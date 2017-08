South Africa: Oosthuizen Leads SA's PGA Charge

Louis Oosthuizen leads the South African charge after two rounds of the PGA Championship at Quail Hollow.

Second round action was completed on Saturday after a rain-interrupted Friday.

Oosthuizen (-5) shot a four-under par 67 in the second round to sit three shots off leaders Kevin Kisner of America and Hideki Matsuyama of Japan.

Charl Schwartzel and Dylan Frittelli (+2) are in a share of 29th spot, 10 shots off the leaders, while Richard Sterne (+3) is one shot behind his compatriots - in a tie for 43rd spot.

Ernie Els , Branden Grace and Brandon Stone all missed the cut.

Scores after Saturday's completion of the storm-interrupted second round of the 99th PGA Championship at par-71 Quail Hollow:

134 - Kevin Kisner (USA) 67-67, Hideki Matsuyama (JPN) 70-64

136 - Jason Day (AUS) 70-66, Chris Stroud (USA) 68-68

137 - Francesco Molinari (ITA) 73-64, Louis Oosthuizen (RSA) 70-67

139 - Rickie Fowler (USA) 69-70, Justin Thomas (USA) 73-66, Paul Casey (ENG) 69-70

140 - An Byeong-Hun (KOR) 71-69

141 - D.A. Points (USA) 68-73, Ryan Fox (NZL) 75-66, Grayson Murray (USA) 68-73, Kang Sung (KOR) 70-71, Brooks Koepka (USA) 68-73, Scott Brown (USA) 73-68

142 - Ryan Moore (USA) 71-71, Chez Reavie (USA) 72-70, Patrick Reed (USA) 69-73, Gary Woodland (USA) 68-74

143 - Bud Cauley (USA) 69-74, Graham DeLaet (CAN) 70-73, Patrick Cantlay (USA) 72-71, Shane Lowry (IRE) 74-69, Alex Noren (SWE) 74-69, Tony Finau (USA) 69-74, Daniel Summerhays (USA) 76-67, James Hahn (USA) 73-70

144 - Omar Uresti (USA) 74-70, Rory McIlroy (NIR) 72-72, Brian Harman (USA) 69-75, Bill Haas (USA) 75-69, Bryson DeChambeau (USA) 73-71, Robert Streb (USA) 74-70, Chris Wood (ENG) 72-72, Dylan Frittelli (RSA) 73-71, Jim Herman (USA) 69-75, Charl Schwartzel (RSA) 74-70, Dustin Johnson (USA) 70-74, Henrik Stenson (SWE) 74-70, Keegan Bradley (USA) 74-70, Zach Johnson (USA) 71-73

145 - Lucas Glover (USA) 75-70, Jason Kokrak (USA) 75-70, Anirban Lahiri (IND) 72-73, Jon Rahm (ESP) 70-75, Matt Kuchar (USA) 71-74, Steve Stricker (USA) 75-70, Jordan Smith (ENG) 70-75, Jamie Lovemark (USA) 74-71, Ian Poulter (ENG) 74-71, Tommy Fleetwood (ENG) 70-75, Vijay Singh (FIJ) 75-70, Jordan Spieth (USA) 72-73, Thorbjorn Olesen (DEN) 67-78, Lee Westwood (ENG) 73-72, David Lingmerth (SWE) 72-73, K.T. Kim (KOR) 73-72, Richard Sterne (RSA) 73-72

146 - Hideto Tanihara (JPN) 71-75, Russell Henley (USA) 75-71, Pat Perez (USA) 70-76, Webb Simpson (USA) 76-70, Billy Horschel (USA) 76-70, Marc Leishman (AUS) 75-71, Jason Dufner (USA) 74-72, Sean O'Hair (USA) 71-75, Charley Hoffman (USA) 75-71, Kelly Kraft (USA) 73-73

147 - Satoshi Kodaira (JPN) 71-76, Adam Scott (AUS) 71-76, Kevin Chappell (USA) 72-75, Cody Gribble (USA) 72-75, Charles Howell III (USA) 78-69, J.B. Holmes (USA) 74-73

Missed the cut:

148 - Justin Rose (ENG) 76-72, Ross Fisher (ENG) 75-73, Wang Jeung-Hun (KOR) 73-75, Kevin Na (USA) 79-69, Li Haotong (CHN) 73-75, Peter Uihlein (USA) 74-74, Bernd Wiesberger (AUT) 73-75, Scott Hend (AUS) 72-76

149 - Joost Luiten (NED) 76-73, Luke Donald (ENG) 76-73, Tyrrell Hatton (ENG) 77-72, Martin Laird (SCO) 77-72, Graeme McDowell (NIR) 73-76, Daniel Berger (USA) 73-76, Rafa Cabrera Bello (ESP) 74-75, Alexander Levy (FRA) 75-74, Luke List (USA) 75-74, Bubba Watson (USA) 77-72, Hudson Swafford (USA) 77-72

150 - Shaun Micheel (USA) 73-77, Matthew Fitzpatrick (ENG) 76-74, Jimmy Walker (USA) 81-69, Mackenzie Hughes (CAN) 78-72, Jhonattan Vegas (VEN) 78-72, Russell Knox (SCO) 77-73, Ernie Els (RSA) 80-70 , William McGirt (USA) 77-73, Sergio Garcia (ESP) 75-75, Brendan Steele (USA) 74-76, Nicolas Colsaerts (BEL) 75-75

151 - Yuta Ikeda (JPN) 72-79, Soren Kjeldsen (DEN) 73-78, Branden Grace (RSA) 77-74 , Jonas Blixt (SWE) 74-77, Pablo Larrazabal (ESP) 77-74, Padraig Harrington (IRL) 79-72

152 - Emiliano Grillo (ARG) 78-74, Jim Furyk (USA) 76-76, Wesley Bryan (USA) 74-78, Kyle Stanley (USA) 76-76, Andy Sullivan (ENG) 78-74, Danny Willett (ENG) 73-79

153 - Thongchai Jaidee (THA) 80-73, Phil Mickelson (USA) 79-74, Rich Berberian (USA) 79-74, Fabrizio Zanotti (PAR) 80-73, John Daly (USA) 74-79, Davis Love III (USA) 78-75, Greg Gregory (USA) 77-76

154 - Matt Dobyns (USA) 76-78, Danny Lee (NZL) 76-78, Jaysen Hansen (USA) 84-70, Rich Beem (USA) 82-72

155 - Yang Yong-Eun (KOR) 76-79, Adam Hadwin (CAN) 79-76, Xander Schauffle (USA) 74-81, Kenny Pigman (USA) 76-79

156 - Thomas Bjorn (DEN) 79-77, Chris Kirk (USA) 80-76, J.J. Wood (USA) 78-78, Dave McNabb (USA) 78-78, Thomas Pieters (BEL) 79-77, Patrick Rodgers (USA) 79-77, Rod Pampling (AUS) 77-79

157 - Jamie Broce (USA) 79-78, Scott Hebert (USA) 83-74, Song Young-Han (KOR) 80-77, Cameron Smith (AUS) 75-82

159 - Mike Small (USA) 80-79, Alex Beach (USA) 79-80, Chris Moody (USA) 81-78, Adam Rainaud (USA) 81-78, Brandon Stone (RSA) 79-80

161 - Ryan Vermeer (USA) 82-79

163 - Rod Perry (USA) 82-81

165 - Paul Claxton (USA) 82-83, Stuart Deane (USA) 84-81

167 - David Muttitt (USA) 84-83

WD - Brian Smock (USA) 77

