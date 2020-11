Kenya: AFC Leopards Signing Spree Continues on Deadline Day

Football Kenya Federation Premier League (FKF-PL) transfer window closed on Friday evening with AFC Leopards grabbing the headlines by signing Ghanaian international Gideon Waja on deadline day.

Waja, 23, joins Ingwe from United Soccer League (USL) side Toronto II and becomes the team's 12th signing in the concluded window.

Leopards have also signed Ivorian forward Alexandre Kouame from Kalighat Milan (India) and their former captain Duncan Otieno who rejoins the team after his contract with Zambian giants Nkana FC lapsed.

Western Stima was the busiest team in the transfer window, releasing 20 players and signing 16 followed by Gor Mahia who parted ways with 16 players and signed an equal number. Wazito, on the other hand, has signed15 players with 14 leaving the club.

Mathare United, a team that is normally very quiet in the transfer market, has also beefed up their squad by bringing in nine new players including Kenyan international David "Cheche" Ochieng', former Gor Mahia and Sofapaka midfielder Cercidy Okeyo, Austine Ochieng and Danson Kago from Posta Rangers.

✍️🏿| Well well well... . look at what we have here 😍

Kenyan international @OchiengCheche has joined us on a one-year deal from Saudi Arabian side Al Ansar.

Excited to have you onboard Cheche 😀Karibu sana Mathare🥳#GreatnessWithin #MUFC #FKFPLTransfers pic.twitter.com/JCnuO7tRzB

- Mathare United FC (@MathareUtd) November 6, 2020

Ulinzi Stars has been the less busy of the teams in the top-tier league bringing in just three players and losing none followed by Tusker who have signed four and cut ties with three.

Bandari have gone for youth with national Under-20 team players Alfonce Washe and Hamid Mohammed among those signed.

Ali was roped in from National Super League side Coast Stima while Hamid has been promoted from the youth team.

🖊📄 Dennis Magige, also a product of @BandariYouth, has been incorporated into the first team after a good show on loan at Coast Stima.#MagigeIsBack #BandariNiYetu@FKFPLG @Kenya_Ports pic.twitter.com/pI6H9reH6Q

- Bandari Football Club (@BandariOfficial) November 6, 2020

The Dockers have also recalled back three players who were on loan to other clubs. They are Iddi Hassan and Dennis Magige who were on loan at Coast Stima and Swaleh Chacha (Mathare United).

Five injured

Meanwhile, Bandari assistant coach Nassoro Mwakoba Saturday revealed that five key players are out injured and being attended to by the team's medical personnel. The injured players are William Wadri, Benjamin Mosha, David King'atua, Bernard Odhiambo and Brian Otieno.

Mwakoba said Congolese striker Yema Mwana who was suffering from an injury, has now recovered fully and started training.

Mwakoba, who is in charge of the team in the absence of head coach Ken Odhiambo who is away with Harambee Stars as deputy coach, said they have enough cover for the injured quintet.

According to FKF, the 2020/21 top tier season is scheduled to kick off on November 20. However, the government through the Ministry of Sport, is yet to give the green light for resumption of contact sports like football, basketball, volleyball, netball among others.

