Nigeria: All Nigerian Universities, Polytechnics, Colleges of Education Fix Admission Cut Off Marks (Full Details)

All tertiary institutions in Nigeria have fixed cut-off marks for admissions into their first year.
The cut-off marks, decided by the Senate and management of each institution, have also been sent to the Joint Admission and Matriculation Board, JAMB.
PREMIUM TIMES obtained the full details of the admission scores from JAMB.
As directed by the examination body, none of the universities have cut-off marks below 120, while none of the polytechnics and colleges of education have cut-off marks below 100.
See the full cut-off marks below:
S/NINSTITUTIONCut Off
1AFE BABALOLA UNIVERSITY, ADO-EKITI, EKITI STATE180
2COVENANT UNIVERSITY, CANAAN LAND, OTA, OGUN STATE180
3ODUDUWA UNIVERSITY, IPETUMODU, OSUN STATE180
4PAN-ATLANTIC UNIVERSITY, AHMED ONIBUDO STREET, VICTORIA ISLAND, LAGOS STATE180
5VERITAS UNIVERSITY, ABUJA, FCT180
6RITMAN UNIVERSITY,IKOT-EKPENE, AKWA-IBOM STATE180
7ADEYEMI COLLEGE OF EDUCATION, ONDO STATE. (AFFL TO OAU, ILE-IFE)180
8PIAGET COLLEGE OF EDUCATION, IBARA, ABEOKUTA, OGUN STATE180
9BABCOCK UNIVERSITY, ILISHAN-REMO, OGUN STATE170
10BINGHAM UNIVERSITY, KARU, NASARAWA STATE170
11LANDMARK UNIVERSITY, OMU-ARAN, KWARA STATE170
12REDEEMERS UNIVERSITY, OGUN STATE170
13EDO UNIVERSITY, IYAMHO, EDO STATE160
14AL- HIKMAH UNIVERSITY, ILORIN, KWARA STATE160
15AMERICAN UNIVERSITY OF NIGERIA, YOLA, ADAMAWA STATE160
16AJAYI CROWTHER UNIVERSITY, OYO, OYO STATE160
17BAZE UNIVERSITY, ABUJA, FCT160
18BELLS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, OTA, OGUN STATE160
19GODFREY OKOYE UNIVERSITY, URGWUOMU- NIKE, ENUGU STATE160
20JOSEPH AYO BABALOLA UNIVERSITY, IKEJI-ARAKEJI, EKITI STATE160
21KWARARAFA UNIVERSITY, WUKARI, TARABA STATE160
22MADONNA UNIVERSITY, OKIJA, IMO STATE160
23PAUL UNIVERSITY, AWKA, ANAMBRA STATE160
24HALLMARK UNIVERSITY,IJEBU-ITELE,OGUN STATE160
25AUGUSTINE UNIVERSITY, ILARA, LAGOS, LAGOS STATE160
26NANA AISHAT MEMORIAL COLLEGE OF EDUCATION, KWARA STATE160
27LEAD CITY UNIVERSITY, IBADAN, OYO STATE150
28NIGERIA TURKISH NILE UNIVERSITY, ABUJA, FCT150
29OBONG UNIVERSITY, OBONG, NTAK, AKWA IBOM150
30SALEM UNIVERSITY, LOKOJA, KOGI STATE150
31JIBWIS COLLEGE OF ARABIC AND ISLAMIC EDUCATION, GOMBE, GOMBE STATE150
32UNIVERSITY OF MKAR, GBOKO, BENUE STATE140
33CATHOLIC INSTITUTION OF WEST AFRICA, PORT HARCOURT. (AFFL TO UNIV OF CALABAR)140
34KINSEY COLLEGE OF EDUCATION, ILORIN, KWARA STATE140
35LESSEL COLLEGE OF EDUCATION, LESSEL, USHONGO LGA, BENUE STATE140
36ECWA COLLEGE OF EDUCATION, IGBAJA, KWARA STATE140
37ACHIEVERS UNIVERSITY OWO, ONDO STATE120
38ADELEKE UNIVERSITY, EDE, OSUN STATE120
