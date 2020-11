Southern Africa: South Africa Win Big At Cosafa Senior and Under-17 Championships

press release

Nomvula Kgoale and Gabriela Salgado scored braces as South Africa claimed back to back wins at the 2020 COSAFA Women's Championship with a 5-0 victory over Eswatini on Friday.

Comoros and Angola played to a 1-1 draw in the other match in Group A as South Africa put one foot in the semifinals. Sibulele Holweni was also on the scoresheet as the home side overwhelmed their opponents to follow up their 2-0 win over Angola in their opener.

Comoros earned their first ever point at the COSAFA Women's Championship when they came from a goal down to draw 1-1 with Angola.

The islanders had been well beaten in last year's competition, conceding 35 goals as they lost all three matches.

But they have proven a much stronger outfit this year and despite going a goal down midway through the second half as Cristina Makua scored for Angola, Zaharouna Haoudadji equalised with seven minutes remaining to earn the draw.

The action will continue on Saturday when Botswana's Mares enter the competition with their first Group C fixture as they take on East African guest nation Tanzania (kick-off 12h30).

Tanzania looked a solid unit as they defeated Zimbabwe 1-0 in their opener on Wednesday and will provide a stern challenge for Botswana. The East Africans could seal their place in the semifinals with a win.

In the later kick-off, Malawi will also feature in their first Group B fixture as they take on Lesotho (15h30).

The SheFlames will know this is a must-win game with Zambia also in their pool, while Lesotho will want to erase the memory of their 8-0 drubbing at the hands of the Copper Queens in their pool opener.

Only the top team in each pool and the best-placed runner-up advances to the semifinals.

South Africa claimed a 7-0 victory over Zimbabwe to get back to winning ways in the COSAFA Women's Under-17 Championships on Friday.

Captain Jessica Wade netted a hat-trick among a late flourish of goals as Nabeelah Galant, Jade Leask, Oyisa Marhasi and Tyler Scott also found the back of the net.

It was a rampant performance and a disappointing start for Zimbabwe in their debut in the competition.

Zambia continued on their winning way in the early kick-off as they claimed a 2-1 victory over Tanzania in a tussle between two sides who won their opener.

It means six points from a possible six for Zambia and a big step towards finishing in the top two in the pool, which would put them into the decider on November 14.

Their goal-scoring hero from the 2-1 win over South Africa first time out was at it again, netting the opener, before Tisilile Lungu added a second just after half-time.

Tanzania gave themselves hope when playmaker Aisha Masaka took her tally for the competition to three in two games with a strike five minutes from time.

There will be no Under-17 action on Saturday, but there are two more games to be played on Sunday as the pool begins to take shape.

Zimbabwe will face Comoros (12h30), while South Africa take on Tanzania (15h30) in another mouth-watering fixture.

No fans will be allowed access into the stadiums, but the senior championship matches will be broadcast LIVE on SuperSport's Variety4 in South Africa, and Variety 4 Africa and Go Select 2, as well as being streamed LIVE on www.cosafa.tv. The Under-17 games will also be on COSAFA.TV.

COSAFA WOMEN'S CHAMPIONSHIP STATISTICS

FRIDAY'S RESULTS

Comoros 1 (Haoudadji 83') Angola 1 (Makua 66')

Eswatini 0 South Africa 5 (Kgoale 3', 60', Holweni 37', Salgado 47', 90')

SATURDAY'S FIXTURES

Group C

12h30 (10h30 GMT) - Botswana vs Tanzania

Group B

15h30 (13h30 GMT) - Malawi vs Lesotho

STANDINGS

GROUP A P W D L GF GA GD PTS

South Africa 2 2 0 0 7 0 7 6

Eswatini 2 1 0 1 4 7 -3 3

Comoros Islands 2 0 1 1 3 5 -2 1

Angola 2 0 1 1 1 3 -2 1

GROUP B P W D L GF GA GD PTS

Zambia 1 1 0 0 8 0 8 3

Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0

Lesotho 1 0 0 1 0 8 -8 0

GROUP C P W D L GF GA GD PTS

Tanzania 1 1 0 0 1 0 1 3

Zimbabwe 1 0 0 1 0 1 -1 0

Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0

TOURNAMENT STATS

Matches Played: 6

Goals scored: 24

Biggest victory: Zambia 8 Lesotho 0 (Group B, November 4)

Most goals in a game: 8 - Zambia 8 Lesotho 0 (Group B, November 4)

GOALSCORERS

3 goals - Barbra Banda (Zambia)

2 - Grace Chanda (Zambia), Phumzile Dlamini (Eswatini), Nomvula Kgoale (South Africa), Gabriela Salgado (South Africa)