Full list of transfers

AFC Leopards SC

In

1. Harrison Mwendwa (Kariobangi Sharks FC)

2. John Oyemba (Unattached)

3. Peter Thiong'o (Kakamega Homeboyz)

4. Caleb Olilo (Nairobi Stima FC)

5. Washington Munene (Wazito FC, Loan Deal Made Permanent)

6. Yusuf Mainge (FK Porohnie, Slovakia, Return from Loan)

7. Sellasie Otieno (Liberty Sports Academy, On Loan)

8. Lewis Bandi (Hakati Sportiff FC)

9. Fabrice Mugheni (Rayon Sports, Rwanda)

10. Alexandre Kouame (Kalighat Milan Sangha FC, India)

11. Gideon Waja (Toronto FC II, Canada)

12. Duncan Otieno (Nkana FC, Zambia)

13. Bienvenue Shaka (Etoile Du Sahel, Tunisia)

Out

1. Dan Kakai (Nzoia Sugar FC, On Loan)

2. Vincent Oburu (Wazito FC)

3. Christopher Oruchum (Tusker FC)

4. Maxwel Mulili (Zoo FC, On Loan)

5. Francis Manoah

6. Vincent Wonder Odongo

7. Luis Tera

8. Clark Achuka

Bandari

In

1. Alfonce Washe (Coast Stima FC)

2. Hassan Iddi (Coast Stima FC)

3. Dennis Magige (Coast Stima FC)

4. Swaleh Chacha (Mathare United, Recalled from Loan)

5. Zakayo Keegan (Sony Sugar FC, Recalled from Loan)

Out

1. Mustapha Oduor (Nzoia Sugar FC)

2. Cliff Kasuti (Nzoia Sugar FC)

3. Moses Mudavadi (Nzoia Sugar FC)

4. Wycliffe Ochomo

Bidco United

In

1. Piston Mutamba (Wazito FC)

2. Stephen Waruru (KCB FC)

3. Luke Ochieng (Western Stima FC)

4. Wilson Anekeya (Zoo FC)

5. Noah Wafula (Kakamega Homeboyz FC)

6. Brian Opondo (Kariobangi Sharks FC)

7. Victor Ayugi (FC Talanta)

8. Batts Awita (Bungoma Superstars FC)

9. Edwin Mukolwe (Nairobi Stima FC)

10. Zachary Gathu (Muranga SEAL FC)

11. Dennis Monda (Chemelil Sugar FC)

Out

1. Castro Ogendo (Wazito FC)

2. Eliud Emase (Kakamega Homeboyz FC)

3. Anthony Kamau

4. Collins Marita

5. Frankline Mwenda

6. John Oginga

7. Martin Mage

8. Peter Mwangi

9. Elix Onyun

Gor Mahia

In

1. Andrew Juma (Mathare United FC)

2. Tito Okello (Vipers SC, Uganda)

3. Bertrand Nkofor (Al Mudhaibi FC, Oman)

4. Jules Ulimwengu (Rayon Sports SC, Rwanda)

5. John Macharia (FC Guria Lanchkuti, Georgia)

6. Andrew Malisero (Commercial FC)

7. Samuel Njau (Western Stima FC)

8. Benson Omala (Western Stima FC)

9. John Ochieng (Chemelil Sugar FC)

10. Frank Odhiambo (Bongonaya FC)

11. Gad Mathews (Kisumu Allstars FC)

12. Kennedy Odhiambo (Western Stima FC)

13. Levis Opiyo (Nairobi City Stars FC)

14. Dickson Raila (Masawa FC)

15. Sydney Wahongo (Western Stima FC)

16. Kelvin Wesonga (Western Stima FC)

Out

1. Lawrence Juma (Sofapaka FC)

2. Joash Onyango (Simba SC, Tanzania)

3. Wellington Ochieng (Tusker FC)

4. Elvis Ronack (Nzoia Sugar FC)

5. Kennedy Otieno (Western Stima FC)

6. Boniface Omondi (Wazito FC)

7. David Mapigano (Azam FC, Tanzania)

8. Dickson Ambundo (Dodoma Jiji FC, Tanzania)

9. Juma Balinya (KCCA FC, Uganda)

10. Clinton Okoth (Wazito FC)

