Africa: South Africa Win COSAFA Qualifiers for Total U-17 AFCON, Morocco 2021!

press release

South Africa claimed the winner's trophy at the COSAFA Qualifiers for TOTAL U-17 AFCON, Morocco 2021 to lift the regional title in this age-group for the first time since 2002.

South Africa defeated holders Zambia 4-2 on penalties following a 1-1 draw in the decider in Nelson Mandela Bay to spark wild scenes of celebration.

Both sides had already qualified for the continental finals in Morocco, which will have been a major aim before the tournament, but Zambia will have to settle for the silver medal after losing the shoot-out.

South Africa also extend their record number of wins in the competition to three, one more than the Zambians.

Zambia took the early advantage in the final when they were awarded a penalty that was put away by Joseph Banda, who netted his fifth goal of the competition.

But South Africa won a spot-kick of their own at the other end and Thabang Mahlangu levelled matters for the hosts.

There were a number of chances at either end in the reminder of the game, but the match went to penalties and when South Africa goalkeeper Enrique Erasmus saved two spot-kicks, he led his side to victory.

Earlier, Angola picked up the bronze medal when they defeated Malawi 2-1 in the third-place play-off.

Things started brightly for Malawi as Andrew Lameck gave them the lead inside a minute.

But Angola gradually grew in the game and when Jeremias Kossi and Custódio Hequele netted, the latter grabbing a fourth goal of the competition, they managed to claim the win.

South African Mduduzi Shabalala was named Player of the Tournament, while Banda picked up the Golden Boot for his five goals.

The Golden Glove for best goalkeeper was won by Zambia's Eric Makungu, who had made a number of excellent saves throughout. Zambia also claimed the Fair Play award.

Meanwhile, Banda and Shabalala have also been selected to travel to Spain in a once-in-a-lifetime opportunity to see the standard of the professional game in that country.

LaLiga is giving the duo the chance early next year and so that they can experience the rich football culture in one of the world's great soccer nations.

The two boys were chosen by the Technical Study Group at the tournament and get to train with teams in Spain, take in the sights and sounds of the country, and, COVID-19 willing, take in a LaLiga match.

LaLiga afforded the same opportunity to two girls from the recent COSAFA Women's Under-17 Championship, with Zambian Tisilile Lungu and South Africa's Jessica Wade chosen.

COSAFA has recently signed a memorandum of understanding with LaLiga that will see them partner on a number of exciting initiatives over the next few years.

SUNDAY'S RESULTS

Third-place play-off

Angola 2 (Kossi 9', Hequele 41') Malawi 1 (Lameck 1')

Final

Zambia 1 (Banda 2'pen) South Africa 1 (Mahlangu 14'pen)

South Africa win 4-2 on penalties

STANDINGS

POOL P W D L GF GA GD PTS

Zambia 3 3 0 0 9 3 6 9

South Africa 3 1 1 1 4 4 0 4

Angola 3 1 0 2 9 5 4 3

Malawi 3 0 1 2 5 15 -10 1

TOURNAMENT STATS

Matches Played: 8

Goals scored: 32

Biggest victory: Malawi 1 Angola 7 (November 26)

Most goals in a game: 8 - Zambia 6 Malawi 2 (November 24); Malawi 1 Angola 7 (November 26)

GOALSCORERS

5 goals - Joseph Banda (Zambia)

4 - Custódio Hequele (Angola)

2 - Jeremias Kossi (Angola), Thabang Mahlangu (South Africa), Chifundo Mphasi (Malawi), Charles Mumba (Zambia), Rickson Ng'ambi (Zambia), Mduduzi Shabalala (South Africa), Samson Zakeyu (Malawi)

1 - Stevie Banda (Malawi), Armindo Canji (Angola), Alexandre Cucao (Angola), Vicente Domingos (Angola), Keaviano Francis (South Africa), Osvaldo Inga (Angola), Teddy Khumalo (Zambia), Andrew Lameck (Malawi), Antonio Lopes (Angola)

__________________________________________________________________________________________________________

L'Afrique du Sud s'adjuge le titre

L'Afrique du Sud a remporté l'édition 2020 de la COSAFA U17 Championship dimanche au Gelvandale Stadium. Les Amajita ont battu les Young Chipopolos dans la phase des tirs au but 4-2. Le score était de 1-1 au bout du temps réglementaire.

