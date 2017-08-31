31 August 2017

Premium Times (Abuja)

Nigeria: All Nigerian Universities, Polytechnics, Colleges of Education Fix Admission Cut Off Marks (Full Details)

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Photo: Daily Trust
Ibrahim Babangida University logo (file photo).
By Azeezat Adedigba

All tertiary institutions in Nigeria have fixed cut-off marks for admissions into their first year.

The cut-off marks, decided by the Senate and management of each institution, have also been sent to the Joint Admission and Matriculation Board, JAMB.

PREMIUM TIMES obtained the full details of the admission scores from JAMB.

As directed by the examination body, none of the universities have cut-off marks below 120, while none of the polytechnics and colleges of education have cut-off marks below 100.

See the full cut-off marks below:

S/NINSTITUTIONCut Off

1AFE BABALOLA UNIVERSITY, ADO-EKITI, EKITI STATE180

2COVENANT UNIVERSITY, CANAAN LAND, OTA, OGUN STATE180

3ODUDUWA UNIVERSITY, IPETUMODU, OSUN STATE180

4PAN-ATLANTIC UNIVERSITY, AHMED ONIBUDO STREET, VICTORIA ISLAND, LAGOS STATE180

5VERITAS UNIVERSITY, ABUJA, FCT180

6RITMAN UNIVERSITY,IKOT-EKPENE, AKWA-IBOM STATE180

7ADEYEMI COLLEGE OF EDUCATION, ONDO STATE. (AFFL TO OAU, ILE-IFE)180

8PIAGET COLLEGE OF EDUCATION, IBARA, ABEOKUTA, OGUN STATE180

9BABCOCK UNIVERSITY, ILISHAN-REMO, OGUN STATE170

10BINGHAM UNIVERSITY, KARU, NASARAWA STATE170

11LANDMARK UNIVERSITY, OMU-ARAN, KWARA STATE170

12REDEEMERS UNIVERSITY, OGUN STATE170

13EDO UNIVERSITY, IYAMHO, EDO STATE160

14AL- HIKMAH UNIVERSITY, ILORIN, KWARA STATE160

15AMERICAN UNIVERSITY OF NIGERIA, YOLA, ADAMAWA STATE160

16AJAYI CROWTHER UNIVERSITY, OYO, OYO STATE160

17BAZE UNIVERSITY, ABUJA, FCT160

18BELLS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, OTA, OGUN STATE160

19GODFREY OKOYE UNIVERSITY, URGWUOMU- NIKE, ENUGU STATE160

20JOSEPH AYO BABALOLA UNIVERSITY, IKEJI-ARAKEJI, EKITI STATE160

21KWARARAFA UNIVERSITY, WUKARI, TARABA STATE160

22MADONNA UNIVERSITY, OKIJA, IMO STATE160

23PAUL UNIVERSITY, AWKA, ANAMBRA STATE160

24HALLMARK UNIVERSITY,IJEBU-ITELE,OGUN STATE160

25AUGUSTINE UNIVERSITY, ILARA, LAGOS, LAGOS STATE160

26NANA AISHAT MEMORIAL COLLEGE OF EDUCATION, KWARA STATE160

27LEAD CITY UNIVERSITY, IBADAN, OYO STATE150

28NIGERIA TURKISH NILE UNIVERSITY, ABUJA, FCT150

29OBONG UNIVERSITY, OBONG, NTAK, AKWA IBOM150

30SALEM UNIVERSITY, LOKOJA, KOGI STATE150

31JIBWIS COLLEGE OF ARABIC AND ISLAMIC EDUCATION, GOMBE, GOMBE STATE150

32UNIVERSITY OF MKAR, GBOKO, BENUE STATE140

33CATHOLIC INSTITUTION OF WEST AFRICA, PORT HARCOURT. (AFFL TO UNIV OF CALABAR)140

34KINSEY COLLEGE OF EDUCATION, ILORIN, KWARA STATE140

