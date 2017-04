Residents of Bulla Pesa ward in Isiolo town have nominated a former street urchin to contest for the seat in the… Read more »

Taita Taveta County Governor Thomas Mwadeghu (ODM) Dan Mwazo (Jubilee) Jacinta Mwatela (ANC) Erastus Katani (Independent) Granton Samboja (Wiper) Senator Jones Mwaruma (ODM) Joyce Lay (Jubilee) anne tina nyambu (Kanu) Dr Anold Mwadali (Independent) Elijah Mwandoe (Wiper) Woman Representative Priscilla Mwangeka (Wiper) MPs Voi Jones Mlolwa (ODM) Rose Shingira (Wiper) dishon mngoda (Jubilee) Geoffrey Mwanjulu (ANC) Mwatate Andrew Mwadime (ODM) Morris Mbondenyi (Jubilee) Wundanyi Ray Mwangola (ODM) Simon Mwachia (Jubilee) Cromwell Baridi (Ford-K) Danson Mwashako (Wiper) Taveta Ruth Lelewu (ODM) Basil Criticos (Kanu) Stephen Odiaga (Ford-K) Morris Mulei (Wiper) Naomi Shaban (Jubilee) Tana River County Governor Hussein Dado (Jubilee) Dr Nuhu Abdi (Wiper) Dhadho Godhana (ODM) Danson Mungatana (Patriotic Party Of Kenya) Jillo Algi (Party for Development and Reforms Senator Ali Bule (Kanu) Hantiro Barako (Nark-K) Molu Shambaro (Wiper) Maur Bwanamaka (CCU) Said Balozi (Ford-K) Michael Nkaduda (ODM) Woman Representative Kureisha Mohamed (Independent) Saadiya Huisein (Wiper) Makkah Mohamed (Party for Development and Reforms) Alfeit Mumbo (ODM) Melisa Hadida Anc MPs Garsen Mohamed Jughe (DP) Aliwayu Komora (ODM)) Ibrahim Sane (Kenya Patriotic Party) Ali Wario (Wiper) Joel Ruhu (Ford-K) Guyo Salat (Jubilee) Weli Abdi Weli (Anc) Abdi Bile (CCM) Bernard Matheka (Chama Mwangaza Daima) Anwar Mohamed(Party for Development and Reforms) Morris Jilo (Kadu Asili) Galole Hassan Dukicha (Jubilee) Bwanaidi Aziz (MCC) Said Hiribae (Ford-K) Ahmed Shurie (Wiper) Bura Ali Wario (Jubilee) Isaack Galgalo (Kanu) Yakub Adow (ODM) Mohamed Dube (wiper) Uasin Gishu County Governor Jackson Mandago (Jubilee) Senator Margaret Kamar (Jubilee) Woman Representative Gladys Shollei (Jubilee) MPs Ainapkoi William Chepkut (Jubilee) Kapseret Oscar Sudi (Jubilee) Moiben Silas Tiren (Jubilee) Kesses Swarup Mishra (Jubilee) Soy Caleb Kositany (Jubilee) Turbo Kevin Okwara (Jubilee) Vihiga County Governor Moses Akaranga (PPK) Wilbur Ottichilo (ODM) Yusuf Chanzu (ANC) Kennedy Butiko Udp Senator George Khaniri (ANC) Jairus Amayi Independent Billy Nyonje (MDP) Patrick Kenya (Jubilee) Woman Representative Beatrice Adagala (ANC) Rhodah Mbandu (ODM) Lorna Obiri (PPK) Mary Amalemba (Independent) MPs Sabatia Alfred Agoi (Incumbent ANC) Dennis Ajega (ODM) Vihiga Ernest Ogesi Anc Dorcas Kedogo (ODM) Tom Kisia Ppk Emuhaya Charles Sande (ODM) ANC Results For Emuhaya Still Pending Luanda Chris Omulele (ODM) Arthur Apungu Anc Hamisi Charles Gimose Ford Kenya Nelson Muturi Anc

Copyright © 2017 The Nation. All rights reserved. Distributed by AllAfrica Global Media (allAfrica.com). To contact the copyright holder directly for corrections — or for permission to republish or make other authorized use of this material, click here.

AllAfrica publishes around 700 reports a day from more than 140 news organizations and over 500 other institutions and individuals, representing a diversity of positions on every topic. We publish news and views ranging from vigorous opponents of governments to government publications and spokespersons. Publishers named above each report are responsible for their own content, which AllAfrica does not have the legal right to edit or correct.

Articles and commentaries that identify allAfrica.com as the publisher are produced or commissioned by AllAfrica. To address comments or complaints, please Contact us.