Cameroon: Telecommunications - Orange Subscribers Reconnected

Users of the Long-Term Evolution (LTE) SIM cards had difficulties communicating as the network turned defective over the weekend.

Millions of subscribers of the mobile network service provider, Orange Cameroun, are now reconnected after having faced difficulties communicating. Officials of Orange said they reestablished connection in the evening of October 7, after experiencing some technical disruptions beyond their control. Intermittent communication problems, limitations and anomalies were recorded on the Orange Cameroun network beginning Thursday October 5, 2017. Calls and text messages couldn't go through successfully, many Orange Cameroun subscribers confirmed to Cameroon Tribune. Basile Ngono, an Orange 4G SIM card user in Yaounde said he got up on Friday October 6, 2017, to realise he could no longer make calls from his phone. Orange Info later sent a message to the subscriber, like many others, notifying him of disruptions on optic fibre services which affected their communications. Cameroon's optic fibre backbone is managed by state-run Cameroon Telecommunications (Camtel). For them the country's optic fibre has had no problem of recent and is running according to stimulus. "Proof of it is that other network service providers making use of the optic fibre are operating normally," an official told Cameroon Tribune over the weekend. We gathered that the Orange network disruption may be connected to the telecoms company's failure to settle bills at Camtel accruing from the use of the optic fibre network. In a correspondence dated September 26, 2017, a copy of which we stumbled upon, the General Manager of Camtel, Nkoto Emane David reminded the General Manager of Orange to pay an outstanding bill of FCFA 1,640,711,753. The correspondence noted that failure to settle the bill on or before Thursday October 5, 2017, will result to disconnection. Orange Cameroun has refuted claims that she is owing her commercial partner Camtel. Officials insisted the disruption was caused by breakdown in optic fibre network across the country.

Et le consommateur ?

Plusieurs jours sans accès au mobile, en cette ère de la communication mobile tous azimuts, c'est intenable. Pourtant, certains abonnés camerounais de la téléphonie mobile ont vécu la désagréable expérience en fin de semaine dernière. Ceux de l'opérateur Orange notamment, entre jeudi soir et dimanche ont eu des difficultés certaines à passer des appels ou à accéder à Internet mobile, quel que soit le terminal utilisé. A l'origine, un problème avec la fibre optique. Mais de quelle nature ? Difficile à dire pour le moment, dans la mesure où Orange Cameroun et son partenaire, Cameron Telecommunications (Camtel), le gestionnaire exclusif de la fibre optique au Cameroun qui la distribue aux autres opérateurs, ont communiqué au cours du week-end à travers des déclarations contradictoires au n'éclairent pas forcément l'opinion sur les causes de ce désagrément. Camtel, à travers une correspondance de son directeur général adressée à son homologue d'Orange, ressemblant à une mise en demeure pour non-paiement d'une facture d'un peu plus de 1,6 milliard de F, fait le tour des réseaux sociaux. Comme pour appuyer le démenti fait par une source interne plus tôt, réagissant au message d'excuse d'Orange qui évoque des perturbations sur le service de la fibre optique. De plus l'opérateur de téléphonie mobile affirme ne rien devoir à son partenaire et dit avoir toujours respecté ses engagements. Pendant ce temps, le consommateur trinque. Les conséquences de cet incident ou différend, entre les deux structures sont énormes pour les abonnés et pourraient se chiffrer, sur le plan économique, en milliards de francs. Ces rendez-vous d'affaires manqués, ces transferts d'argent inaboutis, ces diverses opérations en ligne, via son téléphone portable, qui n'ont pas pu être réalisés, etc. Et l'abonné, comme une petite souris, en a fait les frais.

Jocelyne Ndouyou Mouliom