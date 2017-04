Ghana: Shatta Wale, Nana Aba, Others Up for 2017 Ghana Entertainment Awards

Organisers of the Ghana Entertainment Awards have released the list of nominees for this year's edition of the event.

The award scheme celebrates and recognises true inspirational creativity, success and contributions to the Entertainment industry in Ghana annually.

Dancehall act Shatta Wale was nominated in four categories, 'Best Song', 'Dancehall/Reggae Act', 'Best Music Video' and 'Best Male Act'.

GHOne TV Editor and news caster Nana Aba Anamoah and Live FM's Berla Mundi were nominated in the TV Personality/Female Presenter Category. Live Fm's Business Manager, Jay Foley and KOD are also up for the TV Personality/Male Presenter award.

Below is the full list

BEST ALBUM

Bar 3- EL

Nowhere Cool- M.anifest

Matic - Trigmatic

Janesis - Efya

Counselor -Nacee

BEST SONG

Confesssion- Kofi Kinaata

Grind- Vision DJ ft A. I

Alhaji- VVIP

Kakai- Shatta Wale

U and Me, Joey B

RNS- Sarkodie

Too Risky- Medikal

GOSPEL ARTIST/GROUP

Joe Mettle

Sonnie Badu

Nacee

Esther Piesie

Ohemaa Mercy

BEST HIPLIFE/RAP- ACT

Joey B - You and Me

EL- Kaabuame

Manifest - God MC

Sarkodie -RNS

Omar Sterling -Bob Marley

Medikal - confirm

BEST REGGEA/DANCEHALL- ACT

Stonebwoy- People Dey

Ras Kuuku Ft. Luther - Nwansina

Ebony- Poison

Samini -Yona

Shatta Wale-Kakai

BEST HIGHLIFE- ACT

Kofi Kinaata - Confesssion

Becca- Beshiwo

Bisa -Jwe

Killbeatz - Borkor Borko

Wisa Greid - Minste Bo

BEST MUSIC PRODUCER

Pee on The Beat

Killbeatz

Magnom

Kaywa

WillisBeatz

Kuvie

BEST MUSIC VIDEO

Okyeame Kwame Ft. Mzvee - Small Small

Edem Ft. Rekaado Banks - Nyedzilo

Becca- Beshiwo

Stonebwoy - Talk To Me

Shatta Wale - Kakai

Bisa kdei ft Obrafour - Samina

Guru ft Singlet - Samba

BEST COLLABORATION

Okyeame Kwame Ft. MzVee - Small Small

Flowking stone ft Shatta Wale

Sarkodie - Fire Bon Dem Rmx

R2Beez ft Wizkid Tonight

VVIP ft. Patoranking - Alhaji

Ras Kuuku ft. Luther

Guru ft. Single- Samba

BEST NEW ACT

A.I

Medikal

Article Wan

Ebony

Fancy Gadam

Sorakiss

Feli Nuna

Rudebwoy Ranking

BEST GROUP

Keche

R2bees

Gallaxxy

VVIP

BEST FEMALE ACT

Tiffany

Becca

MzVee

Eazzy

Efya

Wiyaala

BEST MALE ACT

Samini

Shatta Wale

Stonebwoy

Kinaata

Sarkodie

Medikal

2017 GEA NOMINEES LIST - FILM/TV CATEGORIES

LEAD ACTOR IN FILM

Adjetey Annang - Keteke

Jose Tolbert - True Lies

Van Vicker -'Black Money

Alphones Menyo - Utopia

Kalybos - Amakye & Dede

LEAD ACTRESS IN FILM

Ophelia Dzidzornu - Like Cotton Twines

Kalsoum Sinare -'Sala

Yvonne Nelson - In.April

Nana Ama Mcbrown - Na Menim

Lydia Forson - Keteke

Rukiyat Masud.- Children Of The Mountain

SUPPORTING ACTOR IN FILM

Fred Amugi - Sala

John Dumelo - Amakye & Dede

Kwadwo Nkansah - Fault

Ian Wordi - Sala

Kobi Rana - Sala

Akrobeto - Na Menim

SUPPORTING ACTRESS IN FILM

Akorfa Adjeani - Children Of The Mountain

Jackie Appiah - Sala

Luckie Lawson -' Like Cotton Twine

Roslyn Ingissa - Amakye & Dede

BEST PICTURE (FILM PRODUCER)

