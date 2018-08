Cameroon: A Proximity Public Service

Address by Joseph LE, MINFOPRA at the inaugural press briefing, Yaoundé, 8 August 2018.

"The Minister of Communication and dear colleague; The Secretary General of MINFOPRA; Officials of the Ministry of the Public Service and Administrative Reform, my dear collaborators; Trade unionists and human rights activists of public service users; Members of the national and international media; Civil servants and State employees of Cameroon, Dear readers, listeners and viewers, in your respective homes. It's just over five months that, by the grace of God and the will of His Excellency Paul BIYA, President of the Republic, Head of State, that your humble servant, that I am, was fortunate to be appointed at the helm of the very important Ministry of the Public Service and Administrative Reform. Let me first of all, reiterate my deep and sincere appreciation to the Head of State, as well as to the Prime Minister, Head of Government, for this vote of confidence. I will strive, every day, with the help of my collaborators, without exception, to fulfill this delicate mission. Ladies and Gentlemen, At least, you will agree with me that to manage the career of more than two hundred and forty thousand (240.000) civil servants and State employees, from the beginning up till the end, is an arduous and delicate task. We are indeed, conscious, as one of my illustrious elder once said, I quote: "In Cameroon, the Ministry of the Public Service and Administrative Reform arouses so much passion as the Indomitable Lions". End of quote. Quite normal, since it is known that the career of a man or woman is in reality, the essence of his or her life. Therefore, as the Indomitable Lions, MINFOPRA is the common property of Cameroonians. Cela dit, Monsieur le Ministre de la Communication ; Mesdames, Messieurs. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au MINFOPRA, dans le cadre de ce premier point de presse du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Cette rencontre, inaugure une série de rendez-vous périodiques que nous aurons dans cette enceinte, au gré du calendrier et des préoccupations de nos usagers. Comme vous pouvez en convenir avec moi, chers confrères, il n'est pas commun qu'un journaliste se retrouve de ce côté de l'estrade pour s'adresser à vous. Mais, je puis vous assurer tout de suite, qu'il ne s'agit point d'une lubie, mais d'une initiative, qui s'inscrit en droite ligne de l'implémentation des Très Hautes directives de MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Instructions repercutées par une correspondance en date du 06 avril 2018, de Monsieur le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République. Il s'agit d'intensifier la communication en direction de nos concitoyens, pour leur donner régulièrement des informations sur leurs préoccupations quotidiennes. Au MINFOPRA, plus qu'ailleurs, la nécessité d'un tel exercice s'impose. Aussi, permettez-moi avant toute chose, de saluer la présence du Ministre de la Communication, Monsieur ISSA TCHIROMA BAKARI, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le Ministre, votre présence à nos côtés nous réconforte et traduit l'excellente solidarité gouvernementale que n'a de cesse de prôner la plus haute autorité de notre pays. Mesdames et Messieurs, La thématique d'une « Fonction Publique de proximité » qui nous réunit ce jour, et qui s'inspire du slogan «AU MINFOPRA, l'usager est roi», vise à briser la glace de l'incompréhension et du désamour qui semble avoir longtemps caractérisé la nature des rapports entre l'usager et le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. - L'organisation des concours administratifs, - La gestion de votre carrière, - La liquidation de vos droits..... Voilà le triptyque qui résume l'ensemble de vos préoccupations. Bien entendu, il ne suffira pas de le dire, mais de traduire cette dynamique par des actes concrets, pérennes, et symptomatiques de cette nouvelle ère qui s'ouvre dans les rapports entre le MINFOPRA et sa clientèle cible... . que vous constituez. C'est justement dans cet esprit que depuis ma prise de fonction à la tête de ce département Ministériel, et soucieux d'un rapprochement sans cesse étroit avec notre cible, nous nous sommes attelés à décloisonner les rapports avec nos usagers. Objectif: RESORBER NOTRE DEFICIT COMMUNICATIONNEL. À cet effet, nous avons et sommes encore en train de prendre une panoplie de mesures se rapportant à 5 types d'actions: 1. l'établissement d'un dialogue constructif avec les usagers ; 2. la commission d'une lettre à l'intention des usagers du service public, à l'occasion de la célébration, le 23 juin dernier, de la 23eme édition de la Journée Africaine de la Fonction Publique et de l'Administration. C'était sur le thème de la lutte contre la corruption. 