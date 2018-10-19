19 October 2018

Daily Trust (Abuja)

Nigeria: 2019 Poll - Meet Your Presidential Candidates

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Photo: allafrica.com
Some of 2019's presidential candidates - Muhammadu Buhari, Obiageli Ezekwesili, Atiku Abubakar, Dr Adesina Fagbenro-Byron, Pastor Chris Okotie, Olawepo-Hashim, Hamisu Santuraki, Donald Duke and Omoyele Sowore.
By Opeyemi Kehinde, Bamas Victoria, Haruna Ibrahim and Eseohe Ebhota-Akoma

Ahead of the 2019 general elections, most political parties have chosen their presidential candidates after successful primary elections to meet deadline set by the Independent National Electoral Commission (INEC) in line with the electoral guidelines.

Our team present below names of presidential candidates that will take part in next year's election from some of the political parties:

2019 PRESIDENTIAL CANDIDATES AND THEIR PARTIES

NO NAME PARTY ACRONYM

1 MUHAMMADU BUHARI ALL PROGRESSIVES CONGRESS APC

2 ATIKU ABUBAKAR PEOPLES DEMOCRATIC PARTY PDP

3 DR ADESINA FAGBENRO-BRYON KOWA PARTY KP

4 REVEREND CHRIS OKOTIE FRESH DEMOCRATIC PARTY FDP

5 MR GBENGA OLAWEPO HASHIM AFRICAN PEOPLES TRUST APT

6 HON HAMISU SANTURAKI MEGA PARTY OF NIGERIA MPN

7 CHIEF SAM EKE GREEN PARTY OF NIGERIA GPN

8 DR OLAPADE AGORO NATIONAL ACTION COUNCIL NAC

9 EDOZIE MADU INDEPENDENT DEMOCRATS ID

10 ELDER WILLIAMS OLUSOLA AWOSOLA DEMOCRATIC PEOPLES CONGRESS DPC

11 USMAN IBRAHIM ALHAJI NATIONAL RESCUE MOVEMENT NRM

12 OBY EZEKWESILI ALLIED CONGRESS PARTY OF NIGERIA ACPN

13 ALHAJI AHMED SAKIL UNITY PARTY OF NIGERIA UPN

14 PRINCE IKE KEKE NEW NIGERIA PEOPLES PARTY NNPP

15 MR ISAAC BABATUNDE OSITELU ACCORD A

16 MAJOR GENERAL JOHN W.T GBOR ALL PROGRESSIVES GRAND ALLIANCE APGA

17 DR. OLUSEGUN MIMIKO ZENITH LABOUR PARTY ZLP

18 DR NICHOLAS FELIX PEOPLES COALITION PARTY PCP

19 BREAKFORTH ONWUBUYA FREEDOM AND JUSTICE PARTY FJP

20 APOSTLE SUNDAY CHUKWU EGUZOLUGU JUSTICE MUST PREVAIL PARTY JMPP

21 DONALD DUKE SOCIAL DEMICRATIC PARTY SDP

22 HAMZA ALMUSTAPHA PEOPLES PARTY OF NIGERIA PPN

23 DR OBADIAH MAILAFIA AFRICAN DEMOCRATIC CONGRESS ADC

24 DR RABIA CENGIZ NATIONAL ACTION COUNCIL NAC

25 ALHAJI ISA BASHIRU ADVANCED NIGERIAN DEMOCRATIC PARTY ANDP

26 OMOYELE SOWORE AFRICAN ACTION CONGRESS AAC

27 CHIKE UKAEGBU ADVANCED ALLIED PARTY AAP

28 YUSUF SANI YABAGI ACTION DEMOCRATIC PARTY ADP

29 PASTOR HABU AMINCHI PEOPLES DEMOCRATIC MOVEMENT PDM

30 MR CHUKS NWACHUKWU ALL GRASSROOTS ALLIANCE AGA

31 MALLAM HUSSEIN ABUBAKAR MASS ACTION JOINT ALLIANCE MAJA

32 MR ENIOLA OJAJUNI ALLIANCE FOR DEMOCRACY AD

33 TOPE KOLADE FASUA ABUNDANT NIGERIA RENEWAL PARTY ANRP

34 MOSES SHIPI ALL BLENDING PARTY ABP

35 KINGSLEY MOGHALU YOUNG PROGRESSIVE PARTY YPP

36 MRS EUNICE ATUEJIDE NATIONAL INTEREST PARTY NIP

37 AHMED BUHARI SUSTAINABLE NATIONAL PARTY SNP

38 ALISTAIR SOYODE YES ELECTORATES SOLIDARITY YES

39 YUNUSA SALISU TANKO NATIONAL CONSCIENCE PARTY NCP

40 MR REX ADEBANJO YOUTH PARTY OF NIGERIA YPN

41 HON. HABIB MOHAMMED GAJO YOUNG DEMOCRATIC PARTY YDP

42 DR DAVIDSON ISIBOR AKHIMIEN GRASSROOT DEVELOPMENT PARTY OF NIGERIA GDPN

43 PROF PETER NWANGWU WE THE PEOPLE OF NIGERIA PARTY WPNP

44 ALHAJI YAHAYA NDU AFRICAN RENAISSANCE PARTY ARP

45 MR BABATUNDE ADEMOLA NIGERIA COMMUNITY MOVEMENT PARTY NCMP

46 MR ISHOLA BALOGUN UNITED DEMOCRATIC PARTY UDP

47 REV. DAVID ESOSA IZE-IYAMU BETTER NIGERIA PROGRESSIVE PARTY BNPP

Nigeria

You Can't Be Shouting Allahu Akbar, Killing Innocent Citizens - Buhari

President Muhammadu Buhari on Thursday night reassured that the brutal activities of the Boko Haram sect would soon… Read more »

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