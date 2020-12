Angola: Football - Moya Scores and Guarantees 1º De Agosto Three Points

Luanda — A goal scored by Moya, at 57 minutes, guaranteed 1º de Agosto's 1-0 win over Interclube, last Tuesday in Luanda, in a game for the first round of the top division National Football Championship (Girabola 2020/21).

The game was played in 11 de Novembro Stadium.

With this win 1º de Agosto are currently in the third position, behind Recreativo da Caála and Petro de Luanda, all with three points.

First Round Results:

Académica do Lobito-Sagrada Esperança 1-1

Recreativo da Caála-Baixa de Cassange 4-0

Wiliete de Benguela-Santa Rita 1-1

Ferrovia do Huambo-Cuando Cubango FC 1-1

Petro de Luanda-Bravos do Maquis 3-1

1º de Agosto-Interclube 1-0

Progresso do Sambiznga-Recreativo do Libolo (postponed)

Sporting de Cabinda-Desportivo da Huíla (postponed)

Standing:

1.Recreativo da Caála 1 game/3 points

2.Petro de Luanda 1/3

3.1º de Agosto 1/3

4.Sagrada Esperança1/ 1

5.Académica do Lobito 1/1

6.Williete de Benuela 1/1

7.Ferroviário do Haumbo 1/1

8.Cuando Cubango FC 1/1

9.Santa Rita do Uíge1/1

10.Libolo 0/0

11.Desportivo da Huíla 0/0

12.Sporting de Cabinda 0/0

13.Progresso 0/0

14.Interclube 1/0

15.Baros do Maquis 1/0

16. Baixa de Cassange 1/0

Second round match ups:

Cuando Cubango FC-1º de Agosto

Desportivo da Huíla-Ferroviário do Huambo

Sagrada Esperança-Sporting de Cabinda

Bravos do Maquis-Académica do Lobito

Libolo-Petro

Baixa de CassangeProgresso do Sambizanga

Santa Rita-Recreativo da Caála

Interclube-Williete de Benguela

The game was played in 11 de Novembro Stadium.

With this win 1º de Agosto are currently in the third position, behind Recreativo da Caála and Petro de Luanda, all with three points.

First Round Results:

Académica do Lobito-Sagrada Esperança 1-1

Recreativo da Caála-Baixa de Cassange 4-0

Wiliete de Benguela-Santa Rita 1-1

Ferrovia do Huambo-Cuando Cubango FC 1-1

Petro de Luanda-Bravos do Maquis 3-1

1º de Agosto-Interclube 1-0

Progresso do Sambiznga-Recreativo do Libolo (postponed)

Sporting de Cabinda-Desportivo da Huíla (postponed)

Standing:

1.Recreativo da Caála 1 game/3 points

2.Petro de Luanda 1/3

3.1º de Agosto 1/3

4.Sagrada Esperança1/ 1

5.Académica do Lobito 1/1

6.Williete de Benuela 1/1

7.Ferroviário do Haumbo 1/1

8.Cuando Cubango FC 1/1

Close Sign up for free AllAfrica Newsletters Get the latest in African news delivered straight to your inbox Top Headlines Angola Soccer By submitting above, you agree to our privacy policy. Success! Almost finished... We need to confirm your email address. To complete the process, please follow the instructions in the email we just sent you. Error! Error! There was a problem processing your submission. Please try again later.

9.Santa Rita do Uíge1/1

10.Libolo 0/0

11.Desportivo da Huíla 0/0

12.Sporting de Cabinda 0/0

13.Progresso 0/0

14.Interclube 1/0

15.Baros do Maquis 1/0

16. Baixa de Cassange 1/0

Second round match ups:

Cuando Cubango FC-1º de Agosto

Desportivo da Huíla-Ferroviário do Huambo

Sagrada Esperança-Sporting de Cabinda

Bravos do Maquis-Académica do Lobito

Libolo-Petro

Baixa de CassangeProgresso do Sambizanga

Santa Rita-Recreativo da Caála

Interclube-Williete de Benguela