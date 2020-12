Southern Africa: Late Drama Lights Up Opening Day of Cosafa Qualifiers for Total U-20 Afcon

Mohlala Makola scored an equaliser in the dying seconds as hosts South Africa salvaged a 2-2 draw with Zimbabwe in their Group A opener at the COSAFA Qualifiers for TOTAL U-20 AFCON, Mauritania 2021 in Nelson Mandela Bay on Thursday.

It was late drama as the teams shared the points in what was possible a fair result, though that may leave both coaches disappointed.

Zimbabwe took the lead through Panashe Mutimbanyoka when he headed home from a corner after nine minutes.

South Africa hit back in the opening seconds of the second half as Oswin Appollis provided a neat finish to draw them level.

They had a number of chances after that and were perhaps unlucky not to take the lead when Zimbabwe goalkeeper Raphel Pitisi appeared to carry the ball back over his line.

But minutes later it was Zimbabwe who took the lead, again from a corner, as home goalkeeper Bontle Molefe made a hash of trying to clear the ball and substitute Lexington Mujokoro bundled the ball into the net.

It looked as though that would be the winner, but a free-kick into the Zimbabwe box deep into injury-time was not cleared and Makola's shot from eight yards was too strong for Pitisi.

Mozambique claimed a deserved 1-0 victory over Lesotho in their Group A opener, which was gifted to them by an early goal after nine minutes from Simon Cipriano.

It is the perfect start for the Young Mambas, who will be pleased as well with their clean-sheet against a combative Lesotho side.

Mozambique dominated much of the play and had the better chances in the game.

Group B gets under way on Friday when defending champions Zambia take on Namibia (kick-off 15h30), who return to the competition after an absence of some years, hoping to spring a surprise.

Zambia will be among the favourites for the title, but face a tricky start against a team that is always competition at all levels of COSAFA competitions.

Before that, the other game in the pool sees Malawi take on Comoros Islands (12h30) in another game that is tough to call.

Both sides will know that if they are to reach the semifinals, this is likely a must-win for them.

Only the top team in each pool as well as best-placed runner-up advance to the semifinals, while the two finalists at this year's competition will win a place at the 2021 Africa Under-20 Cup of Nations.

THURSDAY'S RESULTS

Group A

Mozambique 1 (Cipriano 9') Lesotho 0

South Africa 2 (Appollis 46', Makola 90') Zimbabwe 2 (Mutimbanyoka 9', Mujokoro75')

FRIDAY'S FIXTURES

Group B

12h30 (10h30 GMT) - Malawi vs Comoros

15h30 (13h30 GMT) - Zambia vs Namibia

Group C

15h30 (13h30 GMT) - Angola vs Eswatini

STANDINGS

GROUP A P W D L GF GA GD PTS

Mozambique 1 1 0 0 2 1 1 3

South Africa 1 0 1 0 2 2 0 1

Zimbabwe 1 0 1 0 2 2 0 1

Lesotho 1 0 0 1 1 2 -1 0

GROUP B P W D L GF GA GD PTS

Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0

Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0

Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0

Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0

GROUP C P W D L GF GA GD PTS

Angola 0 0 0 0 0 0 0 0

Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0

Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0

TOURNAMENT STATS

Matches Played: 2

Goals scored: 5

Biggest victory: Mozambique 1 Lesotho 0 (December 3)

Most goals in a game: 4 - South Africa 2 Zimbabwe 2 (December 3)

GOALSCORERS

1 goal - Oswin Appollis (South Africa), Simon Cipriano (Mozambique), Mohlala Makola (South Africa), Lexington Mujokoro (Zimbabwe), Panashe Mutimbanyoka (Zimbabwe)

Le Mozambique prend les devants

En match d'ouverture de la journée inaugurale de la COSAFA U20 Championship, le Mozambique a surpris le Lesotho qu'il a battu 1-0. Simon Cipriano a été lunique buteur de la rencontre. Le jeune homme n'a pas tardé à se mettre en évidence. Il a ouvert le score dès la 9e minute de jeu. Dans le deuxième match au programme, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe n'ont pu se départager. Ils ont réalisé un match spectaculaire toutefois et qui s'est soldé sur le score de 2-2.

Le Zimbabwe tenait les trois points jusqu'à la 93e minute et une égalisation inattendu de Ralenkoane. Les jeunes guerriers pourront pendant longtemps regretter ce manque de concentration qui les a coûté deux points.

Tout avait idéalement bien démarré pour le Zimbabwe qui, malgré une domination sud-africaine, a su trouver les ressources pour ouvrir le score, cela par l'entremise de Mutimbanyoka à la 9e minute. Mais l'égalisation intervenait à la reprise de la seconde période lorsqu'Appollis rétablissait la parité. Mujokoro permettait au Zimbabwe de passer devant à un quart d'heure de la fin. Mais c'était sans compter sur l'opportunisme de Ralenkoane qui forçait le nul.

