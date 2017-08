Cameroon: Elections Are Fast Approaching

Photo: Moki Edwin Kindzeka

The atmosphere is gradually being charged with political anxiety as the year 2018 gets closer. In effect, in five months, the language of politics will change in Cameroon. 2018 is election year where Cameroonians will exercise their civic duty by choosing their councillors, parliamentarians and President of the Republic. It is a year where democratic principles will be put to test. It is above all a year where gender equity will be exercised considering the growing demand from women to be ably represented and have a significant say in politics. The civil society, headed by Justine Diffo Tchunkam, President of the Steering Committee of the Consortium "Democracy to the Women", has been clamouring with increasing insistence the place of the Cameroonian woman in politics. This desire seems to be the concern of many political parties as could be seen in the last twin elections of September 30, 2013 where the electoral law war tailored to, as a matter of obligation, include women on the list of municipal and legislative elections.

But as the 2018 triple election draws nearer, the urge to get women into the whole show is getting even higher. During the last election, the law stipulated that lists presented by political parties for election take into consideration gender aspects. The legislator did not fix any quota. The absence of a quota kind of thwarted the whole objective and further frustrated the women folk. However, some political parties took internal measures fixing quotas, some of which were not fully respected. The Cameroon Peoples Democratic Movement, CPDM, for instance set its quota at 30 per cent. In this light, during the 2013 elections, the party instructed that constituencies with two seats must have a woman on the list; that out of every two to four seats, at least one must be a woman and that five to eight seats must have at least two female candidates and nine to ten seats three women. As regards municipal elections, any list without a woman was out rightly rejected. In the same vein, the Social Democratic Front, SDF, states in its constitution that at least 30 per cent of elective positions must be occupied by women. Many other parties have not been clear on this issue.

As the year of election approaches, political pundits and women in particular are still to come to terms why in a country dominated by women, according to the last population census, it is surprising to see the rate at which the women folk is absent from elective positions in the country. While women continue to count on the law to come to their rescue, many are into the fight by increasing their political prowess in order to step up their numbers in political representation.

L'explication

Pr Justine Diffo Tchunkam: « La loi a l'avantage d'être contraignante»

Présidente du Comité de pilotage du consortium « Démocratie au féminin »

Que vise la remise des appuis par votre Consortium aux 26 femmes maires du Cameroun ?

Cette action placée sous le sceau de la « promotion de la gouvernance locale inclusive au cœur de la décentralisation » avec l'appui financier de l'Union européenne dans le cadre du projet « Démocratie au féminin », vise à contribuer à l'émergence d'une génération de femmes maires outillées et capables de conduire un leadership local de qualité, avec l'humain au cœur des préoccupations de développement. Le prix de la démocratie au féminin baptisé « Demofem Awards 2017 » a été décerné aux femmes maires pour primer les meilleures pratiques de gouvernance locale au féminin, sous la présidence du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, en présence de Mme l'ambassadrice chef de la délégation de l'Union européenne et des acteurs-clés du processus électoral. Cette action félicite la bravoure de ces héroïnes de la politique locale, espère susciter d'autres vocations en termes d'enrôlement de plus de candidatures féminines aux scrutins à venir, et capitalise les états de service des lauréates en vue d'un meilleur positionnement dans la perspective des élections de 2018.

Vous plaidez pour 30% de représentativité des femmes par le biais d'un décret d'application de la loi portant Code électoral. Est-ce la seule voie par laquelle la représentativité des femmes peut être améliorée au Cameroun ?

Il est évident que l'amélioration du cadre juridique par un décret d'application du Code électoral serait un atout majeur pour une forte participation politique des femmes au Cameroun. La loi a le double avantage d'être contraignante et opposable à tous d'une part, de structurer et d'organiser les comportements des citoyens d'autre part. C'est dire qu'un décret d'application obligerait par pur réalisme politique les partis politiques à investir les femmes pour des postes électifs. Dans ce sens, nous avons proposé une disposition dont la substance serait ainsi formulée : « La composition des listes de candidatures des titulaires aux différents scrutins tient compte de la représentation des deux sexes dans la circonscription électorale concernée. Les listes de candidatures des titulaires ne présentant pas au moins 30 % des candidats des deux sexes de façon alternée et bloquée seront rejetées ». Une telle disposition garantissant l'égal accès des hommes et des femmes aux postes électifs serait un réel levier de gouvernance électorale inclusive car rassurées, les femmes se mobiliseraient plus que par le passé, aussi bien comme électrices que comme candidates.

Mais nous ne sommes pas naïfs de penser que le décret à lui seul suffirait pour changer les choses du jour au lendemain. Ainsi pour ce qui est de l'auto censure ou l'auto exclusion des femmes des processus politiques, nous administrons des campagnes de sensibilisation et d'information sur les enjeux de la participation politique des femmes.

Pourquoi seules les femmes maires sont concernées par votre action ?

Seulement les femmes maires parce que cette action s'aligne sur la vision de More Women in Politics dont la formulation est « le Cameroun est un Etat de droit où règne la culture de la parité et dans lequel les hommes et les femmes participent de façon équitable à la gouvernance démocratique pour un développement durable à l'horizon 2035 ». Notre credo étant ainsi d'œuvrer à la réalisation d'une société démocratique plus inclusive des citoyens et des citoyennes aux développement par le biais de l'institutionnalisation de l'approche Genre dans les politiques publiques, le soutien à la participation politique des femmes devient une question de principe. Or pour l'instant, les femmes maires, dont l'habilité, le dynamisme et l'efficience sont reconnues dans la gestion des collectivités locales, représentent à peine 8 % à la tête des mairies.