39CALEB UNIVERSITY, IMOTA, LAGOS STATE120
40CARITAS UNIVERSITY, AMORJI-NIKE, ENUGU, ENUGU STATE120
41FOUNTAIN UNIVERSITY, OSOGBO, OSUN STATE120
42NOVENA UNIVERSITY, OGUME, DELTA STATE120
43RENAISSANCE UNIVERSITY, OJIAGU-AGBANI, ENUGU, ENUGU STATE120
44EVANGEL UNIVERSITY, AKAEZE, EBONYI STATE120
45McPHERSON UNIVERSITY, SERIKI SOTAYO, OGUN STATE120
46SOUTHWESTERN UNIVERSITY, OKUN-OWA, OGUN STATE120
47SAMUEL ADEGBOYEGA UNIVERSITY, OGWA, EDO STATE120
48WELLSPRING UNIVERSITY, IRHIHI-OGBANEKI, BENIN CITY, EDO STATE120
49WESTERN DELTA UNIVERSITY, OGHARA, DELTA STATE120
50WESLEY UNIVERSITY, ONDO, ONDO STATE120
51SUMMIT UNIVERITY, OFFA, KWARA STATE120
52EDWIN CLARK UNIVERSITY, KIAGBODO, DELTA STATE120
53HEZEKIAH UNIVERSITY, UMUDI, IMO STATE120
54KINGS UNIVERSITY, ODE-OMU, OSUN STATE120
55ARTHUR JARVIS UNIVERSITY, AKPABUYO, CROSS RIVER STATE.120
56CROWN HILL UNIVERSITY, EIYENKORIN, KWARA STATE.120
57CLIFFORD UNIVERSITY, OWERRINTTA, ABIA STATE.120
58COAL CITY UNIVERSITY, ENUGU, ENUGU STATE.120
59IPERE COLLEGE OF EDUCATION, AGYARAGU, NASARAWA STATE120
60CORONA COLLEGE OF EDUCATION, LEKKI, LAGOS STATE120
61TANSIAN UNIVERSITY, OBA, ANAMBRA STATE110
62JIGAWA STATE COLLEGE OF ISLAMIC AND LEGAL STUDIES, RINGIM, JIGAWA STATE100
63COLLEGE OF EDUCATION, KATSINA-ALA, BENUE STATE100
64GBOKO COLLEGE OF EDUCATION, GBOKO, BENUE STATE100
65HILL COLLEGE OF EDUCATION, GWANJI, AKWANGA, NASARAWA STATE100
66INSTITUTE OF ECUMENICAL EDUCATION, THINKER CORNER, ENUGU, ENUGU STATE100
67ST. AUGUSTINE COLLEGE OF EDUCATION (PROJECT TIME), YABA, LAGOS STATE100
68PAN AFRICAN COLLEGE OF EDUCATION, OFFA, KWARA STATE100
69FESTMED COLLEGE OF EDUCATION, AJOWA,ONDO STATE120
70SUNNAH COLLEGE OF EDUCATION, BAUCHI, BAUCHI STATE140
71BIGA COLLEGE OF EDUCATION, ARKILLA, FEDERAL-LOW COST, NASARAWA, SOKOTO STATE120
72DIAMOND COLLEGE OF EDUCATION, ABA, ABIA STATE120
73ABUBAKAR TATARI ALI POLYTECHNIC, BAUCHI, BAUCHI STATE120
74COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND REMEDIAL STUDIES, KANO STATE100
75FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION(TECH.), BICHI, BAUCHI STATE140
76FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), GOMBE, GOMBE STATE100
77FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.) (FEMALE ONLY), GUSAU, ZAMFARA STATE120
78FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), OMOKU, RIVERS STATE100
79FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), POTISKUM, YOBE STATE140
80FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), UMUNZE, ANAMBRA STATE120
81COLLEGE OF EDUCATION, AGBOR, DELTA STATE180
82CROSS RIVER STATE COLLEGE OF EDUCATION, AKAMKPA, CROSS RIVER STATE100
