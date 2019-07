South Africa: Six South Africans in the Money At Open Championship

Cape Town — Six of the 11 South African to start the 148th Open Championship at Royal Portrush last Thursday made the cut, ensuring lucrative pay days.

After 72 holes, Ireland's Shane Lowry was a deserved winner, romping to a six-stroke victory over England's Tommy Fleetwood .

Erik van Rooyen and Louis Oosthuizen were the leading South Africans, finishing in a tie for 20th place on 1-under par, a full 14 strokes behind Lowry.

The pair banked $91 350 (R1.27 million) each for their four days' work.

Dylan Frittelli and Ernie Els finished in a tie for 32nd on 1-over par and took home $56 278 (R785 000).

Justin Harding was a further shot adrift on 2-over par which was good enough for a tie for 41st and $36 925 (R515 000).

The sixth and final South African to make the cut was Branden Grace who finished on 3-over par in a tie for 51st. Grace, now ranked 67th in the latest world rankings, banked $28 317 (R395 000).

Those South Africans to miss the cut were Christiaan Bezuidenhout , Richard Sterne , Shaun Morris , Zander Lombard and Brandon Stone .

Lowry's victory was worth a cool $1.935 (R27 million) ... and a good few Guinness' we're sure!

Scores from the fourth round of the Open Championship at Royal Portrush on Sunday (par 71):

269 - Shane Lowry (IRL) 67-67-63-72

275 - Tommy Fleetwood (ENG) 68-67-66-74

277 - Tony Finau (USA) 68-70-68-71

278 - Brooks Koepka (USA) 68-69-67-74, Lee Westwood (ENG) 68-67-70-73

279 - Rickie Fowler (USA) 70-69-66-74, Tyrrell Hatton (ENG) 68-71-71-69, Danny Willett (ENG) 74-67-65-73, Robert MacIntyre (SCO) 68-72-71-68

280 - Patrick Reed (USA) 71-67-71-71

281 - Jon Rahm (ESP) 68-70-68-75, Francesco Molinari (ITA) 74-69-72-66, Alexander Norn (SWE) 68-71-68-74, Justin Thomas (USA) 71-70-68-72, Tom Lewis (ENG) 75-68-68-70

282 - Lucas Bjerregaard (DEN) 70-68-74-70, Park Sang-Hyun (KOR) 69-72-68-73, Ryan Fox (NZL) 68-75-70-69, Rory Sabbatini (SVK) 70-70-71-71

283 - Cameron Smith (AUS) 70-66-71-76, Erik van Rooyen (RSA) 70-68-72-73 , Louis Oosthuizen (RSA) 70-72-72-69 , Henrik Stenson (SWE) 70-69-68-76, Stewart Cink (USA) 74-68-71-70, Jordan Spieth (USA) 70-67-69-77, Lucas Glover (USA) 72-69-71-71, Doc Redman (USA) 71-71-71-70, Matthew Fitzpatrick (ENG) 71-69-70-73, Justin Rose (ENG) 69-67-68-79

284 - Webb Simpson (USA) 68-71-71-74, Kevin Kisner (USA) 70-71-70-73

285 - Bernd Wiesberger (AUT) 70-71-74-70, An Byeong-Hun (KOR) 73-67-70-75, Joost Luiten (NED) 73-69-71-72, Dylan Frittelli (RSA) 68-69-70-78 , Ernie Els (RSA) 71-69-72-73 , Kiradech Aphibarnrat (THA) 68-73-77-67, Andrew Putnam (USA) 70-67-70-78, Jason Kokrak (USA) 74-69-74-68, Andrew Wilson (ENG) 76-67-71-71

286 - Benjamin Hebert (FRA) 73-69-73-71, Hwang Inn-Choon (KOR) 72-71-70-73, Justin Harding (RSA) 71-65-74-76 , Kyle Stanley (USA) 75-67-73-71, Xander Schauffele (USA) 74-65-69-78, Aaron Wise (USA) 72-69-71-74, Patrick Cantlay (USA) 70-71-71-74, Matt Kuchar (USA) 70-68-69-79, Callum Shinkwin (ENG) 70-71-75-70, Russell Knox (SCO) 70-71-68-77

287 - Shubhankar Sharma (IND) 70-72-77-68, Branden Grace (RSA) 70-71-75-71 , Charley Hoffman (USA) 70-73-70-74, Bubba Watson (USA) 72-71-73-71, Dustin Johnson (USA) 72-67-72-76, Matt Wallace (ENG) 73-70-72-72

288 - Adam Hadwin (CAN) 74-69-72-73, Thorbjorn Olesen (DEN) 72-68-77-71, Kevin Streelman (USA) 77-65-74-72, Paul Casey (ENG) 72-70-73-73, Ashton Turner (ENG) 69-74-77-68, Graeme McDowell (NIR) 73-70-68-77

289 - Mikko Korhonen (FIN) 72-69-71-77, Romain Langasque (FRA) 69-72-70-78, Jim Furyk (USA) 73-68-75-73, Paul Waring (ENG) 75-68-75-71

290 - Thomas Pieters (BEL) 72-68-74-76, Sergio Garcia (ESP) 68-73-71-78, Yosuke Asaji (JPN) 72-71-71-76, J.B. Holmes (USA) 66-68-69-87

292 - Eddie Pepperell (ENG) 70-72-76-74

293 - Nino Bertasio (ITA) 72-71-75-75, Yuki Inamori (JPN) 70-73-70-80

Source: Sport24