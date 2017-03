South Africa: Anderson Sets Up Duel With Nishikori

South Africa's top-ranked tennis player, Kevin Anderson, has reached the second round of the Miami Masters after defeating Serbian qualifier Dusan Lajovic 6-2, 7-5 on Wednesday.

Anderson lost early at the Indian Wells Masters last week, but a solid first round performance in Miami has seen him set up a second round meeting with Japan's world No 4 Kei Nishikori.

The 30-year-old Anderson was ranked as high as No 10 in the ATP Rankings in 2015 before an injury-plagued 2016 saw his ranking drop significantly.

He is currently ranked 74th in the world by the ATP .

Results from ATP and WTA Miami Open on Wednesday:

Men

First round

Dudi Sela (ISR) bt Christian Harrison (USA) 6-1, 6-1

Nicolas Mahut (FRA) bt Michael Mmoh (USA) 6-3, 6-2

Yoshihito Nishioka (JPN) bt Jordan Thompson (AUS) 1-6, 6-4, 6-3

Jiri Vesely (CZE) bt Tommy Haas (GER) 6-7 (5/7), 6-3, 7-5

Viktor Troicki (SRB) bt Thiago Monteiro (BRA) 5-7, 6-3, 6-1

Jeremy Chardy (FRA) bt Facundo Bagnis (ARG) 6-2, 6-2

Fabio Fognini (ITA) bt Ryan Harrison (USA) 6-4, 7-5

Benoit Paire (FRA) bt Martin Klizan (SVK) 7-6 (7/4), 6-3

Donald Young (USA) bt Dustin Brown (GER) 6-3, 1-6, 6-2

Federico Delbonis (ARG) bt Juan Monaco (ARG) 7-5, 7-6 (7/4)

Jan-Lennard Struff (GER) bt Aljaz Bedene (GBR) 7-5, 4-0 abandon

Ernesto Escobedo (USA) bt Daniel Evans (GBR) 7-5, 0-6, 6-3

Taylor Fritz (USA) bt Adam Pavlasek (CZE) 6-2, 6-3

Jared Donaldson (USA) bt Kyle Edmund (GBR) 2-6, 7-6 (7/4), 6-2

Kevin Anderson (RSA) bt Dusan Lajovic (SRB) 6-2, 7-5

Guido Pella (ARG) bt Tim Smyczek (USA) 3-6, 6-4, 7-6 (7/3)

Women

First round Patricia Tig (ROM) bt Heather Watson (GBR) 7-6 (7/4), 6-1

Ashleigh Barty (AUS) bt Eugenie Bouchard (CAN) 6-4, 5-7, 6-3

Christina McHale (USA) bt Annika Beck (GER) 6-7 (2/7), 7-5, 6-0

Lucie Safarova (CZE) bt Yanina Wickmayer (BEL) 7-6 (7/2), 6-4

Veronica Cepede (PAR) bt Misaki Doi (JPN) 6-2, 6-4

Wang Qiang (CHN) bt Donna Vekic (CRO) 0-6, 6-4, 6-2

Yaroslava Shvedova (KAZ) bt Jelena Jankovic (SRB) 4-6, 6-4, 7-6 (7/3)

Bethanie Mattek-Sands (USA) bt Katerina Siniakova (CZE) 6-3, 4-6, 6-4

Jana Cepelova (SVK) bt Andrea Petkovic (GER) 6-2, 6-4

Madison Brengle (USA) bt Jelena Ostapenko (LAT) 6-3, 3-6, 6-2

Alja Tomljanovic (CRO) bt Magda Linette (POL) 6-2, 1-6, 6-2

Varvara Lepchenko (USA) bt Lauren Davis (USA) 6-3, 6-3

Pauline Parmentier (FRA) bt Oceane Dodin (FRA) 6-2, 6-1

Aliaksandra Sasnovich (BLR) bt Alize Cornet (FRA) 6-4, 1-6, 6-4

Anett Kontaveit (EST) bt Kurumi Nara (JPN) 6-2, 6-1

Taylor Townsend (USA) bt Amanda Anisimova (USA) 2-6, 6-2, 6-3

Risa Ozaki (JPN) bt Louisa Chirico (USA) 3-6, 7-5, 6-1

Shelby Rogers (USA) bt Marina Erakovic (NZL) 4-6, 6-3, 7-6 (7/4)

Julia Goerges (GER) bt Alison Riske (USA) 7-5, 6-3

Sorana Cirstea (ROM) bt Monica Puig (PUR) 6-2, 6-4