Utopia - Alphones Menyo

Sala - Kalsoum Sinare & Fareeda Sinare Yakubu

Purple - Prince.Dovlo

True Lies - Abdul Salam Mumuni

Amakye & Dede - Kofi Asamoah

Children Of The Mountain - Priscilla Anany

In April - Yvonne Nelson

BEST DIRECTOR-FILM

Kofi Asamoah - amakye & dede

Kobi Rana - Sala

Leila Djansi - like cotton twines

Priscilla Anany - children of the mountain

TV PERSONALITY/ PRESENTER MALE

KOD

Elias Chebeb

Jay Foley

Patrice Amegashie

TV PERSONALITY/ PRESENTER FEMALE

Berla Mundi

Nana Aba Anamoah

Caroline Sampson

Sorakiss

Kokui Selormey

OTHER 2017 GEA NOMINEES LIST

SPORTS PERSONALITY OF THE YEAR

Martha Bissah

Kaya Forson

Andre Ayew

Asamoah Gyan

Emmanuel Tagoe

Harrison Afful

ENTERTAINMENT BLOG of The Year

zionfelix.net

enewsgh.com,

ameyawdebrah.com

blagogee.com

nkonkonsa.com

nydjlive.com

BEST DIASPORA ACT

Fuse ODG, UK

Eugy - UK

Kwamz and Flava, UK

Blitz The Ambassador, USA

LosGrumos- FRANCE

Best Radio Personality ( female)*

Doreen andoh.-( joy fm)

Anita Erskine- ( Starr fm)

MsNaa- (yfm)

Jessica Saforo.-(citi fm)

*Best Radio Personality (male)*

Akwasi Aboagye - (Peace fm)

Ray - (Starr fm)

Kwame Sefa Kayi- (Peace fm)

Abeiku Santana - (Adom fm)

BEST DJ

Dj Micsmith

Dj Mensah

Dj Vision

Dj Vyrusky

BEST COMEDIAN ACT

DKB

Kemikal

Foster Romanus

Ajeezay

Lexy Decomic

BEST GH /USA ACT

Duke D2

Nana Nyc

Moe Sbw

Lighter

Rison

2 shy

JOHN Q

BEST GH/USA DJ

Dj Akua, -DMV

Dj Nayah, -NJ

Dj Slim, NY

Dj Prince Paul,-MA

DJ AKA, -NY

DJ sam Q, -ATL

BEST ENTERTAINER OF THE YEAR

Sarkodie,

Shatta Wale

Stonebwoy

DKB

Efya

Lilwin

Akrobeto

NON GHANAIAN CATEGORIES

AFRICA - NON GHANAIAN

BEST ACTOR

Ramsey Nouah -Nigeria

Blossom Chukwujekwu-Nigeria

Nick Mutuma-KENYA

Emmanuel Ikubese-Nigeria

Oc Ukeje- Nigeria

AFRICA NON GHANAIAN

BEST ACTRESS

Adesua Etomi-Nigeria

Rita Dominic- Nigeria

Funke Akindele-Nigeria

Omoni Oboli- Nigeria

Fulu Mugovhani- South Africa

Africa NON GHANAIAN

BEST Male Artist

Nasty C-South Africa

Falz-NIGERIA

Wizkid - Nigeria

Davido - Nigeria

Tekno - Nigeria

Toofan -TOGO

AKA - South Africa

AFRICA NON GHANAIAN

BEST FEMALE ARTIST

Busiswa -South Africa

Simi- NIGERIA

Tiwa Savage - Nigeria

Seyi Shay - Nigeria

Vanessa MDee - Tanzania

Yemi Alade - Nigeria

AFRICA NON GHANAIAN

BEST DJ

DJ Obi, Nigeria

Dj Spinall -Nigeria/USA

Dj ZinhleB -South Africa

Dj Tunez-Nigera/USA

DJ Maphorisa- South Africa