Africa: South Africa Start With Win, Zimbabwe and Angola Draw

Hosts South Africa got their 2020 COSAFA Men's Under-17 Championship campaign off to a winning start after a 2-0 success over Eswatini in their Group A opener in Nelson Mandela Bay on Thursday.

Goals in each half from Thabang Mahlangu and Yamkela Phalane sealed the victory for the home side, who lead the pool in the very early stages.

Striker Mahlangu headed home after a teasing cross from Keaviano Francis on 38 minutes.

The lead was doubled in the second period as Phalane was carved down in the box and then stepped up to convert the penalty he won to make it 2-0.

Zimbabwe and Angola played to an entertaining 1-1 draw in their Group A opener, with Zimbabwe taking an early lead through Alpha Chiwashira from the penalty-spot after a handball.

The score was level following another spot-kick at the other end as Domingos was brought down in the box just moments before halftime.

Skipper António Lopes stepped up to equalise for the Angolans as he drove the ball into the bottom corner.

The action continues on Friday when defending champions Zambia take on Comoros in their Group B opener (kick-off 15h30).

Zambia were dominant in their run to the trophy last year in Malawi and will want to set the tone early this time round as well, with a number of players still in the squad from that triumph.

Before that, Malawi will take on Botswana in the pool opener (12h30) in what could be a crucial game for both sides who will fancy themselves as semifinal qualifiers.

The top two teams in each pool advance to the semifinals, with the two sides that reach the final also qualifying for the CAF Under-17 Cup of Nations that is scheduled for Morocco.

You can follow all the action live with our stream on www.cosafa.tv or via our website, www.cosafa.com.

THURSDAY'S RESULTS

Group A

Zimbabwe 1 (Chiwashira 5'pen) Angola 1 (Lopes 45'pen)

South Africa 2 (Mahlangu 38', Phalane 78'pen) Eswatini 0

FRIDAY'S FIXTURES

Group B

12h30 (10h30 GMT) - Malawi vs Botswana

15h30 (13h30 GMT) - Zambia vs Comoros

STANDINGS

GROUP A P W D L GF GA GD PTS

South Africa 1 1 0 0 2 0 2 3

Angola 1 0 1 0 1 1 0 1

Zimbabwe 1 0 1 0 1 1 0 1

Eswatini 1 0 0 1 0 2 -2 0

GROUP B P W D L GF GA GD PTS

Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0

Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0

Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0

Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0

TOURNAMENT STATS

Matches Played: 2

Goals scored: 4

Biggest victory: South Africa 2 Eswatini 0 (November 19)

Most goals in a game: 2 - South Africa 2 Eswatini 0 (November 19)

GOALSCORERS

1 goal - Alpha Chiwashira (Zimbabwe), António Lopes (Angola), Thabang Mahlangu (South Africa), Yamkela Phalane (South Africa)

_______________________________________________________________________________________________

L'Afrique du Sud se positionne déjà

L'Afrique du Sud a parfaitement démarré la COSAFA Men's U17 Championship. Jeudi, les Amajimbos ont dominé l'Eswatini 2-0. Malangu 38' et Phalane 78' ont assuré les trois points dans le clan sud-africain.

Toutefois, les Sud-Africains devront tirer des leçons de ce premier match car ils n'ont pas été sereins sur toute la ligne. Ils ont en effet éprouvé quelques difficultés pour maîtriser leur adversaire. Ce dernier a souvent montré de belles choses mais a manqué de finesse dans le dernier geste. L'Eswatini se retrouve lanterne rouge du groupe B.

Un point pour chacun. Le match d'ouverture entre le Zimbabwe et l'Angola ne s'est pas passé comme prévu pour les deux formations. Elles se sont quittées sur le score de 1-1 au terme des 90 minutes. Un point pris donc mais pas certain que cela soit une bonne opération.

Ce match promettait d'être équilibré et cela s'est vérifié sur le rectangle vert. D'abord, le Zimbabwe a ouvert le score sur pénalty. Alpha Chiwashira n'a pas tremblé au moment de transformer la sanction. C'était à la 5e minute de jeu.

Mais les Zimbabwéens n'ont pas profité de leur supériorité pour se mettre à l'abri. Au contraire, ils ont manqué plusieurs occasions pour prendre leurs distances dans la partie et la sanction ne s'est pas fait attendre. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Domingos se retrouve à terre dans la surface adverse. Prenant ses responsabilités, le capitaine Antonio Lopes transformait le pénalty sans trembler.

Une histoire de pénalty dès l'entame donc et qui va obliger les deux formations à sortir le grand jeu lors de leur prochaine sortie respective.

Les pensionnaires du groupe B entrent en action ce vendredi pour le compte de la deuxième journée. A 12h30, le Malawi sera aux prises avec le Botswana. La Zambie et les Comores cloront cette deuxième levée.

Il y a un an à peine, la Zambie s'était imposée en finale de cette compétition. C'est plus ou moins la même équipe qui sera alignée durant cette compétition. Les Zambiens seront une nouvelle fois l'équipe à battre cette saison. Ils partiront logiquement favoris face aux Comores. Ces derniers viennent surtout pour engranger de l'expérience bien qu'au cours de l'édition précédente, les jeunes comoriens avaient obtenus une victoire et un nul. Une performance pour le moins honorable.

Le Malawi et le Botswana ouvriront donc le bal. Les jeunes zèbres n'avaient pas pris part à l'édition précédente alors qu'en 2018, ils étaient tout proches de se hisser en demi-finale ayant, manqué le train à la faveur d'une différence de buts moindre.

