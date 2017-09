South Africa: Sharks Forced Into Changes for Griquas Clash

Sharks coach Robert du Preez has named his team for Friday's Currie Cup encounter against Griquas in Kimberley (17:00 kick-off).

Du Preez has made a number of injury-enforced changes to the team that edged the Pumas 27-25 in Nelspruit last weekend.

Up front, Juan Schoeman and Franco Marais come into the front row, replacing Thomas du Toit and Akker van der Merwe respectively.

Jean Droste also comes in for Tyler Paul at lock, with the latter shifting to flank in place of Jacques Vermeulen.

In the backline, Marius Louw replaces Lukhanyo Am at centre and finally, Odwa Ndungane starts in place of Tythan Adams.

Teams:

Griquas

1 Nicolaas Oosthuizen, 2 AJ Le Roux, 3 Stephan Kotze, 4 Jonathan Adendorf, 5 Pieter JV Vuren, 6 Wendal Wehr, 7 Sias Koen, 8 DeWet Kruger, 9 Renier Botha, 10 George Whitehead, 11 Enver Brandt, 12 Johnathan Francke, 13 Kyle Steyn, 14 Ederies Arendse, 15 AJ Coertzen (captain)

Substitutes: 16 Wilmar Arnoldi, 17 Liam Hendricks, 18 Sintu Manjezi, 19 Shaun McDonald, 20 Tiaan Dorfling, 21 Andre Swarts, 22 Eric Zana

Sharks

15 Garth April, 14 Odwa Ndungane, 13 Jeremy Ward, 12 Marius Louw, 11 Sibusiso Nkosi, 10 Curwin Bosch, 9 Louis Schreuder, 8 Tera Mtembu, 7 Tyler Paul, 6 Keegan Daniel, 5 Ruan Botha (captain), 4 Jean Droste, 3 Ross Geldenhuys, 2 Franco Marais, 1 Juan Schoeman

Substitutes: 16 Akker van der Merwe, 17 Thomas du Toit, 18 Hyron Andrews, 19 Wian Vosloo, 20 Michael Claassens, 21 Tristan Blewett, 22 Inny Radebe

