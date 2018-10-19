Nigeria: 2019 Poll - Meet Your Presidential Candidates

Ahead of the 2019 general elections, most political parties have chosen their presidential candidates after successful primary elections to meet deadline set by the Independent National Electoral Commission (INEC) in line with the electoral guidelines.
Our team present below names of presidential candidates that will take part in next year's election from some of the political parties:
2019 PRESIDENTIAL CANDIDATES AND THEIR PARTIES
NO NAME PARTY ACRONYM
1 MUHAMMADU BUHARI ALL PROGRESSIVES CONGRESS APC
2 ATIKU ABUBAKAR PEOPLES DEMOCRATIC PARTY PDP
3 DR ADESINA FAGBENRO-BRYON KOWA PARTY KP
4 REVEREND CHRIS OKOTIE FRESH DEMOCRATIC PARTY FDP
5 MR GBENGA OLAWEPO HASHIM AFRICAN PEOPLES TRUST APT
6 HON HAMISU SANTURAKI MEGA PARTY OF NIGERIA MPN
7 CHIEF SAM EKE GREEN PARTY OF NIGERIA GPN
8 DR OLAPADE AGORO NATIONAL ACTION COUNCIL NAC
9 EDOZIE MADU INDEPENDENT DEMOCRATS ID
10 ELDER WILLIAMS OLUSOLA AWOSOLA DEMOCRATIC PEOPLES CONGRESS DPC
11 USMAN IBRAHIM ALHAJI NATIONAL RESCUE MOVEMENT NRM
12 OBY EZEKWESILI ALLIED CONGRESS PARTY OF NIGERIA ACPN
13 ALHAJI AHMED SAKIL UNITY PARTY OF NIGERIA UPN
14 PRINCE IKE KEKE NEW NIGERIA PEOPLES PARTY NNPP
15 MR ISAAC BABATUNDE OSITELU ACCORD A
16 MAJOR GENERAL JOHN W.T GBOR ALL PROGRESSIVES GRAND ALLIANCE APGA
17 DR. OLUSEGUN MIMIKO ZENITH LABOUR PARTY ZLP
18 DR NICHOLAS FELIX PEOPLES COALITION PARTY PCP
19 BREAKFORTH ONWUBUYA FREEDOM AND JUSTICE PARTY FJP
20 APOSTLE SUNDAY CHUKWU EGUZOLUGU JUSTICE MUST PREVAIL PARTY JMPP
21 DONALD DUKE SOCIAL DEMICRATIC PARTY SDP
22 HAMZA ALMUSTAPHA PEOPLES PARTY OF NIGERIA PPN
23 DR OBADIAH MAILAFIA AFRICAN DEMOCRATIC CONGRESS ADC
24 DR RABIA CENGIZ NATIONAL ACTION COUNCIL NAC
25 ALHAJI ISA BASHIRU ADVANCED NIGERIAN DEMOCRATIC PARTY ANDP
26 OMOYELE SOWORE AFRICAN ACTION CONGRESS AAC
27 CHIKE UKAEGBU ADVANCED ALLIED PARTY AAP
28 YUSUF SANI YABAGI ACTION DEMOCRATIC PARTY ADP
29 PASTOR HABU AMINCHI PEOPLES DEMOCRATIC MOVEMENT PDM
30 MR CHUKS NWACHUKWU ALL GRASSROOTS ALLIANCE AGA
31 MALLAM HUSSEIN ABUBAKAR MASS ACTION JOINT ALLIANCE MAJA
32 MR ENIOLA OJAJUNI ALLIANCE FOR DEMOCRACY AD
33 TOPE KOLADE FASUA ABUNDANT NIGERIA RENEWAL PARTY ANRP
34 MOSES SHIPI ALL BLENDING PARTY ABP
35 KINGSLEY MOGHALU YOUNG PROGRESSIVE PARTY YPP
36 MRS EUNICE ATUEJIDE NATIONAL INTEREST PARTY NIP
37 AHMED BUHARI SUSTAINABLE NATIONAL PARTY SNP
38 ALISTAIR SOYODE YES ELECTORATES SOLIDARITY YES
39 YUNUSA SALISU TANKO NATIONAL CONSCIENCE PARTY NCP
40 MR REX ADEBANJO YOUTH PARTY OF NIGERIA YPN
41 HON. HABIB MOHAMMED GAJO YOUNG DEMOCRATIC PARTY YDP
42 DR DAVIDSON ISIBOR AKHIMIEN GRASSROOT DEVELOPMENT PARTY OF NIGERIA GDPN
43 PROF PETER NWANGWU WE THE PEOPLE OF NIGERIA PARTY WPNP
44 ALHAJI YAHAYA NDU AFRICAN RENAISSANCE PARTY ARP
45 MR BABATUNDE ADEMOLA NIGERIA COMMUNITY MOVEMENT PARTY NCMP
46 MR ISHOLA BALOGUN UNITED DEMOCRATIC PARTY UDP
47 REV. DAVID ESOSA IZE-IYAMU BETTER NIGERIA PROGRESSIVE PARTY BNPP