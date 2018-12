South Africa: Discovery Walter Sisulu Soccer Challenge Results and Fixture

20 DECEMBER 2018 - The 2018 edition of the Discovery Walter Sisulu Soccer Challenge is currently underway at the Nike Football Training Centre in Pimville, Soweto. Here are results of Day 20 and the fixture of the next day.

Chiawelo F.C 1 vs. Zulu Warriors F.C 0 Under 17 08h00

Devland Holy Boys F.C 2 vs. Real Stars F.C 0 Under 17 08h00

Sebokeng Academy F.C 0 vs. Witbank Academy F.C 2 08h00

Africa Football Selection F.C 5 vs. Orlando Destroyers F.C 2 11h30

Meadowlands Academy F.C. 2 vs. Inqaba F.C. 1 11h30

Golden Boots F.C. 0 vs. Vilakazi Academy F.C. 2 13h00

Hlokoloza F.C. 0 vs. Shining Stars F.C. 2 13h00

Rockville F.C. 3 vs. Trabzonsport F.C. 4 14h30

Sabelo Super Stars F.C. 0 vs. Zak Park All Stars F.C. 2 14h30

Mofolo North to South FC 2 vs. Killarney Motswako 0 16h00

Senoane Gunners F.C 5 vs Red Stars 1 16h00

Soweto Super United F.C. 2 vs. Soweto All Stars 0 17h30

FIXTURE: Friday, 21 December 2018

Hunters F.C vs. Naledi Juventus F.C Under 17 08h00

Catalonia F.C vs. Super Spurs F.C Under 17 08h00

Freedom Park X1 Experience F.C vs. White City Eleven F.C Under 17 09h00

Ficky all Stars F.C vs. Kathorus Juventus F.C Under 17 09h00

Kerk Street F.C vs. Zola Seven Stars F.C Open 10h00

Everything Football F.C vs. Mbimbos United F.C Open 10h00

Dube Continental F.C vs. Shining Stars F.C Open 11h30

Pimville United F.C vs. CS Martimo F.C Open 11h30

Young Blood F.C vs. Selecao F.C Open 13h00

Thuamo United F.C vs. Sneke Chillers F.C Open 13h00

J. Stars F.C vs. Protea Glen United F.C Open 14h30

White City Spurs F.C vs. Moletsane United F.C Open 14h30

Qhakaza Development vs The Citizen F.C Under 17 16h00

Soweto Punishers F.C vs. Freedom Park Gunners F.C Open 16h00

Bovard Treading F.C vs. Mamba Stars F.C Open 17h30

La Masia F.C vs. Future Stars F.C Open 19h00