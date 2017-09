Cameroon: Ils S'opposent À La Partition Du Cameroun

Kingsley L. Ngange: "Violence And Secession Is Not Acceptable"

Ph.D Senior Lecturer University of Buea.

"There is nowhere in the world that violence has ever solved a problem. We can learn from the Nigeria experiences that are just recovery from the effects of the Biafra civil war. And they have not yet fully recovered. Peace is what supposed to prevail in times of our differences. That is how Martin Luther King Jr and the civil rights movements in USA succeeded. When Nelson Mandela was in prison he was asking children of his country to go to school because he knew the new South Africa will be run by them. This is how Mahatma Gandhi succeeded in India. Can you give me an example where violence has succeeded in the world if not of degenerating into a war situation? If Cameroon gets into a war situation, it will take us the minimum of 50 years to dig ourselves out of the hole. So violence and secession is not acceptable".

Chief Eko Nganje Isaac of Bokoko Village-Buea: "I Condemn All Acts Of Violence"

"The social unrest that has engulfed Buea and the rest of the Anglophones communities of late is uncalled for. To the best of my knowledge I know that people can protest on what they disagreed with the government but they should not engage into violence. They should be cautions that the destruction of personal and state property is not acceptable. They should not carry out acts which are not conducive to human existence. So I condemn all acts of violence. The way forward to solve this problem is dialogue. With dialogue we can go miles in settling our differences."

Cheihk Mahmoud Mal Bakari: « Nous sommes unis par un destin commun »

Imam de la mosquée centrale de Dougoï à Maroua, président du conseil des Uléma (Association Culturelle Islamique du Cameroun ACIC)

« Si nos compatriotes de la zone anglophone ont des préoccupations, ils doivent user des voies légales et pacifiques pour les poser. L'Etat a mis en œuvre des mesures pour répondre à plusieurs de ces préoccupations. Nous, les camerounais du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, anglophones ou francophones, musulmans, chrétiens ou animistes, sommes cimentés par une longue histoire et un destin commun. Nous devons instaurer le dialogue dans un esprit de sagesse et de fraternité dans un Cameroun un et indivisible».

Kouam Wokam Paul: "I Am Working To Pre-empt Violence"

Divisional Officer for Buea.

"Concerning the maintaining of peace and security, there are 30 vigilante groups of 400 persons being trained under my supervision. The idea behind this is for the vigilante groups to assist the forces of law and order in security matters. We are indicating the ethnical legal framework on which they have to operate. The destruction of private, state property and human life is not just a thing to condemn but I am working now to pre-empt any of such situations. We need to organise the communities with the vigilante groups so that we can live in peace."

Alioum Alhadji: « Notre diversité est une grande richesse »

Sénateur RDPC à Maroua

« Aucune raison ne peut justifier qu'on détruise ce qu'on a construit, qu'on tue des innocents, qu'on compromette l'avenir de nos enfants. Les Camerounais doivent se lever comme un seul homme pour dire "non" à ces ennemis de la République, auteurs de ces troubles. C'est chaque citoyen qui est interpellé. Rien ne vaut la paix ! Rien ne peut se construire sans la paix. Le Cameroun est un grand pays qui doit demeurer un et indivisible. Notre diversité est une grande richesse que nous devons exploiter pour renforcer l'unicité de notre destin ».

Matoya Cletus: "People should stay calm, avoid public places"

North West political elite.

"The long and short of it in situations like this is to first of all sensitize the population to be calm and avoid provocation. It is also necessary for the population to stay away from public places as personal security measure because in situations of mob action, one cannot predict what will happen. That apart, vigilance is very necessary and above all, security measures should be stepped up to guarantee the protection of people and property in such situations as we have in the North West and South West regions".

Marlyse Douala Bell: « Le peuple camerounais rejette le terrorisme »

Député à l'Assemblée nationale.

« L'insécurité est un état de désordre qui affecte les populations. Elle peut être la conséquence du banditisme, de la délinquance, du terrorisme. L'acte posé récemment à Douala est terroriste, même s'il n'a pas abouti car Dieu ne l'a pas voulu. C'est quand même un avertissement qu'il faut prendre au sérieux. Je ne saurais attribuer cet acte à qui que ce soit vu qu'il n'a pas été revendiqué, mais je suis persuadée que l'immense majorité de la population camerounaise est pour la paix et rejette en bloc le terrorisme. Nous apprécions vraiment l'initiative du gouverneur du Littoral, car elle favorise l'adhésion et l'union ».

