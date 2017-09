Cameroon: Violences Dans Le Nord-Ouest Et Le Sud-Ouest - Les Autorités Morales Désapprouvent

Imam of Buea. "I think what I saw last Friday was disastrous. The longer they keep this matter dragging it will get out of proportion. I do not know what is so difficult calling others on the other side to discuss and find a lasting solution. It may be some people are taking advantage of the situation to keep people in perpetual darkness. Let both sides get to the table and talk this matter over. This issue of getting youths to come to the streets and destroy things and some end up losing their lives is very disturbing. Nobody will say people cannot claim rights but there must be restraint and orderliness. For every right there is a corresponding duty or obligation."

Mgr Gilbert Damba Wana: « Nous devons tous faire confiance à l'Etat »

Vicaire général de la cathédrale de Maroua-Mokolo.

« C'est avec beaucoup de regret que nous vivons ces violences dans la zone anglophone de notre pays. La devise de notre pays parle de la paix. Nous devons la sauvegarder au lieu de vouloir la détruire. Ces violences sont certes des moyens d'expression, mais il faut qu'il y ait un dialogue et la concertation. La violence ne peut que causer des désagréments. Pourquoi empêcher les enfants d'aller à l'école ? Pourquoi détruire ? Nous devons tous faire confiance à l'Etat pour que cette situation ne se répète plus, pour préserver cette paix et le vivre-ensemble».

Chief Mokoto Njie Johannes: "Let Chiefs Preach The Importance Of Peace"

President of Fako Chief Conference.

"There are problems and the Head of State is struggling to handle them. I think that the act of going to the streets and vandalising property is not the best. That is not the way we will have to solve our problems. I think if we go by dialogue then it will be the best. The property that we have acquired as individuals or as a State, if we are destroying them, then it would be difficult for us to acquire those things back when the problems would have been solved. Peace has no price. The importance of education will be seen in the mist of peace and prosperity in other areas of life. I call on all Fako Chiefs to go out and be ambassadors' of peace. Let them preach the importance of peace to their subjects. We are appealing that let the population be patient, calm and at the end of it all this matter will be resolved."

Cheikh Abdoulaye Arouna: « Rien ne peut prospérer dans le désordre »

Imam de la mosquée centrale de Bafoussam.

« En faisant le désordre jusqu'à détruire à la manière des terroristes, c'est un déraillement. Il faut revenir sur le droit chemin, penser au fait que la vie, le bien d'autrui est sacré, comme ce qui nous appartient. Les populations de notre pays doivent éviter de se laisser manipuler par des gens qui veulent tout détruire. Rien ne peut prospérer dans le désordre. Chacun doit se calmer. On a certes des besoins. Par le dialogue et dans la volonté de construire ensemble, on va y arriver et tous ensemble. Si on reste en interne et solidaires, on va y arriver sans détruire des vies, et des biens. Cette réussite sera une réussite collective

Abbassi Oumarou: « La violence a toujours été condamnable »

Imam de la mosquée de Bongoré- Maroua.

« Nous voyons tous ces derniers temps ce qui se passe dans les régions du Littoral, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Nous ne voulons que la paix. Ceux qui ne veulent pas que les enfants aillent à l'école ne veulent que des troubles dans notre cher et beau pays, le Cameroun. L'Etat fera tout ce qui est de son pouvoir pour résoudre ces problèmes. Je souhaite par ailleurs qu'il y ait un dialogue. Préservons notre paix».

Njie Franklin Njie: "Vandalising State, Private Property Is Uncalled For"

Section President of Fako III YCPDM.

"Violence has never been a logical end to any social conflict. The current socio-political crisis our country is going through compels all of us to be calm and reasonable so that we can find a way through this trouble waters. Protesting is acceptable in all democratic countries around the world. It is a means for people to express their agreement or disagreement with certain issues. But vandalising State and private property is uncalled for. I want to use this opportunity to condemn all acts of violence and vandalism that has been perpetrated in the North West and South West Regions since the beginning of this crisis. Our country can only stand strong when the different segments that make up the nation stand for each other. No region or tribe in our country is more important than the others. Let dialogue be engaged to end this crisis."

Cheikh Amadou: « Le dialogue est la meilleure arme »

Imam de Dombè-Kribi.

« La communauté musulmane de Kribi condamne fermement les actes de terrorisme et autres types de violence perpétrés dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Dieu, maître de toute chose, n'a jamais prôné la violence. Il a toujours recommandé le dialogue entre les frères. Aucun enfant de Dieu, qu'il soit musulman ou chrétien, ne peut tuer son frère ou détruire ses biens parce qu'il réclame quelque chose. Le dialogue est la meilleure arme de revendication. Les fauteurs de troubles et leurs commanditaires sont des dévoyés, selon l'Islam. Notre pays est un havre de paix. Et nul ne peut enlever ce que Dieu a donné ».

Dr Moussa Oumarou: « Il y a des débordements »

Coordonnateur général du CIDIMUC.

« Au-delà des problèmes dits anglophones, nous constatons qu'il y a des débordements dans les manifestations qui tendent vers la terreur. Un fait qui nous indigne tous. Nous condamnons ces violences. D'ailleurs, nous avons demandé à tous les imams de prier pour la quiétude dans notre pays. Suite aux différents actes violents la semaine dernière, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun (CIDIMUC) a lancé un appel d'urgence pour une prière spéciale afin de confier à Dieu la protection du Cameroun. Nous demandons non seulement aux musulmans mais à toutes les confessions religieuses de confier le Cameroun aux mains de Dieu ».

Tabot Lawson Bakai: "I Strongly Condemn Violence"

Politician in Kumba. "I must say here that it was a black Friday in Kumba in particular and the whole Region in general. I strongly condemn violence and burning of properties and the national flag which is our emblem. I pray such people should be brought to book. In Kumba it was a peaceful demonstration because we did not notice any burning of the National flag and vehicles. Some people say there were only North West people destroying but I say no, all were involved the South West inclusive. Nobody to control those vandals. Now that they have burnt down almost all the schools, if the Head of State decides otherwise where will their children go to school? I strongly condemn violence and stand for peace"

Jacob Essindi: « Nous sommes totalement contre la radicalisation »

Secrétaire exécutif de l'Association des églises adventistes du 7e jour à l'Est.

« L'église adventiste du 7e jour condamne avec la dernière énergie les actes de violences de quelque envergure ou nature que ce soit, qui se déroulent dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. Nous sommes totalement contre la radicalisation et cette attitude de violence. L'église est au service de la société, pour la promotion de la paix, au service de Dieu et des hommes. La paix est un don de Dieu et tous ceux qui sapent cette paix par des actes de violence ne peuvent en aucun cas être approuvés. Nous encourageons les Camerounais à se serrer les coudes pour promouvoir la paix, combattre tous les fauteurs de troubles qui paralysent l'avenir de nos enfants en les empêchant d'aller à l'école ».