1 - Prisca Chilufya (Zambia), Karabo Dlamini (South Africa), Anllaouia Hadhirami Ali (Comoros Islands), Zaharouna Haoudadji (Comoros Islands), Sibulele Holweni (South Africa), Abdourahmane Hairyat (Comoros Islands), Ireen Lungu (Zambia), Cristina Makua (Angola), Lonathemba Mhlongo (South Africa), Maylan Mulenga (Zambia), Tenanile Ngcamphalala (Eswatini), Mokgale Nonjabuliso (Eswatini), Kadosho Shekigenda (Tanzania)Hidah

COSAFA WOMEN'S UNDER-17 CHAMPIONSHIP STATISTICS

FRIDAY'S RESULTS

Zambia 2 (C. Banda 17', Lungu 47') Tanzania 1 (Masaka 85')

Zimbabwe 0 South Africa 7 (Wade 32', 79', 90', Leask 63', Galant 75', Marhasi 87', Scott 90')

SUNDAY'S FIXTURES

12h30 (10h30 GMT) - Zimbabwe vs Comoros

15h30 (13h30 GMT) - Tanzania vs South Africa

STANDINGS

P W D L GF GA GD PTS

Zambia 2 2 0 0 4 2 2 6

South Africa 2 1 0 1 8 2 6 3

Tanzania 2 1 0 1 6 3 3 3

Comoros 1 0 0 1 1 5 -4 0

Zimbabwe 1 0 0 1 0 7 -7 0

TOURNAMENT STATS

Matches Played: 4

Goals scored: 19

Biggest victory: Zimbabwe 0 South Africa 7 (November 6)

Most goals in a game: 7 - Zimbabwe 0 South Africa 7 (November 6)

GOALSCORERS

3 goals - Aisha Masaka (Tanzania), Jessica Wade (South Africa)

2 - Cindy Banda (Zambia), Nabeelah Galant (South Africa)

1 - Taonga Chulu (Zambia), Mwanamvua Haruna (Tanzania), Jade Leask (South Africa), Joyce Lema (Tanzania), Tisilile Lungu (Zambia), Oyisa Marhasi (South Africa), Protasia Mbunda (Tanzania), Noussrat Mistoihi (Comoros), Tyler Scott (South Africa)

___________________________________________________________________________________________________________

L'Afrique du Sud prend les commandes

Le pays hôte a déroulé contre l'Eswatini vendredi lors de la deuxième journée du groupe A. Les Sud-Africaines, timides pour leur entrée en lice, ont enfin évolué sous leur vrai visage. Elles ont pris le meilleur sur l'Eswatini avant de s'imposer 5-0. Salgado, qui est entrée en cours de jeu, s'est fendue d'un doublé.

Avec six points au compteur, les Banyana Banyana sont déjà qualifiées pour la demi-finale. Elles auront à cœur de soigner leurs statistiques dans l'ultime acte du groupe A. Les Comores et l'Angola se sont quittés dos à dos. Dans une rencontre plaisante, les Angolaises avaient ouvert le score après l'heure de jeu par l'entremise de Makua. Elles se sont faites rejoindre par de vaillantes Comoriennes en fin de partie lorsque Haoudadji surgissait pour offrir un précieux points aux Comoriennes.

La Zambie a confirmé sa domination dans le tournoi des U17 vendredi en s'offrant une courte mais précieuse victoire sur la Tanzanie (2-1). Les Zambiennes ont pu compter sur Banda et Selemani pour prendre seule la tête du groupe. La Tanzanie avait réduit le score par l'entremise de Haruna en fin de rencontre.

L'Afrique du Sud, battue lors de la première journée, s'est bien reprise en atomisant l'inexpérimentée formation du Zimbabwe 7-0. Jessica Wade a inscrit un triplé dans cette rencontre.. Le pays hôte garde toutes ses chances de sortir du groupe.

Les U17 ne jouent pas ce samedi au contraire de leurs aînées qui seront sur des charbons ardents cet après-midi au Wolfson Stadium. Avec seulement trois concurrentes dans les groupes B et C, la marge de manœuvre est réduite pour chaque pays participants. La moindre erreur se paye cash désormais.

C'est dans ce sens que le Lesotho s'avancera avec prudence dans le duel qui l'opposera au Malawi. Le Lesotho a déjà cédé une première rencontre et en cas de défaite aujourd'hui il pourra déjà commencer à faire ses valises. Le match inaugural n'a pas été comme attendu avec une large défaite (8-0) contre la Zambie. Le Malawi, pour sa part, effectue son entrée en lice dans la compétition. Sans aucun doute, les Flames voudront démarrer idéalement pour envisager plus sereinement la suite de la compétition.