El Hadj Ibrahim Moussa: « La sécession n'est pas la solution»

Imam central de Yaoundé.

La sécession n'est pas la solution aux problèmes des fils du Cameroun. La communauté musulmane de Yaoundé central par ma voix dit non à la division des enfants de notre pays. Comme fils des mêmes parents, les enfants du Cameroun des toutes les régions, des toutes les ethnies et langages d'expression sont avant tout d'un même sang. Nous ne pouvons pas modifier ni supprimer l'histoire. Au lieu de chercher à se retirer ou se diviser, c'est mieux de chercher la réconciliation car, même Dieu nous a exhorté à vivre unis et dans la paix. Le manque de paix envers un frère attire la colère divine. Et étant donné que nous sommes tous des frères, nous devons vivre en paix et unis pour obtenir la quiétude et le pardon divin.

Dr Bana Barka: « Nous devons rester unis et solidaire »

Enseignant à l'université de Maroua.

« La récente escalade dans les rapports dans les régions anglophones ne doit pas occulter les siècles de vie commune qui l'ont précédé, et surtout travestir les faits et les accords historiques. Que certains leaders issus de ces populations ressentent le besoin d'exprimer un malaise social est légitime. Mais que cette aspiration à plus de justice sociale et à une meilleure représentation débouche sur du révisionnisme et des appels à la sécession est irrecevable et dangereux ».

Sa majesté Aïba Ngari: « Le Cameroun demeure indivisible »

Chef traditionnel du canton Gbaya, Bertoua.

« Le Cameroun demeure un, uni et indivisible. Il est intolérable que certains individus jouent avec cette unité, je peux dire qu'ils jouent avec le feu. Mais ces personnes dans la République se trompent beaucoup et aucun Camerounais n'accepte ce discours de division. Ils n'y arriveront pas, car personne n'est avec eux. Le chef de l'Etat, à l'image d'un bon chef traditionnel qui écoute tous ses sujets qui viennent vers lui avec leurs problèmes, écoute toutes les parties engagées dans la crise. Il faut aller dans ce sens de dialogue ».

Elhadj Yaouba Yedi: «?On ne peut détruire l'unité chèrement acquise?»

Président de la section Rdpc Bénoué-Est.

«?Nous ne pouvons nous permettre de détruire nous-même, ce que nous avons si chèrement acquis, à savoir l'unité de notre pays. C'est vraiment absurde. Plus absurde encore est le fait de détruire nos édifices publics, de brûler nos établissements et institutions scolaires, d'empêcher nos enfants d'aller à l'école, d'acquérir des connaissances. Comment notre pays peut-il se développer, nos populations peuvent-elles s'épanouir, si l'éducation, l'instruction sont compromises. A ce que nous sachions, il n'est nullement interdit dans notre pays et c'est le chef de l'Etat lui-même qui l'atteste, de revendiquer ses droits, d'exprimer ses opinions. Qu'est-ce qui peut donc justifier donc ce recours à la force, à la violence, au vandalisme???».

Me Olivier Cromwell Bembell D'Ipack: « Le courant sécessionniste est inadmissible »

Maire de Bertoua 1er et président régional des CVUC/Est.

«Tout Camerounais de bonne foi ne peut en aucun cas admettre le courant sécessionniste, tel que proclamé par un groupuscule de citoyens parce que ça ne construit pas notre nation, fondée sur l'unité. Le proclamer ne fait pas non plus honneur aux pères fondateurs de notre nation, qui ont été animés par la dynamique unitaire dès l'indépendance. Disons-le bien, il n'y a jamais eu deux indépendances au Cameroun, c'est-à-dire celle de la partie anglophone ou francophone. Non, les deux parties du pays ont opté pour la réunification, puis l'unification, pour être un Etat unitaire décentralisé, selon la Constitution du 18 janvier 1996. L'unité y est donc consacrée ».

