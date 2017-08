Cameroon: HIV/Aids in Littoral Region - 2.6 Per Cent Prevalence

Irresponsible sexual behaviour among infected people are common and potentially expose their partners.

With a prevalence rate of 2.6 per cent, HIV/AIDS still holds a firm grip on youth and women of between 15 and 35 years in the Littoral Region. Such a figure for just one region is significant compared to the 3.9 per cent prevalence in the country. Several peer educators and 237 psycho-social counsellors have been recruited and deployed in the region and 250 medical personnel with two mobile vans for HIV/AIDS screening and free male and female condoms have been made available in the Littoral within the framework of the annual AIDS Free Holidays. Placed under the patronage of the First Lady, Chantal Biya, the programme by the National AIDS Control Committee (NACC) with the collaboration of the African Synergy Against HIV/AIDS and Suffering, the Circle of Friends of Cameroon (CERAC) and people with the infection is in its 15th edition. The programme that is carried out during the summer holidays was launched in the economic capital Tuesday August 8. The objective is to reduce the prevalence rate. Until August 31 when the programme ends, youths will be sensitised through social networks under the theme "Android Generation, Click on the HIV Screening Test Button." The target is to reach out on five thousand people to know their status through free, confidential and rapid HIV test. Only those found to be sero-positive will benefit free treatment from all health establishments. Noel Emmanuel Essomba, Littoral's NACC Coordinator, opened the campaign in Akwa, Douala, with the words that less than 5 per cent of new infections are from people who know their status, 85 per cent from ignorant people in the nation. He advised the youths to listen to advise, adopt responsible behaviours and if infected should go for treatment. Peer educators will go on social networks to get youths to know their status. They will receive support from all actors in HIV/AIDS. Results expected from them should mirror the global objective of the summer holidays programme. The aim of NACC is to have 90 per cent of the country's population know their status and 90 per cent of the infected receive the treatment.

Réactions

Dr Noel Essomba: « L'objectif est d'avoir 5000 jeunes dépistés »

Coordinateur régional du Comité national de lutte contre le sida.

« Le rôle de ces jeunes sera de cibler leurs congénères sur les réseaux sociaux afin de les sensibiliser au maximum sur les comportements responsables et sur la nécessité de se faire dépister. Nous avons formé nos pairs éducateurs pour qu'ils puissent, au-delà des réseaux sociaux, arpenter les différents quartiers de la ville de Douala, pour sensibiliser ceux qui ne sont pas des adeptes du Net. L'objectif qu'on s'est fixé est d'avoir au moins 5000 jeunes dépistés et en règle avec leur statut sérologique. Nous pensons pouvoir atteindre ces objectifs dans les délais impartis dans le cadre de cette campagne. »

Christelle Madjomo: « Certaines personnes ont peur »

Accompagnatrice psycho-sociale.

Marcel Eock: « Il faut récupérer ses résultats »

Ambassadeur de vacances sans sida.

« Ce stage me permettra d'aider mes frères et sœurs ignorants. Le monde est rempli de personnes mal intentionnées qui n'hésitent pas à propager la maladie. Les jeunes doivent rester prudents, privilégier l'abstinence et attendre le mariage. Nous sommes une génération « android », et comptons bien utiliser tous les réseaux sociaux pour passer le message. Se faire dépister est bien, mais le plus important est de récupérer ses résultats. »