3. l'invite du public à travers notre tranche d'antenne « Service public Horizon », à dénoncer tous actes et tentatives de corruption dont ils seraient témoins ou victimes. Vous êtes également priés de formuler des critiques et observations constructives ; 4. la mise en service effective des Conseils Régionaux de Discipline afin d'éviter aux mis en cause de parcourir de longues distances pour déférer aux convocations de cette instance disciplinaire; 5. la déconcentration de la gestion des personnels de l'Etat et de la solde. Tout cela participe de la volonté des pouvoirs publics de rapprocher les prestations de l'Administration des bénéficiaires. Le Décret du 09 mars 2012 portant régime de la déconcentration de la gestion des personnels de l'Etat et de la solde est clair et précis à ce sujet. Aussi, les Ministères utilisateurs sont désormais habilités à instruire les actes de gestion des ressources humaines suivants : - les actes de promotion ; - les actes de position, à l'exception des mises en stage, dont le traitement continue de se faire au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; - les actes de pension ; - les autres actes de liquidation des droits ; - les actes de discipline ; - les opérations de mise à jour du fichier du personnel. Dans la même veine, les Ministères utilisateurs sont désormais compétents pour effectuer certaines opérations de prise en charge financière sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici. Je m'en voudrais néanmoins de ne pas signaler ici qu'afin d'assurer un meilleur suivi de l'exercice par les administrations délégataires de cette compétence, nous avons mis sur pied une équipe de veille. Cette équipe est dédiée au suivi-évaluation des activités de gestion des carrières, afin de les accompagner dans leurs nouvelles attributions, de mesurer le niveau d'appropriation et d'en tirer les conséquences, en vue d' éventuels aménagements correctifs adéquats. Ladies and Gentlemen, From our analysis, the following statistical data can be mentioned: - 37 out of 39 ministries are henceforth connected to the server; - 37 out of 39 ministries have the SIGIPES; - 22 out of 39 ministries have their various personnel databases updated; - Operations to update personnel card index in the other 17 ministries are under process. - Ministries that are henceforth connected are already producing career instrument of staff under their competence. On another aspect, the Ministry of the Public Service has substantially improved the mechanism of automatic advancements and system of calculation of benefits of State employees. The main objective is to remove users from the twisty processing chain of these files. On this aspect, we have noticed a net improvement of our relations with the users. In the same perspective, it was deemed necessary to review the existing legal framework with major innovations, such as the cancellation of mark sheets for State employees in the way they were done before. On the contrary, a sanction of deferment from automatic advancement shall be inflicted against the civil servant or State employee only when there is proof of a disciplinary sanction. In fact, the ambition of the reform is to enable ministries to make an annual forecast of advancements and retirements of their staff. Monsieur le Ministre de la Communication ; Mesdames et Messieurs ; Chers Collaborateurs. L'autre chantier qui nous préoccupe vraiment c'est l'amélioration de l'accueil et du renseignement dans les services centraux et déconcentrés du MINFOPRA. Il s'agit d'un défi permanent et majeur sur lequel nous nous investissons avec force et détermination depuis notre arrivée à la tête du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme administrative. En effet, afin d'éviter les déplacements à risques et parfois très onéreux, générés par le suivi des dossiers, et pour faciliter le renseignement de l'usager, nous avons institué, par une note d'information datée du 17 avril 2018, un dispositif de renseignement, de collecte et de suivi des dossiers au sein des Délégations Régionales du MINFOPRA. Ce dispositif spécial permet aux usagers de solliciter et obtenir des renseignements ; déposer leurs dossiers complets et requérir des informations relatives à l'évolution du traitement des dossiers en précisant leur adresse, ainsi que leur administration de rattachement. À cet effet, je suis particulièrement heureux de vous annoncer que 9 Régions sur les 10 que compte notre pays, sont désormais connectées au réseau SIGIPES. Le SIGIPES c'est notre application informatique qui nous permet de gérer le personnel de l'Etat. Il