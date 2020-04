Tanzania: Diamond's Manager Sallam Sharaff Recovers From COVID-19

Tanzanian Singer Diamond Platinumz's manager Sallam Sharaff has tested negative for coronavirus, two weeks after being diagnosed with the disease.

Sallam made the announcement through his social media pages saying that after 14 days, he was tested twice and both results came back negative.

He is now out of isolation.

"After 14 days got tested twice and both results came negative and now I am out of isolation centre. Thanks to Allah. Thanks to doctor's nurses and the government," wrote Sallam on Instagram.

He added: "Nimshukuru Allah, na pia niwashukuru wote mlionitumia msg, comments, DM na dua zenu. Bila kuwasahau Temeke Isolation Centre kwa kuwa bega na bega pamoja na mie bila kunichoka pale nilipokuwa nimezidiwa, na shukurani zangu zingine ziende kwa Madaktari bingwa kujua maendeleo yangu mara kwa mara na pia Serikali yangu na viongozi wake husika Wizara na Mkoa walikuwa hawana ubaguzi kutujulia hali na kutupa moyo na kutupa mahitaji tutakayo. Naomba niwape taarifa ndugu yenu, kijana wenu nimechukuliwa vipimo mara mbili na nimekutwa NEGATIVE na kwa sasa nipo huru. Ila naomba tuendelee kujikinga na kufata ushauri wa viongozi wetu na kuacha maelekezo ya utashi yasiyokuwa na uhakika. ALLAH IS GREAT."

Sallam was put in isolation on March 13, after testing positive for the virus.

Rapper Mwana FA also came out to say that he also tested positive for coronavirus after he jetted back into Tanzania from a trip to South Africa.

He is said to be waiting for his test results to confirm if he has recovered from the virus.