La Zambie avait pourtant bien lancé sa conquête du titre. Les Zambiens avaient ouvert le score à la 2eminute grâce à l'inévitable Joseph Banda sur pénalty d'ailleurs. Thabang Mahlangu allait lui répondre sur penalty lui aussi juste avant le quart d'heure de jeu.

Ce sera finalement dans la séance des tirs au but qu'allait se jouer le destin des deux formations. Plus adroit dans cet exercice, les Sud-Africains allaient convertir quatre occasions contre deux pour les Zambiens, scellant ainsi le titre.

Comme lors de son dernier match de groupe, l'Angola a pris le meilleur sur le Malawi. Toutefois, pas de score fleuve cette fois. Les Angolais se sont imposés 2-1 pour s'installer sur la troisième marche du podium. Un petit lot de consolation pour cette formation qui voit également Custadio Hequele figurer parmi les meilleurs buteurs de la compétition avec ses quatre unités.

LaLiga choisi Mduduzi et Banda

Tout avait pourtant bien démarré pour les Young Flames qui ouvraient le score au coup d'envoi. Andrew Lameck montrait ainsi l'exemple à ses partenaires. Mais le Malawi retombait vite dans ses travers et se faisait surprendre quelques minutes plus tard suite au but de Kossi. Haquele arrachait la médaille de bronze en permettant à l'Angola de passer devant juste avant la mi-temps.

Mduduzi Shabalala et Joseph Banda sont les deux joueurs qui iront se peaufiner en Espagne conformément à l'accord qui réunit la COSAFA et LaLiga. Le Sud-Africain et le Zambien se rendront dans la péninsule ibérique début 2021 pour découvrir une riche culture du football et l'une des grandes nations du football. Ils ont tous les deux étalé leur classe durant cette campagne.

Les heureux veinards s'entraîneront avec plusieurs formations espagnoles, s'imprègneront de la culture du pays et ses particularité et assisteront à une rencontre de Liga, si éventuellement la situation sanitaire s'améliore.

La Liga a offert la même opportunité à deux filles issues du récent championnat féminin des moins de 17 ans de la COSAFA. La Zambienne Tisilile Lungu et la Sud-Africaine Jessica Wade ont été choisies pour ce voyage.

Pour rappel, la COSAFA a récemment signé un protocole d'accord avec LaLiga. Cet accord verra les deux parties s'associer à un certain nombre d'initiatives passionnantes au cours des prochaines années.

__________________________________________________________________________________________________________

África do sul vence Zâmbia e conquista COSAFA-2020!

A Selecção Nacional Sub-17 de Futebol da África do Sul conquistou este domingo, o seu terceiro título, na VIII edição do Campeonato do Conselho das Associações de Futebol da África Austral (COSAFA), ao vencer na final, no Gelvandale Stadium, a sua similar de Zâmbia, por 4-2, no desempate da lotaria das grandes penalidades, depois do empate a uma bola no tempo regulamentar. Joseph Banda (3´) marcou para o lado zambiano, enquanto Thabang Mahlangu igualou para o lado sul-africano.

A dupla de árbitros moçambicanos, Venestâncio Tomás Cossa e Artur Adriano Alfinar foi nomeada para dirigir este jogo depois de o terem feito na abertura do torneio, na partida que envolveu as selecções de Angola e da Zâmbia.

Depois de se ter observado um minuto de silêncio em homenagem ao ex-futebolista, Diego Armando Maradona, que perdeu a vida na passada quarta-feira, a Zâmbia surpreendeu a África do Sul com um golo madrugador, conseguido na conversão de uma grande penalidade por Joseph Banda, que terminou a prova como o melhor marcador do torneio com um total de quatro golos. O golo de empate dos "Amajimbo", alcunha da selecção sul-africana surgiu no minuto 15, curiosamente na cobrança de uma grande penalidade a passagem do minuto 15.

E foi na lotaria das grandes penalidades que ficou conhecido o campeão de 2020. Puso Dithejane, foi o herói do jogo ao marcar o golo que conferiu a vitória para a nação arco-íris, depois de Enrique Erasnus, guarda-redes da África do Sul ter se destacado ao não permitir que a Zâmbia marcasse por suas ocasiões.

