arrived in Buea at least two days before the race to get used to the environment. A few days before the competition Buea and the surrounding towns have been booming with activities. Sports and cultural events are organised around the Molyko stadium to give the event the pump and pageantry it deserves. It will be an opportunity for tourists to discover Mount Cameroon and the culture of the South West Region. The athletes will compete in various categories namely seniors, ladies and gentlemen veterans. The departure and arrival points will be inside the Molyko Stadium. The competition attracts compatriots and spectators from around the globe. The athletes compete for the first place to the summit and back again. Each athlete will be out to write his name in the legendary book of champions like Simplice Ndungeh, Sarah Etonge, Ngwaya Yvonne and Esuka Reginald Wose, among others. Since its creation in 1973 only local athletes have dominated the competition. Foreign athletes are yet to break the myth. Mount Cameroon Race of Hope is an endurance race of about 40 km with 2500 m of difference in height which is particularly difficult and physically demanding.

Charles Kouoh Koteh: « La course doit porter l'espoir du vivre-ensemble »

Secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme

Comment va se dérouler la course sans Guinness comme sponsor cette année ?

Guinness, après son retour, a tenu trois ans. Et durant cette période, la compétition s'est déroulée avec le concours d'autres sponsors. De nombreuses entreprises citoyennes savent que c'est une compétition qui revêt une importance capitale pour notre pays. Donc, cette absence n'est pas un problème en tant que tel. Certes, Guinness apportait un plus avec l'augmentation de la prime des vainqueurs, passée de 3 à 10 millions de F. Cette prime ne sera pas supprimée parce que le principal sponsor n'est plus là. Au contraire. C'est une prime qui est désormais parrainée par le chef de l'Etat. Le plus important est que l'événement puisse se tenir et qu'il soit bien organisé pour rehausser l'image de notre pays. Et pour cela, nous n'allons lésiner sur aucun moyen. Nous avons commencé à préparer la compétition depuis plus de trois mois déjà, et nous avons préfinancé plusieurs secteurs de préparation. Du moment où nous avons l'aval de l'Etat, la compétition va se dérouler sans problème. Aux populations du Sud-Ouest, je demande que tout le monde se mobilise pour que la « Course de l'espoir » porte l'espoir de tout un peuple, celui du vivre-ensemble et du gagner-ensemble.

Lors de la dernière édition les athlètes se sont plaints justement du montant des primes. Est-ce qu'elles vont connaître une revalorisation ?

Les primes sont déjà passées de 3 à 10 millions de F. C'est déjà une bonne option. Il y a des athlètes qui sont champions d'Afrique et qui ne reçoivent pas ces 10 millions de F. L'argent n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est le message de l'espoir que ces athlètes véhiculent lorsqu'ils vont sur les montagnes et rentrent vainqueurs, pour démontrer cette hargne, ce « fighting spirit ». Ils démontrent leur capacité à pouvoir dompter le « Char des dieux » devant les athlètes kenyans. J'attends des Camerounais et de tous les étrangers, une forte mobilisation au pied du Mont Cameroun pour montrer que le Cameroun est un grand pays.

Quelles sont les innovations pour cette année ?

C'est une surprise que le Comité d'organisation réserve aux populations. Ces innovations, nous les partagerons avec nos frères du Sud-Ouest et tous ceux qui viendront les découvrir sur le site. Cette année, le culturel sera au-devant de la scène. La région du Sud-Ouest sait souvent démontrer ces merveilles. Je souhaite que tout le monde vienne vivre cet événement.