35LESSEL COLLEGE OF EDUCATION, LESSEL, USHONGO LGA, BENUE STATE140

36ECWA COLLEGE OF EDUCATION, IGBAJA, KWARA STATE140

37ACHIEVERS UNIVERSITY OWO, ONDO STATE120

38ADELEKE UNIVERSITY, EDE, OSUN STATE120

39CALEB UNIVERSITY, IMOTA, LAGOS STATE120

40CARITAS UNIVERSITY, AMORJI-NIKE, ENUGU, ENUGU STATE120

41FOUNTAIN UNIVERSITY, OSOGBO, OSUN STATE120

42NOVENA UNIVERSITY, OGUME, DELTA STATE120

43RENAISSANCE UNIVERSITY, OJIAGU-AGBANI, ENUGU, ENUGU STATE120

44EVANGEL UNIVERSITY, AKAEZE, EBONYI STATE120

45McPHERSON UNIVERSITY, SERIKI SOTAYO, OGUN STATE120

46SOUTHWESTERN UNIVERSITY, OKUN-OWA, OGUN STATE120

47SAMUEL ADEGBOYEGA UNIVERSITY, OGWA, EDO STATE120

48WELLSPRING UNIVERSITY, IRHIHI-OGBANEKI, BENIN CITY, EDO STATE120

49WESTERN DELTA UNIVERSITY, OGHARA, DELTA STATE120

50WESLEY UNIVERSITY, ONDO, ONDO STATE120

51SUMMIT UNIVERITY, OFFA, KWARA STATE120

52EDWIN CLARK UNIVERSITY, KIAGBODO, DELTA STATE120

53HEZEKIAH UNIVERSITY, UMUDI, IMO STATE120

54KINGS UNIVERSITY, ODE-OMU, OSUN STATE120

55ARTHUR JARVIS UNIVERSITY, AKPABUYO, CROSS RIVER STATE.120

56CROWN HILL UNIVERSITY, EIYENKORIN, KWARA STATE.120

57CLIFFORD UNIVERSITY, OWERRINTTA, ABIA STATE.120

58COAL CITY UNIVERSITY, ENUGU, ENUGU STATE.120

59IPERE COLLEGE OF EDUCATION, AGYARAGU, NASARAWA STATE120

60CORONA COLLEGE OF EDUCATION, LEKKI, LAGOS STATE120

61TANSIAN UNIVERSITY, OBA, ANAMBRA STATE110

62JIGAWA STATE COLLEGE OF ISLAMIC AND LEGAL STUDIES, RINGIM, JIGAWA STATE100

63COLLEGE OF EDUCATION, KATSINA-ALA, BENUE STATE100

64GBOKO COLLEGE OF EDUCATION, GBOKO, BENUE STATE100

65HILL COLLEGE OF EDUCATION, GWANJI, AKWANGA, NASARAWA STATE100

66INSTITUTE OF ECUMENICAL EDUCATION, THINKER CORNER, ENUGU, ENUGU STATE100

67ST. AUGUSTINE COLLEGE OF EDUCATION (PROJECT TIME), YABA, LAGOS STATE100

68PAN AFRICAN COLLEGE OF EDUCATION, OFFA, KWARA STATE100

69FESTMED COLLEGE OF EDUCATION, AJOWA,ONDO STATE120

70SUNNAH COLLEGE OF EDUCATION, BAUCHI, BAUCHI STATE140

71BIGA COLLEGE OF EDUCATION, ARKILLA, FEDERAL-LOW COST, NASARAWA, SOKOTO STATE120

72DIAMOND COLLEGE OF EDUCATION, ABA, ABIA STATE120

73ABUBAKAR TATARI ALI POLYTECHNIC, BAUCHI, BAUCHI STATE120

74COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND REMEDIAL STUDIES, KANO STATE100

75FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION(TECH.), BICHI, BAUCHI STATE140

76FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), GOMBE, GOMBE STATE100

77FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.) (FEMALE ONLY), GUSAU, ZAMFARA STATE120

78FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), OMOKU, RIVERS STATE100

79FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), POTISKUM, YOBE STATE140

80FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), UMUNZE, ANAMBRA STATE120