11. Fredrick Odhiambo (Wazito FC)

12. Alphonse Omija (Kariobangi Sharks FC)

13. Edwin Lavatsa

14. Shafiq Batambuze

15. Jackson Owusu

Kakamega Homeboyz

In

1. Abdalla Wankuru (Western Stima FC)

2. Estone Esiye (KCB FC)

3. Lawrence Abok (Kariobangi Sharks FC)

4. Morphat Liuva (Vihiga United FC)

5. Derrick Onyango (Kariobangi Sharks FC)

6. Thomas Wainaina (Sofapaka FC)

7. Eliud Emase (Bidco United FC)

8. Bonaventure Atse (Kangemi Allstars FC)

9. Sylvester Owino (Vihiga Bullets FC)

Out

1. Peter Thiongo (AFC Leopards SC)

2. Kennedy Onyango (Nairobi City Stars FC)

3. Noah Wafula (Bidco United FC)

4. Vincent Mahiga

5. Benson Mutonyi

6. John Otieno

7. Isaac Ansah

Kariobangi Sharks

In

1. Vincent Likare (Nzoia Sugar FC)

2. Daglas Mokaya (Nairobi Stima FC)

3. Brandon Nathan (Coast Stima FC)

4. Ronald Reagan (Ligi Ndogo SC)

5. Brian Olang'o (KCB FC)

6. Robert Onyango (Lakeview FC)

7. Alphonce Omija (Gor Mahia FC)

8. Fredrick Alushula (Green Commandos FC)

9. Joshua Onyango (Unattached

Out

1. Derrick Onyango (Kakamega Homeboyz FC)

2. Lawrence Abok (Kakamega Homeboyz FC)

3. Vincent Wasambo (KCB FC)

4. Harrison Mwendwa (AFC Leopards SC)

5. Peter Amani Kyata (Namungo FC, Tanzania)

6. Brian Opondo (Bidco United FC)

7. Sven Yidah (Nairobi City Stars FC)

8. Michael Bodo (Sofapaka FC)

9. Nixon Omondi (Sofapaka FC)

10. Michael Oduor

11. Kevintom Machika

KCB

In

1. Vincent Wasambo (Kariobangi Sharks FC)

2. David Owino (Mathare United FC)

3. Rama Mwenda (Nzoia Sugar FC)

4. Nashon Alembi (Ushuru FC)

5. Henry Onyango (Western Stima FC)

6. Derrick Otanga (Wazito FC)

Out

1. Pascal Ogweno (Zoo FC)

2. Brian Olango (Kariobangi Sharks FC)

3. Erick Otieno (Nzoia Sugar FC)

4. Stephen Waruru (Bidco United FC)

5. Gabriel Mugabo (Sunrise FC, Rwanda)

6. Mike Kibwage (Sofapaka FC)

7. Estone Esiye (Kakamega Homeboyz FC)

8. Bolton Omwenga (Biashara United, Tanzania)

9. Benson Amianda

10. Kenneth Mukuria

11. Wayne Ochieng

Nairobi City Stars

In

1. Herit Atariza (Coast Stima FC)

2. Rowland Makati (Vapor FC)

3. Yusuf Mukisa (Proline FC, Uganda)

4. Steven Njunge (Wazito FC)

5. Kennedy Onyango (Kakamega Homeboyz FC)

6. Erick Ombija (Gor Mahia FC, on loan from Coast Stima FC)

7. Rodgers Okumu (Coast Stima FC)

8. Elvis Ochieng (Hakati Sportiff)

9. Timothy Ouma (Laiser Hill)

10. Ronney Oyaro (Kenya School of Government FC)

11. Sven Yidah (Kariobangi Sharks FC)

Out

1. Levis Opiyo (Gor Mahia FC)

2. Kevin Okumu (Wazito FC)

3. Tedian Esilaba

4. David Gateri

5. Eric Ochieng

6. Noah Odhiambo

7. Ronny Kagunzi

Mathare United

In

1. Anthony Oginga (FC Talanta)

2. Boniface Akenga (Kenya Police FC)

3. Austine Ochieng (Kangemi Allstars FC)

4. Martin Werunga (Nzoia Sugar FC)

5. Eugene Wethuli (Nairobi Stima FC)

6. Cercidy Okeyo (Sofapaka FC)

