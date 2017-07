Cameroon: Crude Palm Oil - Price Remains At Fcfa 450

The Minister of Trade has asked producers and transformers to look for alternative measures to boost the sector

The price of crude palm oil in the Cameroonian market will still stand at FCFA 450 per kilogramme, excluding value added tax, at least for the time being. The decision was arrived at, Thursday June 27, 2017, after a meeting between the Minister of Trade, Luc Magloire Mbarga Atangana and producers and transformers of palm oil grouped under the banner of the Oilseed Crops Regulation Committee. For some time now, some producers, including palm oil production giant - SOCAPALM, have been advocating the price for crude palm oil be reviewed and increased to between FCFA 550 and FCFA 600, excluding value added tax. According to the advocates of the crude palm oil price increase, the price has not evolved over the past 10 years whereas factors of production have significantly increased. They cited amongst others, increase in salaries for workers, upsurge in social engagements, increase in transport cost as well as a rise in cost of equipment and maintenance. Going by the producers, who want an increase in price, such a move will permit them to accelerate investment programmes such as extension of farms, replanting and acquisition of palm nut seeds. They argue that the increase will enable them close the palm oil production deficit gap in the country which currently stands at 130,000 tonnes per year. However, the Minister has rather proposed that alternative measures be sought to scale up production. "The sooner we get to work, the sooner we'll find a solution. Put all the points together and make a proposal. You have a committee to deal with all the problems," Minister Luc Magloire posited. The Minister's decision not to increase the price was taken in good faith, with SOCAPALM officials disclosing that they do not blame the Minister for having failed to comply with their request to increase price of crude palm oil. To the Chairman of the Oilseed Crops Regulation Committee, Dr. Emmanuel Nkoulou Ada Paul, they will quickly draw up and submit to the Minister of Trade, strategies to revamp the oilseed crops sector.

Jacquis Kemleu Tchabgou: « Nous luttons contre la vie chère »

Secrétaire général de l'Association des Raffineurs des Oléagineux

Qu'est-ce qui justifie la volonté d'augmenter le prix de l'huile de palme sur le marché ?

A propos de cette volonté, je m'interroge effectivement sur la véracité des arguments invoqués par la SOCAPALM, parce que c'est elle qui est à l'origine de la question de relèvement du prix de cession du kilogramme d'huile de palme brute (HPB) dans une fourchette située entre 550 et 600 F. A l'analyse, la volonté de cette entreprise, exprimée dans une correspondance adressée au ministre du Commerce, ne se justifie pas. Elle souhaite par exemple l'arrimage du prix de cession de l'HPB au marché international en période de baisse de production où la matière première se fait rare et chère. Nous rappelons par ailleurs que cette huile est cédée aux ménagères entre 600 et 700 F. Et ces deux derniers mois, l'ASROC a acheté la tonne d'huile de palme brute à Douala à 450 000 F et à 645 euros (423 120 F) au Libéria, entre autres actions pour stabiliser le secteur et lutter contre la vie chère.

Que peut-on faire pour augmenter la production d'huile de palme tout en stabilisant le prix à 450 F le kg ?

Il est simplement question de : rendre les terres agricoles, la semence de qualité et les engrais disponibles ; construire les infrastructures pour permettre de sortir les noix de palme des champs, de transporter l'huile de palme brute des unités de production vers celles de transformation en produits finis (huile de palme raffinée, savons de ménage, margarine ... ) ; de transporter les produits finis vers les marchés. Il faut également faciliter l'accès au financement en mettant effectivement en marche la banque agricole après sa création sur papier, entre autres

