Namibia: Samaria Selects 35-Man Squad

Brave Warriors interim coach Bobby Samaria has announced a squad of 35 local-based players to join camp from Tuesday, 22 September in preparation for the Chan tournament.

Samaria also named Robert Nauseb as his assistant coach.

The squad is as follows:

Goalkeepers:

Ratanda Mbazuvara, Kamaijanda Ndisiro, Jonas Matheus, Immanuel Immanuel.

Defenders:

Emilio Martin, Vitapi Ngaruka, Ivan Kamberipa, Pet Nevin Uanivi, Larry Horaeb, Gregory Aukumeb, Aprocius Petrus, Rehabeam Mbango, Tjiuana Tja Tjinotjua, Erasmus Ikeinge, Johannes Mutanga, Denzil Haoseb, Kleopas Nuukushu.

Midfielders:

Dynamo Fredericks, Immanuel Heita, Ambrosius Amseb, Wendel Rudath, Gustav Isaak, Alfeus Handura, Llewellyn Stanley, Absalom Iimbondi, Wesley Katjiteo, Marcel Papama, Brandon Neibeb, Willy Stephanus.

Forwards:

Elmo Kambindu, Issaskar Gurirab, Panduleni Nekundi, Mapanzi Muwanei, Monis Omseb, Hendrik Somaeb.