81COLLEGE OF EDUCATION, AGBOR, DELTA STATE180

82CROSS RIVER STATE COLLEGE OF EDUCATION, AKAMKPA, CROSS RIVER STATE100

83AKWA-IBOM STATE COLLEGE OF EDUCATION, AFAHA-NSIT, AKWA IBOM STATE130

84COLLEGE OF EDUCATION, AKWANGA, NASARAWA STATE150

85COLLEGE OF EDUCATION, ANKPA, KOGI STATE100

86ADAMU AUGIE COLLEGE OF EDUCATION, ARGUNGU, KEBBI STATE100

87AMINU SALEH COLLEGE OF EDUCATION, AZARE, BAUCHI STATE100

88EMMANUEL ALAYANDE COLLEGE OF EDUCATION, OYO, OYO STATE100

89ENUGU STATE COLLEGE OF EDUCATION (TECH.) ENUGU ABAKALIKI RD. ENUGU STATE.100

90UMAR SULEIMAN COLLEGE OF EDUCATION, GASHUA, GOMBE STATE120

91COLLEGE OF EDUCATION, GIDAN-WAYA, KAFANCHAN, KADUNA STATE120

92COLLEGE OF EDUCATION, GINDIRI, PLATEAU STATE120

93JIGAWA STATE COLLEGE OF EDUCATION, GUMEL, JIGAWA STATE130

94TAI SOLARIN COLLEGE OF EDUCATION, IJEBU-ODE, OGUN STATE100

95COLLEGE OF EDUCATION, IKERE, EKITI STATE100

96COLLEGE OF EDUCATION, ILESHA, OSUN STATE100

97NWAFOR ORIZU COLLEGE OF EDUCATION, NSUGBE. (AFFL TO UNIV OF NIGERIA, NSUKKA)180

98OSUN STATE COLLEGE OF EDUCATION, ILESA, OSUN STATE. (AFFL TO UNIV OF IBADAN)100

99THE SAMUEL BILL THEOLOGICAL COLLEGE, ABAK, AKWA IBOM STATE.(AFFL TO UNIV OF UYO)100

100ST. AUGUSTINE'S COLLEGE OF EDUCATION, AKOKA, LAGOS (AFFL TO UNIV OF IBADAN)120

101FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, OBUDU(AFFL TO UNIVERSITY OF CALABAR)130

102FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION(TECH.)UMUNZE( AFFL TO NNAMDI AZIKIWE UNIV, AWKA)180

103FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION(TECH.) OMOKU(AFFL TO UNIV OF NIGERIA, NSUKKA)130

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104UMAR SULEIMAN COLLEGE OF EDUCATION, GASHUA(AFFL TO UNIMAID, MAIDUGURI)150

105COLLEGE OF EDUCATION, WARRI (AFFLIATED TO DELTA STATE UNIVERSITY, ABRAKA, DELTA)180

106FEDERAL COLLEGE OF EDUC. (SPECIAL), OYO, OYO STATE120

107COLLEGE OF EDUCATION, KATSINA-ALA, BENUE STATE. (AFFL TO UNIV OF CALABAR)120

108KASHIM IBRAHIM COLLEGE OF EDUCATION, MAIDUGURI , BORNO STATE.(AFFL TO UNIMAID)120

109SHEHU SHAGARI COLLEGE OF EDUCATION, SOKOTO (AFFL TO UDU, SOKOTO)120

110ABUBAKAR TATARI ALI POLYTECHNIC, BAUCHI STATE. (AFFILIATED TO ATBU BAUCHI)180

111ST. ALBERT THE GREAT MAJOR SEMINARY, ABEOKUTA. (AFFL. TO UNIVERSITY OF BENIN)200

112NIGERIAN AIR FORCE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KADUNA, KADUNA STATE130