83AKWA-IBOM STATE COLLEGE OF EDUCATION, AFAHA-NSIT, AKWA IBOM STATE130
84COLLEGE OF EDUCATION, AKWANGA, NASARAWA STATE150
85COLLEGE OF EDUCATION, ANKPA, KOGI STATE100
86ADAMU AUGIE COLLEGE OF EDUCATION, ARGUNGU, KEBBI STATE100
87AMINU SALEH COLLEGE OF EDUCATION, AZARE, BAUCHI STATE100
88EMMANUEL ALAYANDE COLLEGE OF EDUCATION, OYO, OYO STATE100
89ENUGU STATE COLLEGE OF EDUCATION (TECH.) ENUGU ABAKALIKI RD. ENUGU STATE.100
90UMAR SULEIMAN COLLEGE OF EDUCATION, GASHUA, GOMBE STATE120
91COLLEGE OF EDUCATION, GIDAN-WAYA, KAFANCHAN, KADUNA STATE120
92COLLEGE OF EDUCATION, GINDIRI, PLATEAU STATE120
93JIGAWA STATE COLLEGE OF EDUCATION, GUMEL, JIGAWA STATE130
94TAI SOLARIN COLLEGE OF EDUCATION, IJEBU-ODE, OGUN STATE100
95COLLEGE OF EDUCATION, IKERE, EKITI STATE100
96COLLEGE OF EDUCATION, ILESHA, OSUN STATE100
97NWAFOR ORIZU COLLEGE OF EDUCATION, NSUGBE. (AFFL TO UNIV OF NIGERIA, NSUKKA)180
98OSUN STATE COLLEGE OF EDUCATION, ILESA, OSUN STATE. (AFFL TO UNIV OF IBADAN)100
99THE SAMUEL BILL THEOLOGICAL COLLEGE, ABAK, AKWA IBOM STATE.(AFFL TO UNIV OF UYO)100
100ST. AUGUSTINE'S COLLEGE OF EDUCATION, AKOKA, LAGOS (AFFL TO UNIV OF IBADAN)120
101FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, OBUDU(AFFL TO UNIVERSITY OF CALABAR)130
102FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION(TECH.)UMUNZE( AFFL TO NNAMDI AZIKIWE UNIV, AWKA)180
103FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION(TECH.) OMOKU(AFFL TO UNIV OF NIGERIA, NSUKKA)130
104UMAR SULEIMAN COLLEGE OF EDUCATION, GASHUA(AFFL TO UNIMAID, MAIDUGURI)150
105COLLEGE OF EDUCATION, WARRI (AFFLIATED TO DELTA STATE UNIVERSITY, ABRAKA, DELTA)180
106FEDERAL COLLEGE OF EDUC. (SPECIAL), OYO, OYO STATE120
107COLLEGE OF EDUCATION, KATSINA-ALA, BENUE STATE. (AFFL TO UNIV OF CALABAR)120
108KASHIM IBRAHIM COLLEGE OF EDUCATION, MAIDUGURI , BORNO STATE.(AFFL TO UNIMAID)120
109SHEHU SHAGARI COLLEGE OF EDUCATION, SOKOTO (AFFL TO UDU, SOKOTO)120
110ABUBAKAR TATARI ALI POLYTECHNIC, BAUCHI STATE. (AFFILIATED TO ATBU BAUCHI)180
111ST. ALBERT THE GREAT MAJOR SEMINARY, ABEOKUTA. (AFFL. TO UNIVERSITY OF BENIN)200
112NIGERIAN AIR FORCE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KADUNA, KADUNA STATE130
113AUCHI POLYTECHNIC, AUCHI, EDO STATE150
114FEDERAL POLYTECHNIC, ADO-EKITI, EKITI STATE160
115AKANU IBIAM FEDERAL POLYTECHNIC, UNWANA, AFIKPO, EBONYI STATE100
116FEDERAL POLYTECHNIC, BAUCHI, BAUCHI STATE150
117FEDERAL POLYTECHNIC, BALI, TARABA STATE100
118FEDERAL POLYTECHNIC, EDE, OSUN STATE150
119FEDERAL POLYTECHNIC, EKOWE, BAYELSA STATE100
120FEDERAL POLYTECHNIC, IDAH, KOGI STATE140
121FEDERAL POLYTECHNIC,ILARO, OGUN STATE150
122FEDERAL POLYTECHNIC, KAURA/NAMODA, ZAMFARA STATE150
