Tanzania: Full List - CCM Cadres Nominated to Vie for Parliamentary Seats

The National Executive Committee (NEC) of the ruling Chama Cha Mapinduzi (CCM) has nominated 264 cadres to vie for different Parliamentary seats in the Mainland and Isles in the coming General Election.

Out of 264 names, 214 are from Mainland Tanzania and the remaining 50 candidates are coming from Zanzibar.

The process sees several prominent CCM party cadres being axed from the list, who included Members of Parliament and cabinet ministers.

In the race, a total of 11, 153 names were initially fielded, however, on Thursday afternoon, August 20 at party's supreme organ- National Executive Committee (NEC), a final verdict reached on the fore-mentioned figures, as the ones, who will officially run on the party as Parliamentary flag-bearers.

The candidates will now face other candidates from opposition parties in the General Election on October 28, 2020.

Down are the people earmarked and their constituencies:

ARUSHA

Arusha mijini- Mrisho Mashaka Gambo

Arumeru Magharibi- Noah Lebrus Molel

Arumeru Mashariki- John Palangyo

Karatu- Daniel Tlemai

Longido- Stephen Kirusya

Monduli- Fred Lowassa

Ngorongoro- Ole Nasha

DAR ES SALAAM

Ubungo- Prof Kitila Kitila

Kibamba- Issa Jumanne Mtemvu

Kinondoni- Abass Tarimba

Kawe- Askofu Josephat Gwajima

Kigamboni- Dr. Faustine Ndugulile

Ilala- Mussa Zungu

Segerea- Bonna Kamoli

Ukonga- Jerry Slaa

Temeke- Doroth Kilave

Mbagala- Abdallah Chaurembo

DODOMA

Bahi- Keneth Nolo

Chamwino- Deo Dejembi

Mvumi- Livingstone Lusinde

Chemba- Mohammed Moni

Dodoma Mjini- Anthony Mavunde

Kongwa- Job Ndugai

Kondoa mji- Ally Juma Makoa

Kondoa Vijijini- Dr. Ashatu Kijaji

Kibakwe- George Simbachawen

Mpwapwa- George Nataly Malima

GEITA

Busanda- Tumaini Magesa

Geita Mjini- Consatantine Kanyasu

Geita vijijini- Joseph Kasheku(Musukuma)

Bukombe- Dotto Bisheko

Chato- Medard Kalemani

Mbogwe- Nicodemas Maganga

Nyang'alwe- Hussein Amar

IRINGA

Iringa Mjini- Jesca Msavatambangu

Kalenga- Jackson Kiswaga

Isimani- William Lukuvi

Kilolo- Lazaro Nyamoga

Mafinga mji- Cosato Chumi

Mufindi Kaskazini- Exaud Kigahe

Mufindi Kusini- David Kihenzile

KAGERA

Bukoba mjini- Stephen Byabato

Bukoba vijijini- Jackson Rweikiza

Nkenge- Frolent Kyombo

Karagwe- Innocent Bashungwa

Kyerwa- Innocent Bilakwate

Ngara- Ndaisaba Luhoro

Bihalamuro- Ezra Chiwelesa

Muleba Kaskazini- Charls Mwijage

Muleba Kusini- Oscar Kikoyo

KATAVI

Mlele- Isack Kamwele

Kavuu- Geophrei Mizengo Pinda

Mpanda Mjini- Sebastian Kapufi

Nsimbo- Anna Lupembe

Mpanda Vijijini- Moshi Kakoso

KIGOMA

Kasuli Mjini- Prof Joyce Ndalichako

Manyovu- Dr. Philip Mpango

Buyungu- Aloyce Kamamba

Muhambwe- Atashasta Nditiye

Kigoma Mjini- Kirumbe Shabani Ng'enda

Kigoma Kaskazini- Asa Nelson Makanika

Kigoma Kusini- Nashon William

Kasulu vijijini- Augustine Hole

KILIMANJARO

Vunjo- Charls Kimei

Siha- Dr. Godwin Mollel

Moshi Vijijini- Prof. Patrick Ndakidemi

Hai- Salasisha Mafue

Same Mashariki- Anne Kilango Malecela

Same Magharibi- Dr. Mathayo David Mathayo

Rombo- Prof. Adolf Mkenda

Moshi Mjini- Priscus Tarimo

Mwanga- Anania Tadayo

LINDI

Kilwa Kaskazini- Ndulane Franscis

Kilwa Kusini- Kasinge Mohammed Ally

Liwale- Zuberi Kuchauka

Lindi Mjini- Hamida Mohammed Abdallah

Mchinga- Salma Kikwete

Mtama- Nape Nnauye

Nachingwea- Amandus Julius Chinguiye

Ruangwa- Kassim Majaliwa

MANYARA

Babati Mijini- Paulina Gekul

Babati vijijini- Daniel Silo

Hanang- Samwel Kadai

Mbulu mji- Isai Paulo

Mbulu vijijini- Flatei Gregory

Kiteto- Edward Kisau

Simanjiro- Christpher Ole Sendeka

MARA

Musoma Mjini- Vedastus Manyinyi

Musoma Vijijini- Prof. Sospeter Muhongo

Bunda Mjini- Robert Chacha Maboto

Bunda Vijijini- Boniface Getere

Mwibara- Charls Kajege

Butiama- Jumanne Sagini

Rorya- Jaffary Wambura Chege

Tarime Mjini- Mwita Michael Kembaki

Tarime Vijijini- Mwita Waitara

Serengeti- Dr. Jeresabi Mkimi

MBEYA

Busekelo- Atupele Mwakibete

Kyela- Ally Jumbe

Lupa- Masache Kasaka

Mbalali- Franscis Mtega

Mbeya Mjini- Dk. Tulia Akson

Mbeya Vijijini- Oran Njeza

Rungwe- Anthony Mwantona

MOROGORO

Mlimba- Godwin Kunambi

Kilombero- Abubakar Asenga

Morogoro mjini- AbdulAziz Abood

Gairo- Ahmed Shabiby

Malinyi- Antipas Mgungusi

Morogoro Kusini- Innocent Kalogeres

Morogoro Mashariki- Hamis Shaaban Taletale

Mvomero- Jonas Vanzilad

Mikumi- Deniss Lazaro Londo

Kilosa- Prof. Palamaganda Kabudi

Ulanga- Salim Hasham

MTWARA

Mtwara Mjini- Mtenga Hassan Selemani

Mtwara Vijijini- Hawa Ghasia

Nanyamba- Abdallah Chikota

Tandahimba- Katani Katani

Newala mjini- George Mkuchika

Newala Vijijini- Maimuna Mtanda

Masasi- Geofrey Mwambe

Lulindi- Issa Mchungahela

Ndanda- Cecil David Mwambe

Nanyumbu- Yahaya Ali Mhata

MWANZA

Ukerewe- Joseph Mkundi

Ilemela- Dkt. Angelina Mabula

Sengerema- Tabasamu Hamis Mwagao

Buchosa- Erick Shigongo James

Nyamagana- Stanslaus Mabula

Misungwi- Alexander Mnyeti

Sumve- Kasalali Emmanuel Mageni

Kwimba- Shanif Mansour

Magu- Bonaventura Kiswaga

PWANI

Bagamoyo- Muharami Mkenge

Chalinze- Ridhwan Kikwete

Kibiti- Twaha Mpembenue

Kibaha Mjini- Sylvester Koka

Kisarawe- Selemani Jaffo

Mkuranga- Abdallah Ulega

Mafia- Omar Kipanga

Rufiji- Mohammed Mchengelwa

Kibaha Vijijini- Michael Mwakamo