113AUCHI POLYTECHNIC, AUCHI, EDO STATE150

114FEDERAL POLYTECHNIC, ADO-EKITI, EKITI STATE160

115AKANU IBIAM FEDERAL POLYTECHNIC, UNWANA, AFIKPO, EBONYI STATE100

116FEDERAL POLYTECHNIC, BAUCHI, BAUCHI STATE150

117FEDERAL POLYTECHNIC, BALI, TARABA STATE100

118FEDERAL POLYTECHNIC, EDE, OSUN STATE150

119FEDERAL POLYTECHNIC, EKOWE, BAYELSA STATE100

120FEDERAL POLYTECHNIC, IDAH, KOGI STATE140

121FEDERAL POLYTECHNIC,ILARO, OGUN STATE150

122FEDERAL POLYTECHNIC, KAURA/NAMODA, ZAMFARA STATE150

123FEDERAL POLYTECHNIC, NASSARAWA, NASARAWA STATE150

124FEDERAL POLYTECHNIC, NEKEDE, IMO STATE180

125FEDERAL POLYTECHNIC, OFFA, KWARA STATE150

126FEDERAL POLYTECHNIC, OKO, ANAMBRA STATE120

127KADUNA POLYTECHNIC, KADUNA, KADUNA STATE150

128HUSSAINI ADAMU FEDERAL POLYTECHNIC, KAZAURE, JIGAWA STATE100

129FEDERAL POLYTECHNIC, UKANA, AKWA IBOM STATE150

130ABIA STATE POLYTECHNIC, ABA, ABIA STATE130

131ABDUL-GUSAU POLYTECHNIC, TALATA-MAFARA, ZAMFARA STATE150

132AKWA-IBOM STATE POLYTECHNIC, IKOT-OSURUA, AKWA IBOM STATE150

133ABUBAKAR TATARI ALI POLYTECHNIC, BAUCHI, BAUCHI STATE120

134COLLEGE OF ADMINISTRATIVE AND BUSINESS STUDIES, POTISKUM, YOBE STATE150

135D.S. ADEGBENRO ICT POLYTECHNIC, ITORI, OGUN STATE100

136OGUN STATE INSTITUTE OF TECH(FORMERLY GATEWAY ICT POLY), IGBESA, OGUN STATE100

137THE POLYTECHNIC, IBADAN, OYO STATE150

138JIGAWA STATE POLYTECHNIC, DUTSE, JIGAWA STATE100

139KANO STATE POLYTECHNIC, KANO, KANO STATE120

140HASSAN USMAN KATSINA POLYTECHNIC, KATSINA, KATSINA STATE120

141KOGI STATE POLYTECHNIC, LOKOJA, KOGI STATE100

142KWARA STATE POLYTECHNIC, ILORIN, KWARA STATE150

143LAGOS STATE POLY, IKORODU, LAGOS STATE150

144NASARAWA STATE POLYTECHNIC, LAFIA, NASARAWA STATE150

145DELTA STATE POLYTECHNIC, OGWASHI-UKU, DELTA STATE150

146OSUN STATE POLYTECHNIC, IREE, OSUN STATE110

147DELTA STATE POLYTECHNIC, OTEFE, DELTA STATE150

148DELTA STATE POLYTECHNIC, OZORO, DELTA STATE150

149UMARU ALI SHINKAFI POLYTECHNIC, SOKOTO, SOKOTO STATE140

150ADAMAWA STATE POLYTECHNIC, YOLA, ADAMAWA STATE120

151RAMAT POLYTECHNIC, MAIDUGURI, BORNO STATE150

152PORT HARCOURT POLYTECHNIC, RUMUOLA, PORT HARCOURT, RIVERS STATE150

153RIVERS STATE COLLEGE OF HEALTH SCIENCE, IKWERRE RD, RUMUEME, PORT HARCOURT120

154KENULE BENSON SARO-WIWA POLYTECHNIC, BORI, RIVERS STATE100

155RUFUS GIWA POLYTECHNIC, OWO, ONDO STATE150

156NIGER STATE POLYTECHNIC, ZUNGERU, NIGER STATE150

157GBOKO POLYTECHNICS, GBOKO, BENUE STATE130

158ALLOVER CENTRAL POLYTECHNIC, LYNSON CHEMICAL AVENUE , OTA OGUN STATE130

159DORBEN POLYTECHNIC, BWARI-GARAM ROAD, FCT-ABUJA100

160FIDEI POLYTECHNIC, GBOKO, BENUE STATE150

161GRACE POLYTECHNIC, LAGOS, LAGOS STATE100

162HERITAGE POLYTECHNIC, IKOT UDOTA, AKWA IBOM STATE100

163IGBAJO POLYTECHNIC, IGBAJO, OSUN STATE100

