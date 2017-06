Cameroon: Nomination De Responsables Dans Certaines Universités d'Etat

Décret N°2017/320 du 27 juin 2017

Le président de la République décrète :

Article 1er. - Sont, à compter de la date de signature du présent décret, nommés aux postes ci-après dans certaines universités d'Etat:

UNIVERSITY OF BAMENDA DEPARTMENT OF DEVELOPMENT, PHYSICAL PLANT AND INFRASTRUCTURE Director : Mr TANGKA Julius Kewir, Associate Professor, formerly serving as Director of the Department of Developrnent, Physical Plant and Infrastructure at the University of Dschàng, in replacement of Mr PETTANG Chrispin, called to other duties. DEPARTMENT OF FINANCIAL AFFAIRS Director : Mr GIYOH YERIMA Peter, Senior Civil Administrator, formerly serving as Financial Controller at the Bafoussam Urban Council, in replacement of Mr SOYANG Evaristus, sent to his administration of origin. DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE AFFAIRS Director : Mr MBUFONG Paul KUBAN, Associate Professor, formerly serving as Vice-Dean in charge of Research and Cooperation at the Faculty of Arts of the same University, in replacement of Mr MANDJACK Albert, called to other duties. DEPARTMENT OF STUDENTS AFFAIRS Director : Mr ANONG Damian NOTA, Associate Professor, formerly serving as Head of Service for Students Records at the Faculty of Science of the University of Buea, in replacement of Mr FOKUNANG Charles NTUNGWEN, called to other duties. FACULTY OF HEALTH SCIENCES Dean: Mrs MBANYA, née NGUM SHU Dora, Professor, formerly serving as Vice-Dean in charge of Studies and students Affairs at the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences of the University of Yaounde I, in replacement of Mr KUABAN Christopher, retired. FACUL TY OF LAW AND POLITICAL SCIENCE Dean : Mr GALEGA SAMGENA DAIGA, Associate Professer, formerly serving as Registrar in the sarne University, in replacement of Mr TABE TABE Simon, called to other duties. HIGHER TEACHERS TRAINING COLLEGE Director : Mrs TITA Margaret AWAH, Associate Professor, formerly serving in the same school as Deputy Director, in replacement of Mr NSAMENANG Augustine BAME, retired. HIGHER TECHNICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE Director : Mr AGBOR Michael NTUI, Associate Professor, formerly serving as Director of the Higher Technical Teachers Training College of the University of Buea in Kumba, in replacement of Mr AKUME Daniel AKUME, called to other duties.

UNIVERSITY OF BUEA DEPARTMENT OF DEVELOPMENT, PHYSICAL PLANT AND INFRASTRUCTURE Director : Mr AGBOR Dieudonné AGBOR, Lecturer, formerly serving as Assistant Director of the, College of Technology of the University of Buea in replacement of Mr EFANGE Simon MBUA-NGALE, retired. DEPARTMENT OF ACADEMIC AFFAIRS Director: Mr AYU'NWI NGWABE NEBA, Associate Professorformerly serving as Head of Division for Teaching and Teaching Staff of the same University, in replacement of Mr AFUI Mathias MIH, called to other duties. DEPARTMENT OF FINANCIAL AFFAIRS Director : Mr EPOGE Napoléon KANG, Lecturer, formerly serving as Inspector of Services N°3 at the Ministry of Higher Education, in replacement of Mr NTUNGWE NDUE Paul, retired. DEPARTMENT OF STUDENTS AFFAIRS Director : Mr NANA ENGO Serge Guy, Associate Professor, formerly serving as Head of Networks and Logistics Unit at the Ministry of Higher Education, in replacement of Mr EKOKA MOLINDO Andrew, retired. FACULTY OF AGRICULTURE AND VETERINARY MEDICINE Dean : Mr MOLUA Ernest Lytia, Associate Professor, formerly serving as Head of the Department of Agricultural Economics and Agribusiness at the same faculty, in replacement of Mr SAKWE NEKONGO Pierre Christopher, retired. HIGHER TECHNICAL TEACHERS TRAINING COLLEGE Director : Mr AKUME Daniel AKUME, Associate Professor, formerly serving as Director of the Higher Technical Teachers Training College of the University of Bamenda in Bambili, in replacement of Mr AGBOR Michael NTUI, called to other duties.

