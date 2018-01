Cameroon: Nomination De Responsables Dans Certaines Universités d'Etat

press release

Décret N°2018/075 du 29 janvier 2018.

Le président de la République décrète : Article 1er. - Sont, à compter de la date de signature du présent décret, nommés aux postes ci-après dans certaines universités d'Etat :

I - UNIVERSITY OF BAMENDA Deputy Vice-Chancellor in charge of Research, Cooperation and Relations with the Business World : Mrs NGWA, née JUA Roselyn MAI, Associate Professor, formerly serving as Director of Academic Affairs in the same University, in replacement of Mrs AGBOR ANYANG Sarah MBI ENOW, called to other duties.

II - UNIVERSITY OF BUEA Deputy Vice-Chancellor in charge of Teaching, Professionalization and Development of Information and Communication Technologies : Mr EPAH FONKENG George, Professor, formerly serving as Deputy Vice-Chancellor in charge of Research, Cooperation and Relations with the Business World at the same University, in replacement of Mr MUKOKO Blaise, retired.

Deputy Vice-Chancellor in charge of Research, Cooperation and Relations with the Business World : Mrs TUMNDE, née NJIKAM Martha SIMO, Professor, formerly serving as Dean at the Faculty of Social and Management Sciences of the same University, in replacement of Mr EPAH FONKENG George, called to other duties.

III - UNIVERSITE DE DOUALA Vice-Recteur chargé du Contrôle Interne et de l'Evaluation : Monsieur NJOYA Jean, Professeur, précédemment Chef de Département de Science Politique à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé II, en remplacement de Monsieur NGA NDONGO Valentin, admis à faire ses droits à la retraite. ARTICLE 2 : Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. ARTICLE 3 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 29 janvier 2018 Le président de la République