Le Mozambique, quant à lui, a idéalement démarré la compétition. Mais le chemin est encore long avant de pouvoir espérer sortir de ce groupe A qui s'annonce relevé. Toutefois, les jeunes Mambas ont déjà marqué leur territoire en décochant les trois points de la victoire. L'ouverture du score par Cipriano et la gestion efficace de la défense du Mozambique auront permis à ses représentants d'envoyer un signal fort.

Ce vendredi, trois rencontres seront au programme de la seconde journée de compétition. En match d'ouverture, le Malawi affrontera les Comores dans ce qui semble être un choc de culture entre deux équipes au football différent. Les Flames voudront idéalement démarrer leur aventure dans ce tournoi.

La Zambie affrontera la Namibie à 15h30 au Wolfson Stadium. Les Zambiens restent une des équipes majeures dans les tournois par catégories d'âges. Les Young Chipopolos partiront avec l'étendard de favoris contre des Namibiens qui manquent encore d'expérience à ce stade de la compétition.

Dans le même temps, mais au Gelvandale Stadium, l'Angola sera aux prises avec l'Eswatini. L'Angola possède une belle palette de joueurs dont la technicité est éprouvée. Il reste encore à prouver comme elle est efficace. L'Eswatini demeure pour cela, un bon test.

Simon marca na vitória de Moçambique, Zimbabwe e África do Sul empatam

Um golo solitário de Simon Cipriano, a passagem do minuto nove (9) deu vitória a selecção sub-20 de futebol de Moçambique, que derrotou a sua congénere do Lesotho, por 1-0, em desafio pontuável para a primeira jornada do grupo "A", do Campeonato da categoria do Conselho das Associações de Futebol da África Austral (COSAFA), que arrancou hoje, na cidade de Nelson Mandela Bay (Port Elizebth), devendo terminar no dia 13 de Dezembro. Com este resultado, os moçambicanos lideram provisoriamente a pauta classificativa com três pontos.

Entretanto, os anfitriões e vice-campeões em título, África do Sul, cederam um em empate diante do Zimbabwe, por 2-2, a contar para a mesma jornada e grupo. Panashe Mutimbanyoka (8´) e Lexigton Mujokoro (75´), foram os autores dos golos da vitória do Zimbabwe, sendo que os tento de honra do lado sul-africano foram marcados por Oswin Appollis (47´) Mohlala Makola (90+1´)

Os "Mambinhas", nome de guerra da selecção moçambicana, voltam a entrar em cena neste domingo, dia seis (6), onde irá travar um duelo diante do Zimbabwe, pelas 12.30 horas, no Wolfson Stadium. Na conclusão dos jogos, os treinados de Dário Monteiro e Mauro Jamal jogam com a África do Sul, no dia 8 de Dezembro, pelas 15.30 horas, no relado do Wolfson Stadium.

Amanhã, as selecções das Comores jogam entre si, na abertura da primeira jornada do grupo "B", quando forem 12.30, no estádio acima citado, enquanto que a Zâmbia, terá pela frente a Namíbia, às 15.30 horas, curiosamente, a mesma hora em que no Gelvandale Stadium, a selecção angolana medirá forças com o Eswatini, a contar para a série "C".

Segundo reza o formato da competição, as equipas estão dispostas em três grupos (ABC), em que transitam para as meias-finais apenas os primeiros melhores classificados de cada e o segundo melhor de todos.

"Mambinhas" passam com serviços mínimos

Embora tenha sido em contextos diferentes, Moçambique no fugiu à regra do que fez no ano passado, ao nível dos sub-17, após vencer o Lesotho por 4-1, com os quatro golos a serem apontados pelo avançado Simon Cipriano.

Hoje a equipa orientada por Dário Monteiro, não quis deixar de lado os seus créditos e manteve a mesma atitude ganhadora. Desde cedo, os "Mambinhas" deixaram transparecer a intenção de chegar a baliza contrária. A intenção viria a ser confirmada na alvorada do jogo pelo inevitável camisola nove (9), Simon Cipriano, que a passagem do minuto nove (9) inaugurou o marcador, após cabecear uma defesa incompleta do guardião contrário.

No ano passado, Simon fez um total de 414 minutos, dos quais logrou marcar cinco golos, quatro deles apontados num só jogo (Lesotho), na terceira e última jornada da fase de grupos do Campeonato Sub-17 do Conselho das Associações de Futebol da África Austral (COSAFA), que teve lugar na cidade de Blantyre.

Até a data da final, onde Moçambique perdeu para a Zâmbia por 2-0, Simon liderava de forma isolada a lista dos melhores marcadores (com cinco golos), o que pressupõe dizer que o recorde acabou sendo alcançado por Valdemiro Domingos (Angola) e Rickson Ng´ambi (Zâmbia), facto que obrigou a organização a ter que atribuir aos três jogadores a "bota de ouro".

Os representantes moçambicanos cedo puxaram para si o domínio do encontro dispondo de uma situação flagrante de golos (30´e 34´), não fosse a chegada tardia dos fuzileiros . Muito mais consistente no processo de construção de jogo, só faltou mesmo uma maior acutilância em termos ofensivos na segunda parte. O resultado pecou apenas por ser escasso!