7. Moses Mburu (Mt. Kenya United FC)

8. Danson Kago (Posta Rangers FC)

9. David Ochieng (Al Ansar, Saudi Arabia)

Out

1. Andrew Juma (Gor Mahia FC)

2. David Owino (KCB FC)

3. Kevin Kimani (Wazito FC)

4. Roy Okal (Sofapaka FC)

5. Swaleh Chacha (Bandari FC, Recalled from Loan)

6. Kevin Omondi

7. Lazo Simba

Nzoia Sugar

In

1. Daniel Kakaki (AFC Leopards SC, On Loan)

2. Elvis Ronack (Gor Mahia FC)

3. Jeremiah Wayongo (Bungoma Altars FC)

4. Kevin Maliachi (APS Bomet FC)

5. Gabriel Wandera (Tusker FC)

6. Mustapha Oduor (Bandari FC)

7. Titus Kapchanga (Unattached)

8. Cliff Kasuti (Bandari FC)

9. Moses Mudavadi (Bandari FC)

10. Felix Oluoch (Unattached)

11. Erick Otieno (KCB FC)

12. Brian Wanyonyi (Unattached)

Out

1. Rama Mwenda (KCB FC)

2. Martin Werunga (Mathare United FC)

3. Vincent Likare (Kariobangi Sharks FC)

4. Masoud Juma

5. Jeremiah Wanjala

6. Abraham Kipkogei

7. Edgar Nzano

8. Faraji Kabali

9. Mohamed Nigol

10. Boris Kwezi

11. Robert Abonga

12. Chris Wesamba

Posta Rangers

In

1. Elijah Mwanzia (Mt. Kenya United FC)

2. Kevin Opiyo (APS Bomet FC)

3. Dennis Oala (Gor Mahia FC)

4. Timothy Omondi (Chemelil Sugar FC)

5. Emmanuel Pala (Sofapaka FC)

6. Eliud Lokuwam (Gor Mahia FC, Loan Deal Made Permanent)

Out

1. Danson Kago (Mathare United FC)

2. Brian Osumba

3. Marcellas Ingotsi

4. Gradus Ochieng

5. Humphrey Okoti

Sofapaka

1. Mike Kibwage (KCB FC)

2. Lawrence Juma (Gor Mahia FC)

3. Kevin Omondi (Wazito FC)

4. Michael Bodo (Kariobangi Sharks FC)

5. Michael Karamor (Lagos Athletico, Nigeria)

6. Paul Kiongera (Wazito FC)

7. Isaac Mitima (APR FC, Rwanda)

8. Roy Okal (Mathare United FC)

9. Nixon Omondi (Kariobangi Sharks FC)

Out

1. Cercidy Okeyo (Mathare United FC)

2. Thomas Wainaina (Kakamega Homeboyz FC)

3. Emmanuel Pala (Posta Rangers FC)

4. Brian Wetende

5. George Maelo

6. Juma Sudi

7. Ronald Okoth

8. Shawn Oloo

9. Tevin Omutere

10. Wisdon Naya

11. Nicholas Sebwato

12. Brian Kayanya

Tusker

In

1. Jimmy Ndungi (Tusker Youth FC)

2. Wellington Ochieng (Gor Mahia FC)

3. Christopher Oruchum (AFC Leopards SC)

4. Kevin Monyi (Western Stima FC)

Out

1. Timothy Otieno (Napsa Stars FC, Zambia)

2. Gabriel Wandera (Nzoia Sugar FC)

3. Peter Ngungi

Ulinzi Stars

In

1. Hamisi Abdalla (Water Works FC)

2. Oliver Ruto (Water Works FC)

3. Michael Onyango (Kahawa United FC)

Out

None

Close Sign up for free AllAfrica Newsletters Get the latest in African news delivered straight to your inbox Top Headlines Kenya Soccer By submitting above, you agree to our privacy policy. Success! Almost finished... We need to confirm your email address. To complete the process, please follow the instructions in the email we just sent you. Error! Error! There was a problem processing your submission. Please try again later.