123FEDERAL POLYTECHNIC, NASSARAWA, NASARAWA STATE150
124FEDERAL POLYTECHNIC, NEKEDE, IMO STATE180
125FEDERAL POLYTECHNIC, OFFA, KWARA STATE150
126FEDERAL POLYTECHNIC, OKO, ANAMBRA STATE120
127KADUNA POLYTECHNIC, KADUNA, KADUNA STATE150
128HUSSAINI ADAMU FEDERAL POLYTECHNIC, KAZAURE, JIGAWA STATE100
129FEDERAL POLYTECHNIC, UKANA, AKWA IBOM STATE150
130ABIA STATE POLYTECHNIC, ABA, ABIA STATE130
131ABDUL-GUSAU POLYTECHNIC, TALATA-MAFARA, ZAMFARA STATE150
132AKWA-IBOM STATE POLYTECHNIC, IKOT-OSURUA, AKWA IBOM STATE150
133ABUBAKAR TATARI ALI POLYTECHNIC, BAUCHI, BAUCHI STATE120
134COLLEGE OF ADMINISTRATIVE AND BUSINESS STUDIES, POTISKUM, YOBE STATE150
135D.S. ADEGBENRO ICT POLYTECHNIC, ITORI, OGUN STATE100
136OGUN STATE INSTITUTE OF TECH(FORMERLY GATEWAY ICT POLY), IGBESA, OGUN STATE100
137THE POLYTECHNIC, IBADAN, OYO STATE150
138JIGAWA STATE POLYTECHNIC, DUTSE, JIGAWA STATE100
139KANO STATE POLYTECHNIC, KANO, KANO STATE120
140HASSAN USMAN KATSINA POLYTECHNIC, KATSINA, KATSINA STATE120
141KOGI STATE POLYTECHNIC, LOKOJA, KOGI STATE100
142KWARA STATE POLYTECHNIC, ILORIN, KWARA STATE150
143LAGOS STATE POLY, IKORODU, LAGOS STATE150
144NASARAWA STATE POLYTECHNIC, LAFIA, NASARAWA STATE150
145DELTA STATE POLYTECHNIC, OGWASHI-UKU, DELTA STATE150
146OSUN STATE POLYTECHNIC, IREE, OSUN STATE110
147DELTA STATE POLYTECHNIC, OTEFE, DELTA STATE150
148DELTA STATE POLYTECHNIC, OZORO, DELTA STATE150
149UMARU ALI SHINKAFI POLYTECHNIC, SOKOTO, SOKOTO STATE140
150ADAMAWA STATE POLYTECHNIC, YOLA, ADAMAWA STATE120
151RAMAT POLYTECHNIC, MAIDUGURI, BORNO STATE150
152PORT HARCOURT POLYTECHNIC, RUMUOLA, PORT HARCOURT, RIVERS STATE150
153RIVERS STATE COLLEGE OF HEALTH SCIENCE, IKWERRE RD, RUMUEME, PORT HARCOURT120
154KENULE BENSON SARO-WIWA POLYTECHNIC, BORI, RIVERS STATE100
155RUFUS GIWA POLYTECHNIC, OWO, ONDO STATE150
156NIGER STATE POLYTECHNIC, ZUNGERU, NIGER STATE150
157GBOKO POLYTECHNICS, GBOKO, BENUE STATE130
158ALLOVER CENTRAL POLYTECHNIC, LYNSON CHEMICAL AVENUE , OTA OGUN STATE130
159DORBEN POLYTECHNIC, BWARI-GARAM ROAD, FCT-ABUJA100
160FIDEI POLYTECHNIC, GBOKO, BENUE STATE150
161GRACE POLYTECHNIC, LAGOS, LAGOS STATE100
162HERITAGE POLYTECHNIC, IKOT UDOTA, AKWA IBOM STATE100
163IGBAJO POLYTECHNIC, IGBAJO, OSUN STATE100
164LIGHT HOUSE POLYTECHNIC, EUBUOBANOSA, EDO STATE100
165NOGAK POLYTECHNIC, MILE 2 ROAD, IKOM, CROSS RIVER STATE100
166THE POLYTECHNIC, IMESI-ILE, OSUN STATE100
167RONIK POLYTECHNIC, IKEJA, LAGOS STATE150
168WOLEX POLYTECHNIC, IKEJA, LAGOS STATE140
169KALAC CHRISTAL POLYTECHNIC, 1A SIKIRU ADEWALE STR, SANGOTEDO, LEKKI, LAGOS STATE120
170THE IBARAPA POLYTECHNIC, ERUWA, OYO STATE100
171UYO CITY POLYTECHNIC, UYO, AKWA-IBOM STATE150