UNIVERSITE DE DOUALA DIRECTION DES AFFAIRES ACADEMIQUES ET DE LA COOPERATION Directeur: Monsieur TCHOUPIE André, Professeur, précédemment Chef du Département des Sciences Politiques à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, en remplacement de Monsieur MOUANGUE KOBILA James, appelé à d'autres fonctions. DIRECTION DES INFRAS'TRUCTURES, DE LA PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT Directeur: Madame NGO NONGA Fridoline, Maître de Conférences, précédemment Directeur des Affaires Administratives et Financières à l'Universitéde Yaoundé II, en remplacement de Monsieur KOUM François, appelé à d'autres fonctions. DIRECTION DU CENTRE DES, ŒUVRES UNIVERSITAIRES Directeur: Monsieur ZIE ZIE Gothard, Conseiller Principal de Jeunesse et d'Animation, prècédernment Directeur du Centre des Œuvres Universitaires, à l'Université de Yaoundé II, en remplacement de Madame ADE Catherine, admise à faire valoir ses droits à la retraite. DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANC'IERES Directeur: Monsieur MASSING MA MASSING Eric William, Inspecteur Principal du Trésor, précédemment Receveur des Finances de Ngoumou, en remplacement de Monsieur BANGA KOLLO Emmanuel, remis à la oisposition de son administration d'origine. FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES Doyen: Monsieur KPWANG KPWANG Robert, Maître de Conférences, précédemment. Conseiller Technique N°2 au Ministère de l'Enseignement Supérieur, en remplacement de Monsieur EFOUA MBOZO'O Samuel, appelé à d'autres fonctions. ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE Directeur: Monsieur NNEME NNEME Léandre, Maître de Conférences, précédemment Chef du Département de Génie Informatique dans le même établissement, en remplacement de Monsieur BEKOLO Claude, appelé à d'autres fonctions. ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES Directeur: Monsieur TAMOKWE PIAPTIE Georges Bertrand, Maître de Conférences, précédemment Conseiller Technique N°1 au Ministère de l'Enseignement Supérieur, en remplacement de Monsieur KAMDEM Emmanuel, appelé à d'autres fonctions.

UNIVERSITE DE DSCHANG Conseiller Technique auprès du Recteur : Monsieur MANDJACK Albert, Maître de Conférences, précédemment Directeur des Affaires Administratives à l'Université de Bamenda, en remplacement de Monsieur EBOBISSE Carl, admis à faire valoir ses droits à la retraite. DIRECTEUR DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES Directeur: Madame NGNOKAM YOUMSI Sylvie Léa, épouse WANSI, Maître de Conférences, précédemment Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération dans la même université, en remplacement de Monsieur NOUTCHIEU, admis à faire valoir ses droits à la retraite: DIRECTION DES AFFAIRES ACADEMIQUES ET DE LA COOPERATION Directeur: Monsieur WANDA Robert Professeur, précédemment en service à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de, l'Université de Yaoundé II, en remplacement de Madame KABEYENE BEYALA Véronique, épouse KAMGANG, appelée à d'autres fonctions. DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, DE LA PLANIFicATION ET DU DEVELOPPEMENT Directeur: Monsieur KAMDEM Emmanuel, Professeur, précédemment Directeur de l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de l'Université de Douala, en remplacement de Monsieur TANGKA Julius Kewir, appelé à d'autres fonctions. FACULTE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES AGRICOLES Doyen: Monsieur BITOM Dieudonné Lucien, Professeur, précédemment Doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Ngaoundéré, en remplacement de Monsieur MVONDO ZE Antoine David, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

UNIVERSITE DE NGAOUNDERE Conseiller Technique auprès du Recteur: Madame KABEYENE BEYALA Véronique, épouse KAMGANG, Professeur, précédemment Directeur des Affaires Académiques et de la Coopération à l'Université de Dschang, en remplacement de Monsieur HAMAN DJALLO, appelé à d'autres fonctions, DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, DE LA PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT Directeur: Monsieur HAMAN DJALLO, Maître de Conférences, précédemment Conseiller Technique auprès du Recteur de la même université, en remplacement de Monsieur KALSIMBE SALATHIEL, admis à faire valoir ses droits à la retraite. ECOLE DE GENIE CHIMIQUE ET DES INDUSTRIES MINERALES Directeur: Monsieur NYASSE Barthélémy, Professeur, précédemment Vice-Recteur chargé des Enseignements, de la Professionnalisation et du Développement des Technologies de l'Information et de la Communication à l'Université de de Bamenda, poste créé. FACULTE DES SCIENCES Doyen: Monsieur MVONDO AWONO Jean Pierre, Maître de Conférences, précédemment Coordonnateur de la Filière des Métiers du Bois, de l'Eau et de l'Environriement à l'Antenne Académique de l'Université de Dschang à Ebolowa, en remplacement de Monsieur BITOM Dieudonné Lucien, appelé à d'autres fonctions,

