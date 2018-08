Luanda — Interclube are facing 1º de Agosto this Friday in the 18th round of the national women's basketball championship.

Interclube, who lead the competition with 29 points will seek to establish their supremacy upon the runners up 1º de Agosto (23) after beating the team in the last two matches.

The following shows each teams' position in the table:

1º. Interclube 29 pontos

2º. 1º de Agosto 23 pts

3º. Interclube de Benguela 23 pts

4º. Desportivo do Maculusso 22 pts

5º. 1º de Agosto B 16 pts