A cerimónia de atribuição dos prémios contou com a participação honrosa de Timothy Shongwe, em representação da COSAFA, Gladwyn White, membro da federação sul-africana de futebol, Andrew Kamanga (membro executivo da COSAFA) e outras figuras ligadas ao meio desportivo e não só, de Nelson Mandela Bay.

Na categoria dos prémios individuais Mduduzi Shabalala, da África do Sul foi eleito a jogador do torneio, enquanto que a bota de ouro ficou com Joseph Banda (Zâmbia). Eric Makungu, guarda-redes da Zâmbia contentou-se o prémio de melhor guarda-redes, à semelhança do seu colega no ano passado, Iford Mwale. O prémio fair-play acabou sendo atribuído para os representantes da Zâmbia.

No entanto, Joseph Banda (Zâmbia) e Mduduzi Shabalala (África do Sul) foram escolhidos para seguir viagem a Espanha, no início de 2021, onde poderão observar sessões de treino em clubes de elite, aprender a cultura do futebol europeu e, possivelmente participar num evento a ser organizado pela LaLiga.

Este acto, enquadra-se no memorando de entendimento assinado entre a COSAFA e a LaLiga, entidade responsável pelo campeonato espanhol.

Percurso e factos dos finalistas

Anotar que no seu percurso, a Zâmbia iniciou a sua defesa do título invicta. No primeiro desafio, a selecção zambiana suplantou a formação angolana por 2-1, sendo que no segundo derrotou o Malawi por 6-2. Na terceira e última jornada conseguiram impor-se diante da África do Sul por tangenciais 2-1.

Já os sul-africanos, que consentiram apenas uma derrota diante a da Zâmbia (1-0), venceram na jornada empataram na jornada inaugural frente ao Malawi (2-2) e trinfaram diante de Angola (2-1), na segunda jornada.

Importa recordar que a Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu unilateralmente desqualificar as selecções do Botswana, Ilhas Comores, Eswatini e do Zimbabwe do Campeonato por estes terem adulterado a idade biológica de alguns atletas.

Dois representantes da zona no CAN de Marrocos

Este evento serviu de qualificações zonais para Campeonato Africano das Nações (CAN) nos escalões sub-17 e 20, um sistema que foi introduzido pela Confederação Africana de Futebol (CAF) para garantir que todas as suas seis zonas estejam representadas nas finais continentais. Pelo que Angola e Zâmbia garantiram a sua presença no CAN, que terá lugar em Marrocos em 2021.

A África do Sul tem sido a equipa mais bem sucedida na história do Campeonato Sub-17 do COSAFA, tendo até aqui conquistado uma duas medalhas de ouro (1994 e 2002), quatro de prata (2001/7/16/18).

Acrescentar que a África do Sul é um dos dois únicos países representantes da COSAFA, sendo o outro o Malawi, a cometer a proza de se qualificar o Campeonato Mundial da categoria que teve lugar em 2015, no Chile.

O máximo que a equipa conseguiu na sua participação foi um empate a uma bola (1-1), diante da Correia do Norte. A equipa estreou com uma derrota diante da Costa Rica por 2-1, e no último jogo perderam para a Rússia por 2-0.

Angola revalida "bronze"

A selecção angolana, por sinal a única representante dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), voltou a conquistar a medalha de bronze, à semelhança do ano passado, quando venceu o Eswatini por 5-0, na edição realizada em Blantyre, Malawi.

Por conseguinte, os "Palanquinhas", venceram hoje, a sua congénere do Malawi por 2-1, no desafio referente a atribuição do terceiro lugar, mercê dos golos de Jeremias Kossi (9´) e o atacante do 1º de Agosto, Custódio Hequele (41´), este que terminou o torneio com um total de quatro golos marcados.

Lembrar que foi com o mesmo adversário, que os angolanos golearam por 7-1, na terceira jornada deste torneio. Infelizmente, foi um resultado que mesmo colocando a equipa de Domingos Silva, na terceira posição com três pontos de nada serviu, visto que o alinhamento para a final já estava feito. O mesmo cenário verificou-se com o Malawi.

No seu palmarés, os angolanos sagraram-se campeões, em 2018, no torneio disputado nas Maurícias, onde garantiram igualmente a qualificação automática para o Campeonato Africano das Nações (CAN) realizado na Tanzania em Abril de 2019. Estes terminaram na terceira posição, lugar que a permitiu a qualificação para o Mundial que teve no Brasil, no ano passado.