South Africa: Anderson Aces His Way Into Wimbledon Round 3

Cape Town — South Africa's Kevin Anderson is into the third round at Wimbledon after defeating Janko Tipsarevic in four sets.

Anderson defeated the Serb 6-4, 6-7 (3/7), 6-1, 6-4 in just under three hours on Wednesday.

Other than the second set, Anderson was in total control during the match and managed 24 aces as well as succeeding with 68% of his first serves.

Anderson will now meet Argentina's Guido Pella, seeded 26, for a place in the last 16.

Wimbledon results on Wednesday (x denotes seeding):

Men

Second round

Novak Djokovic (SRB x1) bt Denis Kudla (USA) 6-3, 6-2, 6-2

Hubert Hurkacz (POL) bt Leonardo Mayer (ARG) 6-7 (4/7), 6-1, 7-6 (9/7), 6-3

Félix Auger-Aliassime (CAN x19) bt Corentin Moutet (FRA) 6-3, 4-6, 6-4, 6-2

Ugo Humbert (FRA) bt Marcel Granollers (ESP) 6-4, 7-6 (7/3), 7-5

Daniil Medvedev (RUS x11) bt Alexei Popyrin (AUS) 6-7 (6/8), 6-1, 6-4, 6-4

David Goffin (BEL x21) bt Jeremy Chardy (FRA) 6-2, 6-4, 6-3

Fernando Verdasco (ESP) bt Kyle Edmund (GBR x30) 4-6, 4-6, 7-6 (7/3), 6-3, 6-4

Thomas Fabbiano (ITA) bt Ivo Karlovic (CRO) 6-3, 6-7 (6/8), 6-3, 6-7 (4/7), 6-4

Kevin Anderson (RSA x4) bt Janko Tipsarevic (SRB) 6-4, 6-7 (5/7), 6-1, 6-4

Guido Pella (ARG x26) bt Andreas Seppi (ITA) 6-4, 4-6, 4-6, 7-5, 6-1

Reilly Opelka (USA) bt Stan Wawrinka (SUI x22) 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6

Milos Raonic (CAN x15) bt Robin Haase (NED) 7-6 (7/1), 7-5, 7-6 (7/4)

Karen Khachanov (RUS x10) bt Feliciano Lopez (ESP) 4-6, 6-4, 7-5, 6-4

Roberto Bautista Agut (ESP x23) bt Steve Darcis (BEL) 6-3, 6-2, 4-2 - retired

Benoit Paire (FRA x28) bt Miomir Kecmanovic (SRB) 7-6 (7/5), 6-4 - retired

Jirí Vesely (CZE) bt Pablo Cuevas (URU) 4-6, 7-6 (7/5), 6-4, 6-4

Women

Second round

Elina Svitolina (UKR x8) bt Margarita Gasparyan (RUS) 5-7, 6-5 - retired

Maria Sakkari (GRE x31) bt Marie Bouzkova (CZE) 6-4, 6-1

Petra Martic (CRO x24) bt Anastasia Potapova (RUS) 3-6, 6-3, 6-4

Danielle Collins (USA) bt Anastasija Sevastova (LAT x12) 4-6, 6-4, 6-3

Karolina Muchova (CZE) bt Madison Brengle (USA) 6-3, 6-4

Anett Kontaveit (EST x20) bt Heather Watson (GBR) 7-5, 6-1

Hsieh Su-Wei (TPE x28) bt Kirsten Flipkens (BEL) 7-6 (7/3), 6-3

Karolina Pliskova (CZE x3) bt Monica Puig (PUR) 6-0, 6-4

Simona Halep (ROU x7) bt Mihaela Buzarnescu (ROU) 6-3, 4-6, 6-2

Victoria Azarenka (BLR) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 6-2, 6-0

Polona Hercog (SLO) bt Madison Keys (USA x17) 6-2, 6-4

Coco Gauff (USA) bt Magdaléna Rybáriková (SVK) 6-3, 6-3

Caroline Wozniacki (DEN x14) bt Veronika Kudermetova (RUS) 7-6 (7/5), 6-3

Zhang Shuai (CHN) bt Yanina Wickmayer (BEL) 6-3, 6-2

Dayana Yastremska (UKR) bt Sofia Kenin (USA x27) 7-5, 4-6, 6-3

Viktorija Golubic (SUI) bt Yulia Putintseva (KAZ) 6-4, 7-6 (7/3)

