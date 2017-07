Cameroon: Fight Against Corruption - Multiple Actors On the Field

The different institutions in charge of fighting against corruption in Cameroon have been using different approaches with diverse results

The National Anti-corruption Commission (NACC) officials on July 6, 2017 went down the streets of the capital city Yaounde to sensitise the public against engaging in acts of corruption. The move by this anti-corruption structure comes within the context of the heightened fight against corruption in Cameroon. At the time NACC officials carried out sensitization, the President of the Audit Bench of the Supreme Court, Ateba Ombala Marc was at the Senate for an exchange forum to let members of the Upper House of Parliament under the mission of this structure that is in charge of controlling and ruling on accounts of public establishments, as well as those of public and semi-public enterprises. The forum at the Senate was used to present the 2015 annual report of the Audit Bench of the Supreme Court that published corrupt practices in the management of the account of many enterprises and institutions. The report also indicated many cases of unclear payments concerning some programmes. The Audit Bench of the Supreme Court from every indication has contributed in the fight against corruption in Cameroon as its annual reports on State accounts are submitted to the Head of State who probably exploits them to carry out the fight against corruption. The dragnet of the judiciary continuous to get many corrupt government officials. At moment, there are scores of former senior government functionaries and those of State enterprises who have either been judged or sentenced by the Special Criminal Court or are awaiting trial. Certainly their present predicament is the logical outcome of the efforts put in by the various institutions involved in fighting against corruption. The Supreme State Audit Office is permanently on the field sensitizing managers of different public and semi-public structures on proper management. The Budget and Finance Disciplinary Council of the Supreme State Audit Office whose sessions are usually chaired by the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of the Supreme State Audit Office is dreaded by many corrupt officials. After each session of the council, the lists of suspects in connection with corruption and mismanagement of public funds are published. This by itself is a dissuasive factor but judging from previous lists, many of the suspects have been taken to court, judged and sentenced. The presence of the National Agency for Financial Investigation (ANIF) may not be very perceptible on the field, but the State anti-corruption structure is at work fishing out cases of corruption in the domains of money laundering and financing of terrorism.

L'explication

Rév Dr Dieudonné Massi Gams: « Nous voulons arriver à une prise de conscience collective »

Président de la Commission nationale anti-corruption (CONAC)

Monsieur le président, qu'est-ce qui justifie la campagne lancée à travers les quartiers de Yaoundé par la CONAC ? Nous sommes aujourd'hui dans la deuxième série de la campagne, la première ayant eu lieu en 2016 lorsqu'il a fallu célébrer la Journée internationale de lutte contre la corruption. Cette deuxième série rentre dans ce fait qu'il y a lieu que tous les Camerounais, sans distinction aucune, comprennent que la lutte contre la corruption est l'affaire de tout le monde. Il n'est pas question que l'on pense qu'il s'agit de la seule affaire de la CONAC. La mission de cette institution c'est prévenir, éduquer, sensibiliser. La sanction ne devrait intervenir qu'en dernier recours. Ce n'est pas notre préoccupation fondamentale. Lorsque nous lançons cette campagne, c'est parce que nous voulons faire une grande masse critique. Nous entendons par cela, le fait que chaque citoyen doit se sentir concerné par cette lutte. Nous devons tous être acteurs de cette lutte pour que notre pays sorte de cette torpeur parce qu'il y a des effets négatifs, des freins au développement, de nombreux fonds sont détournés, des projets ne sont pas correctement exécutés... C'est tout le Cameroun qui en souffre. Il faut néanmoins que les Camerounais comprennent que la corruption n'est pas une fatalité. Il est aujourd'hui question de l'engagement de chacun d'entre nous. Tant dans le public que le privé. Il faut arriver à une prise de conscience collective pour dire NON à la corruption. La campagne a été lancée à Yaoundé, y a-t-il lieu d'attendre son extension dans les autres villes du pays ? La caravane commence à Yaoundé. Mais de nombreuses autres actions ont été menées à l'instar de l'évaluation de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption au niveau des régions qui a commencé il y a un peu plus de trois ans aujourd'hui. Pour ce qui est de la caravane, nous pensons qu'à partir de Yaoundé, nous allons nous déployer vers d'autres régions. Mais Yaoundé a tout de même cette particularité que c'est une ville qui est le centre de notre pays parce qu'il s'agit de la capitale politique du Cameroun. Qu'est-ce qui a guidé le choix des secteurs concernés par la caravane de la CONAC ? Dans le passé, certains avaient pensé que le secteur de l'éducation auquel nous nous intéressions, était le ventre mou de la lutte contre la corruption et qu'il s'agissait certainement de l'endroit où les faits de corruption étaient les plus avérés. Nous nous rendons malheureusement compte que la plupart des secteurs sont concernés par le fléau. Nous avons commencé avec l'éducation parce qu'il s'agit effectivement d'éduquer, prévenir. Nous avons déjà mis sur pied le programme d'éducation à l'intégrité qui est implémenté en ce moment. Nous avons maintenant porté le choix sur d'autres secteurs qui sont également sensibles, à l'instar de la santé, la justice, les forces de maintien de l'ordre, le commerce, les forêts et la faune, les finances, les médias et le transport. Ceci parce que, à ce niveau, aucun Camerounais ne peut rester indifférent à cette pratique. L'autre raison est liée aux nombreuses requêtes que nous recevons et qui concernent ces secteurs. D'où la nécessité de porter la sensibilisation à ce niveau.