164LIGHT HOUSE POLYTECHNIC, EUBUOBANOSA, EDO STATE100

165NOGAK POLYTECHNIC, MILE 2 ROAD, IKOM, CROSS RIVER STATE100

166THE POLYTECHNIC, IMESI-ILE, OSUN STATE100

167RONIK POLYTECHNIC, IKEJA, LAGOS STATE150

168WOLEX POLYTECHNIC, IKEJA, LAGOS STATE140

169KALAC CHRISTAL POLYTECHNIC, 1A SIKIRU ADEWALE STR, SANGOTEDO, LEKKI, LAGOS STATE120

170THE IBARAPA POLYTECHNIC, ERUWA, OYO STATE100

171UYO CITY POLYTECHNIC, UYO, AKWA-IBOM STATE150

172THE POLYTECHNIC IGBO-OWU, OFF ASA DAM, OSERE ROAD JUNCTION, ILORIN, KWARA STATE100

173BOLMOR POLYTECHNIC, 33 OLD IFE ROAD, PMB 32, AGODI IBADAN, OYO STATE100

174IBADAN CITY POLYTECHNIC, IBADAN, OYO STATE100

175ST MARY POLYTECHNIC, KWAMBA, SULEJA, NIGER STATE120

176PRIME POLYTECHNICS, JIDDA BASSA, AJAOKUTA, KOGI STATE100

177GLOBAL POLYTECHNIC, OYEMEKUN ROAD, AKURE, ONDO STATE110

178SURE FOUNDATION POLYTECHNIC, IKOT AKAI, AKWA IBOM STATE120

179TRINITY POLYTECHNIC, UYO, AKWA IBOM STATE100

180LENS POLYTECHNIC, OFFA, KWARA STATE.100

181BAYERO UNIVERSITY, KANO, KANO STATE180

182UNIVERSITY OF BENIN, BENIN CITY, EDO STATE200

183FEDERAL UNIVERSITY, GASHUA, YOBE STATE140

184FEDERAL UNIVERSITY, GUSAU, ZAMFARA STATE150

185FEDERAL UNIVERSITY, BIRNIN-KEBBI, KEBBI STATE160

186FEDERAL UNIVERSITY, LOKOJA, KOGI STATE180

187BEST SOLUTION POLYTECHNIC, AKURE, ONDO STATE.100

188FEDERAL UNIVERSITY, WUKARI, TARABA STATE180

189FEDERAL COLLEGE OF AGRICULTURAL PRODUCE TECH, HOTORO GRA EXT, KANO, KANO STATE100

190FEDERAL COLLEGE OF ORTHOPEDIC TECHNOLOGY, IGBOBI, LAGOS STATE150

191FEDERAL UNIVERSITY, DUTSE, JIGAWA STATE160

192FEDERAL UNIVERSITY, NDUFU-ALIKE, EBONYI STATE180

193FEDERAL COLLEGE OF AGRICULTURE, ISHIAGU, EBONYI STATE100

194FEDERAL UNIVERSITY, OYE-EKITI, EKITI STATE150

195UNIVERSITY OF IBADAN, IBADAN, OYO STATE200

196UNIVERSITY OF ILORIN, ILORIN, KWARA STATE180

197FEDERAL COOPERATIVE COLLEGE, IBADAN P.M.B. 5033, ELEYELE, IBADAN, OYO STATE100

198UNIVERSITY OF LAGOS, LAGOS STATE200

199FEDERAL COOPERATIVE COLLEGE, KADUNA ABUJA RD JUNCTION, KADUNA, KADUNA STATE130

200UNIVERSITY OF MAIDUGURI, BORNO STATE180

201FEDERAL COLLEGE OF FRESHWATER FISHERIES TECHNOLOGY, BAGA, BORNO STATE100

202OBAFEMI AWOLOWO UNIVERSITY, ILE-IFE, OSUN STATE200

203FEDERAL COLLEGE OF FORESTRY, MECHANISATION, AFAKA, KADUNA, KADUNA STATE130

204UNIVERSITY OF PORT-HARCOURT, RIVERS STATE180

205FEDERAL COLLEGE OF FORESTRY TECHNOLOGY, IBADAN, OYO STATE120

206FEDERAL COLLEGE OF FORESTRY, JOS, PLATEAU STATE145

207USMANU DANFODIO UNIVERSITY, SOKOTO, SOKOTO STATE180

208FEDERAL COLLEGE OF FISHERIES AND MARINE TECHNOLOGY, VICTORIA ISLAND LAGOS STATE140

209NNAMDI AZIKIWE UNIVERSITY, AWKA, ANAMBRA STATE180

210FEDERAL COLLEGE OF LAND RESOURCES TECHNOLOGY, OWERRI, IMO STATE150

211UNIVERSITY OF NIGERIA NSUKKA, ENUGU STATE200