Mokute, l'entraîneur du Botswana, a mis sa sélection au vert depuis le début du mois de novembre. Dans la baie de Nelson Mandela, les Botswanais espèrent non seulement soulever le trophée régional, mais aussi être l'un des deux finalistes afin d'obtenir une place pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans 2021. Le Malawi était complètement passé à côté de son tournoi l'an dernier. Les Flames espèrent cette fois changer la donne.

_______________________________________________________________________________________________

África do Sul vence na estreia e Angola cede empate

As selecções do Zimbabwe e de Angola não foram para além de um empate a uma bola (1-1), na jornada inaugural do grupo "A", referente a VIII edição do Campeonato infanto-juvenil masculino Sub-17 do Conselho das Associações de Futebol da África Austral (COSAFA), que arrancou hoje, na província litorânea de Nelson Mandela Bay, África do Sul e, terá o seu desfecho no dia 13 de Dezembro.

Entretanto, a anfitriã, África do Sul conseguiu conquistar os primeiros três pontos, após vencer o Eswatini por tangenciais 2-0, mercê dos golos apontados por Thabang Mahlangu (38´) e Yamkela Phalane (79´) na conversão de um penálti, naquele que foi o segundo jogo a contar para o mesmo grupo. Com este resultado, os sul-africanos lideram provisoriamente a tabela classificativa com três pontos, seguidos com Angola (1) e Zimbabwe (1) com os mesmos pontos.

Referir que a realização deste evento servirá de qualificações zonais para Campeonato Africano das Nações (CAN) nos escalões sub-17 e 20, um sistema que foi introduzido pela Confederação Africana de Futebol para garantir que todas as suas seis zonas estejam representadas nas finais continentais.

O COSAFA irá apurar dois representantes em cada um dos 12 torneios finais de equipas, o que significa que as equipas que se qualificarem para as finais sub-17 e sub-20 terão garantido o seu lugar na fase final do CAN. A ideia da CAF é garantir que todas as regiões de África tenham alguma representação, com a África Ocidental a ter a maior com quatro equipas, considerando que essa região está dividida em duas zonas.

As eliminatórias em ambas as faixas etárias ainda não foram disputadas em nenhuma zona devido à pandemia COVID-19, mas deverão estar concluídas até ao final do ano. Esta é a primeira vez que os sub-20 disputarão o acesso ao CAN por esta via.

Angola foi representante da África Austral no CAN sub-17-2019, realizado na Tanzania, depois de ter vencido o COSAFA, no mesmo ano, curiosamente na primeira edição que foram introduzidas as eliminatórias por zonas.

Acrescentar que torneio é apenas constituído por dois grupos e, tal como preconiza o Regulamento do mesmo, o vencedor do grupo "B" defrontará com o segundo melhor classificado da série "A", sendo que, o líder do grupo "A" irá cruzar com a segunda melhor equipa do grupo "B". Referir ainda que os derrotados nas meias-finais, terão a possibilidade de lutar pela medalha de bronze, tal como sugere a grelha de jogos.

Zimbabwe não conseguiu vingar-se!

A equipa do Zimbabwe que conta com apenas um título conquistado em 2007, não conseguiu vingar a derrota sofrida (2-1) diante deste adversário em 2018. Aliás, foi no mesmo ano em que a mesma foi afastada, ainda na fase de grupos, depois de perder para o Eswatini (3-2) e Malawi (5-0). Em 2019, os zimbabueanos não chegaram a participar.

Embora os angolanos tenham entrado na máxima força atirados ao ataque, a selecção do Zimbabwe soube aproveitar um momento de infelicidade dos seus adversários, após Domingos Mendes ter tocado a bola com a mão dentro da grande área e, na cobrança do castigo máximo, Luther Munakandafa (4´), bateu sem dificuldades o guarda-redes angolano Cristóvão Catungue . Estava feito o 1-0, na alvorada do jogo.

Os "Palanquinhas", nome de guerra da selecção angolana, não cruzaram os braços procurando remediar o erro cometido, não obstante tenham encontrado a forte cortina defensiva montada pelos treinados de Tafadza Mashiri, técnico da formação do Zimbabwe.

Ainda assim, foi a selecção de Angola que mais deu nas vistas. O meio-campista André Muhongo, jogador do 1º de Agosto e o seu colega da AFA Clube Angola, foram os rostos visíveis do inconformismo, mas vezes sem conta, não conseguiam visar a baliza contrária.

Quando menos os zimbabueanos esperavam e, no quarto minuto do tempo adicional, da primeira etapa, a equipa angolana chegou ao golo, nas mesmas circunstâncias com quais sofreu. Enasio Perezo, sem intenção, travou Vicente Domingos dentro da zona de rigor e, o Nuusiku Vistoria (Namíbia), juiza da partida não hesitou em assinalar a marcação de grande penalidade.

Na cobrança, António Lopes, o capitão da equipa fez como mandam as regras, igualando o marcador (1-1). Um golo que espevitou e relançou a esperança dos angolanos mudar o rumo dos acontecimentos.

À entrada para a segunda parte, os campeões da edição de 201, voltaram a carga, dispondo de uma situação flagrante de golo no minuto 53, envolvendo uma jogada combinada entre Ariclenes António e Vicente Domingos, este último que não conseguiu encaixar o esférico dentro da baliza de Joseph Kaunda (Zimbabwe).

Contudo, o resultado do jogo manteve-se inalterável até o suar do apito da senhora Nuusiku Vistoria, arbitra destacada para abertura do COSAFA edição 2020.