172THE POLYTECHNIC IGBO-OWU, OFF ASA DAM, OSERE ROAD JUNCTION, ILORIN, KWARA STATE100
173BOLMOR POLYTECHNIC, 33 OLD IFE ROAD, PMB 32, AGODI IBADAN, OYO STATE100
174IBADAN CITY POLYTECHNIC, IBADAN, OYO STATE100
175ST MARY POLYTECHNIC, KWAMBA, SULEJA, NIGER STATE120
176PRIME POLYTECHNICS, JIDDA BASSA, AJAOKUTA, KOGI STATE100
177GLOBAL POLYTECHNIC, OYEMEKUN ROAD, AKURE, ONDO STATE110
178SURE FOUNDATION POLYTECHNIC, IKOT AKAI, AKWA IBOM STATE120
179TRINITY POLYTECHNIC, UYO, AKWA IBOM STATE100
180LENS POLYTECHNIC, OFFA, KWARA STATE.100
181BAYERO UNIVERSITY, KANO, KANO STATE180
182UNIVERSITY OF BENIN, BENIN CITY, EDO STATE200
183FEDERAL UNIVERSITY, GASHUA, YOBE STATE140
184FEDERAL UNIVERSITY, GUSAU, ZAMFARA STATE150
185FEDERAL UNIVERSITY, BIRNIN-KEBBI, KEBBI STATE160
186FEDERAL UNIVERSITY, LOKOJA, KOGI STATE180
187BEST SOLUTION POLYTECHNIC, AKURE, ONDO STATE.100
188FEDERAL UNIVERSITY, WUKARI, TARABA STATE180
189FEDERAL COLLEGE OF AGRICULTURAL PRODUCE TECH, HOTORO GRA EXT, KANO, KANO STATE100
190FEDERAL COLLEGE OF ORTHOPEDIC TECHNOLOGY, IGBOBI, LAGOS STATE150
191FEDERAL UNIVERSITY, DUTSE, JIGAWA STATE160
192FEDERAL UNIVERSITY, NDUFU-ALIKE, EBONYI STATE180
193FEDERAL COLLEGE OF AGRICULTURE, ISHIAGU, EBONYI STATE100
194FEDERAL UNIVERSITY, OYE-EKITI, EKITI STATE150
195UNIVERSITY OF IBADAN, IBADAN, OYO STATE200
196UNIVERSITY OF ILORIN, ILORIN, KWARA STATE180
197FEDERAL COOPERATIVE COLLEGE, IBADAN P.M.B. 5033, ELEYELE, IBADAN, OYO STATE100
198UNIVERSITY OF LAGOS, LAGOS STATE200
199FEDERAL COOPERATIVE COLLEGE, KADUNA ABUJA RD JUNCTION, KADUNA, KADUNA STATE130
200UNIVERSITY OF MAIDUGURI, BORNO STATE180
201FEDERAL COLLEGE OF FRESHWATER FISHERIES TECHNOLOGY, BAGA, BORNO STATE100
202OBAFEMI AWOLOWO UNIVERSITY, ILE-IFE, OSUN STATE200
203FEDERAL COLLEGE OF FORESTRY, MECHANISATION, AFAKA, KADUNA, KADUNA STATE130
204UNIVERSITY OF PORT-HARCOURT, RIVERS STATE180
205FEDERAL COLLEGE OF FORESTRY TECHNOLOGY, IBADAN, OYO STATE120
206FEDERAL COLLEGE OF FORESTRY, JOS, PLATEAU STATE145
207USMANU DANFODIO UNIVERSITY, SOKOTO, SOKOTO STATE180
208FEDERAL COLLEGE OF FISHERIES AND MARINE TECHNOLOGY, VICTORIA ISLAND LAGOS STATE140
209NNAMDI AZIKIWE UNIVERSITY, AWKA, ANAMBRA STATE180
210FEDERAL COLLEGE OF LAND RESOURCES TECHNOLOGY, OWERRI, IMO STATE150
211UNIVERSITY OF NIGERIA NSUKKA, ENUGU STATE200
212FEDERAL COLLEGE OF HORTICULTURE, DADIN KOWA, GOMBE STATE120
213UNIVERSITY OF UYO, AKWA IBOM STATE180
214FEDERAL SCHOOL OF SURVEYING, OYO, OYO STATE170
215MICHAEL OKPARA UNIVERSITY OF AGRICULTURE, UMUDIKE, ABIA STATE180
216ABUBAKAR TAFAWA BALEWA UNIVERSITY, BAUCHI, BAUCHI STATE180
217FEDERAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, OWERRI, IMO STATE180
218FEDERAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, MINNA, NIGER STATE180
219NATIONAL INSTITUTE OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY, UROMI, EDO STATE150
220MODIBO ADAMA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, YOLA, ADAMAWA STATE180
221PETROLEUM TRAINING INSTITUTE, EFFURUN, DELTA STATE100
222BINYAMINU USMAN POLYTECHNIC, HADIJIA, JIGAWA STATE130
223AKPERAN ORSHI COLLEGE OF AGRICULTURE, YANDEV, BENUE STATE100
224ADAMAWA STATE UNIVERSITY, MUBI, ADAMAWA STATE170
225AKWA IBOM STATE UNIVERSITY, IKOT-AKPADEN, AKWA IBOM STATE180
226BAUCHI STATE UNIVERSITY, GADAU, BAUCHI STATE140
227CROSS RIVERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, CALABAR, CROSS RIVERS STATE150
228EKITI STATE UNIVERSITY, ADO-EKITI, EKITI STATE180
229ENUGU STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENUGU, ENUGU STATE180
230IGNATIUS AJURU UNIVERSITY OF EDUCATION, PORT HARCOURT, RIVERS STATE130
231SULE LAMIDO UNIVERSITY, KAFIN HAUSA, JIGAWA STATE170
232KEBBI STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ALIRO, KEBBI STATE150
233KANO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, WUDIL, KANO STATE160
234LAGOS STATE UNIVERSITY, OJO, LAGOS STATE190
235LADOKE AKINTOLA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, OGBOMOSO, OYO STATE180
236ONDO STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, OKITIPUPA, ONDO STATE180
237SOKOTO STATE UNIVERSITY, SOKOTO, SOKOTO STATE160
238TAI SOLARIN UNIVERSITY OF EDUCATION, IJAGUN, OGUN STATE170
239OSUN STATE UNIVERSITY, OSOGBO, OSUN STATE180
240YOBE STATE UNIVERSITY, DAMATURU, YOBE STATE150
241COLLEGE OF AGRICULTURE, JALINGO, TARABA STATE160
242NIGER STATE COLLEGE OF AGRICULTURE, MOKWA, NIGER STATE150
243COLLEGE OF HEALTH TECHNOLOGY, CALABAR, CROSS RIVER STATE150
244JIGAWA STATE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, KAZAURE, JIGAWA STATE100
245MOHAMMED LAWAN COLLEGE OF AGRICULTURE, MAIDUGURI, BORNO STATE120
246OYO STATE COLLEGE OF AGRICULTURE, IGBOORA, OYO STATE150
247YOBE STATE COLLEGE OF AGRICULTURE, GUJBA, YOBE STATE120
248ANAMBRA STATE COLLEGE OF HEALTH TECHNOLOGY, OBOSI, ANAMBRA STATE100
249LAGOS STATE COLLEGE OF HEALTH TECHNOLOGY, YABA, LAGOS STATE150
250POGIL COLLEGE OF HEALTH TECHNOLOGY, OKE-ERI, IJEBU-ODE, OGUN STATE150
251SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT, LUTH, IDIARABA, LAGOS STATE100
252SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT, OAU TEACHING HOSPITAL, ILE-IFE, OSUN STATE150
253KOGI STATE COLLEGE OF EDUCATION (TECHNICAL), KABBA, KOGI STATE120
254COLLEGE OF EDUCATION, (TECH), LAFIAGI, KWARA STATE150
255KASHIM-IBRAHIM COLLEGE OF EDUCATION, MAIDUGURI, BORNO STATE100