s'agit là, d'une véritable matérialisation de la déconcentration au plan vertical. S'agissant des actes de carrière qui doivent absolument être signés par mes soins, il est désormais institué une navette périodique entre les Délégations Régionales et les services centraux, pour la transmission et le retour des informations. La note d'information y afférente a été certes largement diffusée, mais elle ne me semble pas encore avoir reçu suffisamment d'échos. Je voudrais donc saisir cette opportunité, mesdames et messieurs de la presse, pour vous exhorter à donner à cette information, davantage de relief, afin qu'elle retentisse partout où se trouve un agent public ou son ayant droit. En tout état de cause, les usagers non satisfaits par la prestation fournie par mes services ou qui sollicitent des clarifications sur leur situation administrative, peuvent saisir directement le Ministre, par e-mail. A cet effet, voici mon adresse : joseph.le@minfopra.gov.cm. Cette adresse est bel et bien fonctionnelle et toute saisine par un usager donne systématiquement lieu à un traitement ou à une réponse appropriée. Voici quelques statistiques qui illustrent le rythme de sollicitations dont nous sommes l'objet: - 900 courriels reçus chaque mois. - Soit une moyenne de 30 messages par jour. - Nous essayons d'y donner satisfaction, autant que faire se peut, et 60% de nos usagers se disent satisfaits. Nous comptons d'ailleurs améliorer rapidement ce taux de satisfaction. Sous cette même rubrique, il y a lieu de souligner également à grand trait, le relookage du portail web du MINFOPRA dont voici l'adresse : « www.minfopra.gov.cm ». Nous l'avons fait, pour faciliter la navigation des internautes et mieux répondre à leurs multiples préoccupations. Ce nouvel habillage s'accompagne de nombreuses innovations notamment : - une meilleure prise en compte du bilinguisme, - une diversification des sujets susceptibles de susciter l'intérêt, - une passerelle vers les réseaux sociaux, - une densification des rubriques, dont l'une spécialement dédiée aux Délégations Régionales. Ainsi, les usagers peuvent entre autres : - s'inscrire sur le portail et recevoir des alertes e-mail sur leur carrière ; - modifier en un clic, la langue de navigation sans changer de page ; - consulter l'agenda des évènements et l'actualité du MINFOPRA ; - interagir à travers un forum d'échanges sur des thématiques précises ; - s'abonner à la newsletter ; - découvrir ou se familiariser davantage avec les procédures administratives à travers le blog « Service Public » ; - saisir directement le Ministre ; - disposer d'un renseignement sur le traitement des dossiers de carrière quotidiennement mis à jour. Après évaluation, nous avons constaté que le portail web est consulté par les usagers du MINFOPRA, partout à travers le monde 24 heures sur 24. Depuis lors, le compteur estimatif du nombre de visiteurs du site web affiche le chiffre révélateur de 103 958 visiteurs, avec une moyenne de 37 000 utilisateurs par mois, 11000 par semaine et 1700 par jour. Par ailleurs, les visiteurs mettent une durée moyenne de 4 minutes 43 secondes sur le site web du MINFOPRA. Ladies and Gentlemen, It's also important to inform you, about the setting up of a Support Program for the Improvement of Quality Service Delivery to Users code, named PAAQSU. I will present a paper on this, during my next communication. Naturally, we will not fail to accomplish one of our missions which is to provide support and advice to other ministries within the framework of improving State Human Resources management. In that respect, our ministry will continue: - supporting ministries in implementing the reference framework for the forecast management of State personnel; - updating the mapping of duty positions in the Cameroon Public Administration which will help to have a clear view of all duty positions within a ministry, as well as persons occupying these positions. - It is expected that this project will also help to master the State staff strength within the Public Service and assess the wage bill. Monsieur le Ministre de la Communication ; Mesdames et messieurs les Journalistes, Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, lecteurs et internautes. Pour conclure mon propos, je voudrais tout simplement réitérer le fait que nous sommes au service de nos usagers avec lesquels nous tenons à établir une relation de confiance. Nous sommes à leur écoute et nous osons croire que cette main tendue recevra un écho favorable pour que rayonne davantage cette Fonction Publique que nous voulons de qualité et résolument engagée au service des Camerounais, conformément aux très hautes directives du Président de la République, SON EXCELLENCE PAUL BIYA. Thank You For Your Kind Attention !!!!!"