Wazito

In

1. Kevin Kimani (Mathare United FC)

2. Mark Hezbon (Unattached)

3. Ronald Otieno (Kisumu Allstars FC)

4. Vincent Oburu (AFC Leopards SC)

5. Boniface Omondi (Gor Mahia FC)

6. Castro Ogendo (Bidco United FC)

7. Edwin Odhiambo (Western Stima FC)

8. Fidel Origa (Western Stima FC)

9. Fredrick Odhiambo (Gor Mahia FC)

10. Kevin Okumu (Nairobi City Stars FC)

11. Maurice Ojwang' (Western Stima FC)

12. Michael Owino (Kisumu Allstars FC)

13. Stephen Otieno (Western Stima FC)

14. Clinton Okoth (Migori Youth FC)

15. Jackson Juma (Soy United FC)

Out

1. Kevin Omondi (Sofapaka FC)

2. Stephen Njunge (Nairobi City Stars FC)

3. Paul Kiongera (Sofapaka FC)

4. Derrick Otanga (KCB FC)

5. Piston Mutamba (Bidco United FC)

6. Roland Ashimoto (Kisumu Allstars FC, On Loan)

7. Alvin Ochieng (Kisumu Allstars FC, On Loan)

8. Lloyd Wahome

9. Victor Ndinya

10. David Oswe

11. Eric Odhiambo

12. Piscas Kirenge

13. Paul Acquah

14. Augustine Otu

Western Stima

In

1. Abdirahman Mango (APS Bomet FC)

2. Ezekiel Wadanda (SS Assad FC)

3. Laban Otieno (Kolwa United FC)

4. Marvin Ayoro (Kisumu HotStars FC)

5. Rodgers Ouma (Manyatta United FC)

6. Steve Brian (Amani FC)

7. Vincent Oluoch (Manyata United FC)

8. Darryl Odhiambo (Tusker Youth FC)

9. Spencer Obura (Kisumu Hotstars FC)

10. Bulimo (Kisumu Hotstars FC)

11. Bravo Otieno (CUSCO FC)

12. Mark Ochieng (Migori Youth FC)

13. Kennedy Omondi (Mt. Kenya United FC)

14. Ian Nagweya (Vihiga Bullets FC)

15. Swaleh Mbaruk (Kisumu Allstars FC)

16. Ali Hamid (Miwani FC)

Out

1. Kevin Monyi (Tusker FC)

2. Maurice Ojwang' (Wazito FC)

3. Edwin Odhiambo (Wazito FC)

4. Fidel Origa (Wazito FC)

5. Kennedy Odhiambo (Gor Mahia FC)

6. Samuel Njau (Gor Mahia FC)

7. Kelvin Wesonga (Gor Mahia FC)

8. Sydney Ochieng (Gor Mahia FC)

9. Benson Omala (Gor Mahia FC)

10. Abdallah Wankuru (Kakamega Homeboyz FC)

11. Henry Onyango (KCB FC)

12. Stephen Otieno (Wazito FC)

13. Robert Achema

14. Salim Odeka

15. Lucas Weitere

16. Joel Abaliwano

17. Kevin Omundi

18. Stephen Onyango

19. Stephen Odhiambo

20. Vitalis Akumu

Zoo

In

1. Pascal Ogweno (KCB FC)

2. Joseph Onditi (ETTI FC)

3. Brian Kiplangat (ETTI FC)

4. George Otieno (Gor Mahia Youth FC, On Loan)

5. Maxwel Mulili (AFC Leopards SC, On Loan)

Out

1. Wilson Anekeya (Bidco United FC)

2. Eugene Ambulwa

3. Fredrick Obwoge

4. Dennis Omondi