256MICHAEL OTEDOLA COLLEGE OF PRIMARY EDUCATION, MOFORIJI, LAGOS STATE100
257NWAFOR ORIZU COLLEGE OF EDUCATION, NSUGBE, ANAMBRA STATE120
258COLLEGE OF EDUCATION, OJU, BENUE STATE120
259COLLEGE OF EDUCATION, ORO, KWARA STATE100
260SHEHU SHAGARI COLLEGE OF EDUCATION, SOKOTO, SOKOTO STATE100
261COLLEGE OF EDUCATION, WAKA-BIU, BORNO STATE100
262COLLEGE OF EDUCATION, WARRI, DELTA STATE100
263COLLEGE OF EDUCATION, ZING, TARABA STATE100
264FCT COLLEGE OF EDUCATION, ZUBA, ABUJA, FCT150
265BAUCHI INSTITUTE OF EDUCATION, KANGERE, BAUCHI STATE100
266COLLEGE OF EDUCATION, LANLATE, OYO STATE100
267A.D. RUFAI COLLEGE OF EDU. FOR LEGAL AND ISLAMIC STUDIES, MISAU, BAUCHI STATE120
268COLLEGE OF EDUCATION, BILLIRI, GOMBE STATE100
269ARABIC AND ISLAMIC COLLEGE OF EDUCATION, POTISKUM, YOBE STATE120
270ANGEL CROWN COLLEGE OF EDUCATION, GIDAN-DAYA, FCT-ABUJA120
271ASSANUSIYAH COLLEGE OF EDUCATION, IPETUMODU, OSUN STATE100
272BEST LEGACY COLLEGE OF EDUCATION, OGBOMOSO, OYO STATE100
273CALVIN FOUNDATION COLLEGE OF EDUCATION, NAKA, BENUE STATE160
274CITY COLLEGE OF EDUCATION, GARKI, ABUJA, FCT160
275COLLEGE OF EDUCATION, ERO, AKURE, ONDO STATE100
276SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT, NNAMDI AZIKIWE UNIV TEACHING HOSPITAL, NNEWI180
277UNIVERSITY OF CALABAR TEACHING HOSPITAL SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT.140
278SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT (UNIBEN TEACHING HOSPITAL), BENIN, EDO STATE140
279SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT (UNIMAID TEACHING HOSPITAL), MAIDUGURI130
280SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT (UCH, IBADAN, OYO STATE)150
281SCHOOL OF BIOMEDICAL ENGINEERING, MAIDUGURI, BORNO STATE130
282SCHOOL OF BIOMEDICAL ENGINEERING, UNIVERSITY OF BENIN TEACHING HOSP, BENIN120
283CLARA SCHOOL OF MEDIA AND PERFORMING ARTS,SAW MILL DRIVE,YENAGOA,BAYELSA STATE110
284IBOM INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, IKOT EKPENE, AKWA IBOM STATE120
285ADEYEMI COLLEGE OF EDUCATION, ONDO, ONDO STATE150
286ALVAN IKOKU COLLEGE OF EDUCATION, OWERRI, IMO STATE100
287FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, ABEOKUTA, OGUN STATE120
288FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, EHA-AMUFU, ENUGU STATE120
289FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, KATSINA, KATSINA STATE140
290FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, OBUDU, CROSS RIVER STATE100
291FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (SPECIAL), OYO, OYO STATE100
292FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECHN.), AKOKA, LAGOS STATE100
293FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), ASABA, DELTA STATE100