212FEDERAL COLLEGE OF HORTICULTURE, DADIN KOWA, GOMBE STATE120

213UNIVERSITY OF UYO, AKWA IBOM STATE180

214FEDERAL SCHOOL OF SURVEYING, OYO, OYO STATE170

215MICHAEL OKPARA UNIVERSITY OF AGRICULTURE, UMUDIKE, ABIA STATE180

216ABUBAKAR TAFAWA BALEWA UNIVERSITY, BAUCHI, BAUCHI STATE180

217FEDERAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, OWERRI, IMO STATE180

218FEDERAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, MINNA, NIGER STATE180

219NATIONAL INSTITUTE OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY, UROMI, EDO STATE150

220MODIBO ADAMA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, YOLA, ADAMAWA STATE180

221PETROLEUM TRAINING INSTITUTE, EFFURUN, DELTA STATE100

222BINYAMINU USMAN POLYTECHNIC, HADIJIA, JIGAWA STATE130

223AKPERAN ORSHI COLLEGE OF AGRICULTURE, YANDEV, BENUE STATE100

224ADAMAWA STATE UNIVERSITY, MUBI, ADAMAWA STATE170

225AKWA IBOM STATE UNIVERSITY, IKOT-AKPADEN, AKWA IBOM STATE180

226BAUCHI STATE UNIVERSITY, GADAU, BAUCHI STATE140

227CROSS RIVERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, CALABAR, CROSS RIVERS STATE150

228EKITI STATE UNIVERSITY, ADO-EKITI, EKITI STATE180

229ENUGU STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENUGU, ENUGU STATE180

230IGNATIUS AJURU UNIVERSITY OF EDUCATION, PORT HARCOURT, RIVERS STATE130

231SULE LAMIDO UNIVERSITY, KAFIN HAUSA, JIGAWA STATE170

232KEBBI STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ALIRO, KEBBI STATE150

233KANO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, WUDIL, KANO STATE160

234LAGOS STATE UNIVERSITY, OJO, LAGOS STATE190

235LADOKE AKINTOLA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, OGBOMOSO, OYO STATE180

236ONDO STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, OKITIPUPA, ONDO STATE180

237SOKOTO STATE UNIVERSITY, SOKOTO, SOKOTO STATE160

238TAI SOLARIN UNIVERSITY OF EDUCATION, IJAGUN, OGUN STATE170

239OSUN STATE UNIVERSITY, OSOGBO, OSUN STATE180

240YOBE STATE UNIVERSITY, DAMATURU, YOBE STATE150

241COLLEGE OF AGRICULTURE, JALINGO, TARABA STATE160

242NIGER STATE COLLEGE OF AGRICULTURE, MOKWA, NIGER STATE150

243COLLEGE OF HEALTH TECHNOLOGY, CALABAR, CROSS RIVER STATE150

244JIGAWA STATE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, KAZAURE, JIGAWA STATE100

245MOHAMMED LAWAN COLLEGE OF AGRICULTURE, MAIDUGURI, BORNO STATE120

246OYO STATE COLLEGE OF AGRICULTURE, IGBOORA, OYO STATE150

247YOBE STATE COLLEGE OF AGRICULTURE, GUJBA, YOBE STATE120

248ANAMBRA STATE COLLEGE OF HEALTH TECHNOLOGY, OBOSI, ANAMBRA STATE100

249LAGOS STATE COLLEGE OF HEALTH TECHNOLOGY, YABA, LAGOS STATE150

250POGIL COLLEGE OF HEALTH TECHNOLOGY, OKE-ERI, IJEBU-ODE, OGUN STATE150

251SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT, LUTH, IDIARABA, LAGOS STATE100

252SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT, OAU TEACHING HOSPITAL, ILE-IFE, OSUN STATE150

253KOGI STATE COLLEGE OF EDUCATION (TECHNICAL), KABBA, KOGI STATE120

254COLLEGE OF EDUCATION, (TECH), LAFIAGI, KWARA STATE150

255KASHIM-IBRAHIM COLLEGE OF EDUCATION, MAIDUGURI, BORNO STATE100

256MICHAEL OTEDOLA COLLEGE OF PRIMARY EDUCATION, MOFORIJI, LAGOS STATE100

257NWAFOR ORIZU COLLEGE OF EDUCATION, NSUGBE, ANAMBRA STATE120

258COLLEGE OF EDUCATION, OJU, BENUE STATE120

259COLLEGE OF EDUCATION, ORO, KWARA STATE100

260SHEHU SHAGARI COLLEGE OF EDUCATION, SOKOTO, SOKOTO STATE100

261COLLEGE OF EDUCATION, WAKA-BIU, BORNO STATE100

262COLLEGE OF EDUCATION, WARRI, DELTA STATE100

263COLLEGE OF EDUCATION, ZING, TARABA STATE100

264FCT COLLEGE OF EDUCATION, ZUBA, ABUJA, FCT150

265BAUCHI INSTITUTE OF EDUCATION, KANGERE, BAUCHI STATE100

266COLLEGE OF EDUCATION, LANLATE, OYO STATE100

267A.D. RUFAI COLLEGE OF EDU. FOR LEGAL AND ISLAMIC STUDIES, MISAU, BAUCHI STATE120

268COLLEGE OF EDUCATION, BILLIRI, GOMBE STATE100

269ARABIC AND ISLAMIC COLLEGE OF EDUCATION, POTISKUM, YOBE STATE120

270ANGEL CROWN COLLEGE OF EDUCATION, GIDAN-DAYA, FCT-ABUJA120

271ASSANUSIYAH COLLEGE OF EDUCATION, IPETUMODU, OSUN STATE100

272BEST LEGACY COLLEGE OF EDUCATION, OGBOMOSO, OYO STATE100

273CALVIN FOUNDATION COLLEGE OF EDUCATION, NAKA, BENUE STATE160

274CITY COLLEGE OF EDUCATION, GARKI, ABUJA, FCT160

275COLLEGE OF EDUCATION, ERO, AKURE, ONDO STATE100

276SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT, NNAMDI AZIKIWE UNIV TEACHING HOSPITAL, NNEWI180

277UNIVERSITY OF CALABAR TEACHING HOSPITAL SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT.140

278SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT (UNIBEN TEACHING HOSPITAL), BENIN, EDO STATE140

279SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT (UNIMAID TEACHING HOSPITAL), MAIDUGURI130

280SCHOOL OF HEALTH INFORMATION MGT (UCH, IBADAN, OYO STATE)150

281SCHOOL OF BIOMEDICAL ENGINEERING, MAIDUGURI, BORNO STATE130

282SCHOOL OF BIOMEDICAL ENGINEERING, UNIVERSITY OF BENIN TEACHING HOSP, BENIN120

283CLARA SCHOOL OF MEDIA AND PERFORMING ARTS,SAW MILL DRIVE,YENAGOA,BAYELSA STATE110

284IBOM INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, IKOT EKPENE, AKWA IBOM STATE120

285ADEYEMI COLLEGE OF EDUCATION, ONDO, ONDO STATE150

286ALVAN IKOKU COLLEGE OF EDUCATION, OWERRI, IMO STATE100

287FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, ABEOKUTA, OGUN STATE120

288FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, EHA-AMUFU, ENUGU STATE120

289FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, KATSINA, KATSINA STATE140

290FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, OBUDU, CROSS RIVER STATE100

291FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (SPECIAL), OYO, OYO STATE100

292FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECHN.), AKOKA, LAGOS STATE100

293FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION (TECH.), ASABA, DELTA STATE100

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