Dans le groupe C, le Botswana jouera également sa rencontre inaugurale. Les Zèbres affronteront la Tanzanie, déjà très bien placée en tête de la poule. Les Tanzaniennes font parties des favorites dans cette compétition. Elles auront, du reste, à prouver de quoi elles sont réellement capables sachant qu'elles joueront leur dernier match de groupe aujourd'hui.

____________________________________________________________________________________________________________

África do Sul está nas "meias", Angola e Comores dividem pontos!

A campeã em título, África do Sul, é a primeira selecção a carimbar o passaporte para, as meias-finais do Campeonato Sénior Feminino do Conselho das Associações de Futebol da África Austral (COSAFA), depois de vencer, hoje, a sua similar do Eswatini, por 5-0, em desafio pontuável para a segunda jornada do grupo "A". Mapula Kgoale (2´ e 59´), Sibulele Holweni (37´), e Gabriela Salgado (46´e 90´+4) foram as obreiras dos golos no triunfo das Banyana Banyana .

Segundo o regulamento da prova, só a melhor equipa de cada grupo e o melhor segundo classificado de todos avançam para as meias-finais. Refira-se que a prova vem decorrendo desde o passado dia 3 de Novembro, na cidade portuária de Port Elizabeth e deverá ter o seu fim no dia 14 do mesmo mês.

A uma jornada do fim da fase de grupos, a África do Sul lidera a pauta classificativa com seis (6) pontos, seguindo o Eswatini, segundo classificado com três (3) e, por fim, as selecções de Angola e Comores com os mesmos pontos (1).

Entretanto, as selecções de Angola e das Comores, que também integram o grupo já mencionado, não foram para além de um empate a uma bola (1-1). Cristina Makua (61´) foi a autora do tento solitário para o lado angolano, sendo que Zaharouna Haoudadji (83´) estabeleceu a igualdade para as Ilhas comores.

Este resultado, compromete até certo ponto as aspirações de a selecção angolana garantir uma vaga, nas meias-finais, até porque nada está decido, uma vez que ainda resta um jogo por se disputar. Não tendo hipóteses de avançar como a primeira classificada do grupo, tanto Angola como as Comores têm ainda a possibilidade de lutar por uma vaga como a segunda melhor equipa de todos, tendo apenas que aguardar pelos resultados das outras séries.

Com efeito, as duas equipas voltam a entrar em cena na próxima segunda-feira, na terceira e última jornada da fase de grupos. As Comores terão pela frente as Banyana Banyana, nome de guerra da África do Sul, pelas 15.30 horas no Wolfson Stadium, enquanto que Angola medirá forças com o Eswatini, no Estádio de Gelvandale.

Comores faz história

Um resultado histórico para as representantes insulares, que festejaram o nulo como se de uma final se tratasse. E, não era para menos, afinal a sua trajectória nesta competição tem sido marcada por desaires constantes.

A inesquecível goleada sofrida diante da África do Sul (17-0), na edição passada, deixou profundas marcas a selecção das Comores, que este ano não conseguiu evitar a derrota na jornada inaugural da prova diante do Eswatini (4-2). Um trauma que aos poucos as insulares vão superando com alguma confiança.

Não tendo nenhum registo no histórico de confrontos entre as selecções de Angola e Comores, assistiu-se a uma disputa equilibrada nos primeiros 15 minutos do jogo. Aliás, uma lesão num dos membros inferiores da guardiã das Comores, Solarisse Rasoafara, que foi prontamente substituída pela meio-campista Abdourahmane Hairyat.

Na verdade a pressão em vencer o jogo recaía para as duas formações, dai que os níveis de ansiedade caracterizado pelo contacto físico fez com que o jogo perdesse algum interesse, mas ainda assim, notava-se a intenção de se chegar ao golo. Contudo, o nulo prevaleceu até o final da primeira parte.

No reatamento, as representantes das Ilhas Comores entraram mais agressivas apostando em jogadas de contra-ataques rápidas. O primeiro sinal de perigo foi dado aos 51 minutos por Mohamed Nakchat, após desferir um remate que foi beijar a barra transversal.

Em resposta, as treinadas de Sousa Garcia reagiram e, finalmente chegaram ao golo no minuto 65. Cristina Makua, defesa da Clínica Sagrada Esperança de Angola, descaída na zona da linha de fundo, desferiu um forte remate que fez abanar as redes da baliza contrária. Estava feito o 1-0.

A alegria das angolanas durou pouco tempo. Depois de tanta insistência e com uma forte crença, as Comores empatou a partida no minuto 86, por intermédio de Zaharouna Haoudadji, avançada que joga para o US Vendoe da França. Um golo que premiou o esforço das comorianas.