UNIVERSITE DE YAOUNDE I Conseiller Technique auprès du Recteur: Monsieur TCHAWA Paul, Professeur, précédemment Vice-Doyen chargé de la Scolarité et du Suivi des Etudiants à la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Yaoundé I, en remplacement de Monsieur ZAMBO BELINGA Joseph Marie, appelé è 'd'autres fonctions: DIRECTION DES AFFAIRES ACADEMIQUES ET DE LA COOPERATION Directeur: Monsieur ANDJIGA Nicolas Gabriel, Professeur, précédemment Directeur de l'Ecole Normale Supérieure de l'Université de Yaoundé I, en remplacement de Monsieur BITJONG NDOMBOL, appelé à d'autres fonctions. DIRECTION DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES Directeur; Madame MEDJA EKOTO Chanty Violette, Conseiller Principal d'Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle, précédemment Chef de la Cellule de Suivi de la Condition des Personnels et des Etudiants au Ministère de l'Enseignement Supérieur, en remplacement de Madame BELING Josiane, admise à faire valoir ses droits à la retraite, FACULTE DES ARTS, LETTRES ET SCIENCES HUMAINES Doyen: Monsieur AYISSI Lucien, Professeur, précédemment en service dans le même établissement, en remplacement de Monsieur ONGUENE ESSONO Louis Martin Pierre, admis à faire valoir ses droits à la retraite. FACULTE DES SCIENCES Doyen: Monsieur AWONO ONANA Charles, Professeur, précédemment Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de l'Université de Yaoundé I, en remplacement de Monsieur BILONG Paul, admis à faire valoir ses droits à la retraite. ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE Directeur: Monsieur ETOUA Remy Magloire Dieudonné, Maître de Conférences, précédemment Sous-Directeur de la Diplômation et de l'Authentification au Ministère de l'Enseignement Supérieur, en remplacement de Monsieur AWONO ONANA Charles, appelé à d'autres fonctions. ECOLE NORMALE SUPERIEURE Directeur.: Monsieur OWONO OWONO Luc Calvin, Professeur, précédemment Directeur. des Etudes-dans le même établissement, en remplacement de Monsieur ANDJIGA Nicolas Gabriel, appelé à d'autres fonctions. INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DU BOIS Directeur : Monsieur MUKAM FOTSING Joseph Albert, Maître de Conférences, précédemment Directeur-Adjoint du même établissement, en remplacement de Monsieur MEDJO EKO Robert, appelé à d'autres fonctions.

UNIVERSITE DE YAOUNDE II Conseiller Technique auprès du Recteur: Monsieur MEDJO EKO Robert, Maître de Conférences. précédemment Directeur de l'Institut Universitaire de Technologie du Bois de l'Université de Yaoundé 1 à Mbalmayo, en remplacement de Monsieur TCHOUANKEU Jean Claude, appelé à d'autres fonctions. DIRECTION DU CENTRE DES ŒUVRES'UNIVERSITAIRES Directeur : Monsieur NTEN NLATE Samuel, Maître de Conférences, précédemment Chef de la Division Administrative et Financière à là Faculté des Sciences, Economiques et de Gestion de l'Université de Yaoundé II, en remplacement de Monsieur ZIE ZIE Gothard appelé à d'autres fonctions, DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES Directeur : Monsieur PETTANG Chrispin, Professeur, précédemment Directeur, des Infrastructures, de la Planification et du Développement à l'Université de Bamenda, en remplacement de Madame NGO NONGA Fidoline, appelée à d'autres fonctions. FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION Doyen: Monsieur BEKOLO Claude, Professeur, précédemment Directeur de l'Ecole Normale Supérieure d'Enseignement Technique de l'Université de Douala, en remplacement de Monsieur WAMBA Henri, appelé à d'autres fonctions. INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN Directeur: Monsieur EHETH Salomon, Ministre Plénipotentiaire, précédemment Chargé de Mission au Cabinet Civil de la Présidence de la République, en remplacement de Monsieur TABI Pierre Emmanuel, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Article 2.- Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 27 juin 2017 Le président de la Républiqule, (é) Paul BIYA