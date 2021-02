Cameroon: « Nous Devons Faire Confiance Aux Pouvoirs Publics »

interview

Dr Hassan Ben Bachir, secrétaire permanent du Programme élargi de vaccination.

Depuis le mois d'octobre dernier, le vaccin contre le virus du papillome humain (anti-Hpv) a été introduit dans la routine du Programme Elargi de vaccination. Comment se déroulent les opérations sur le terrain ?

L'introduction du HPV est effective au Cameroun depuis le 12 octobre 2020. Nous travaillons sur la demande vaccinale qui n'est pas la même sur toute l'étendue du territoire national. Dans les zones urbaines, notre message est galvaudé par les messages anti vaccination avec toutes les théories de complot qui les accompagnent. Par contre, en zones rurale et semi urbaine nous sommes submergés par les populations qui veulent protéger leurs progénitures contre le cancer du col de l'utérus. Nous rappelons à toutes fins utiles que c'est de l'immunité individuelle dont il est question ici. Une personne vaccinée est protégée contre la maladie pour laquelle elle est vaccinée contrairement à l'immunité collective ou il faut qu'au moins 80% de la cible soit vaccinée pour que les populations soient complètement à l'abri.

La polémique ne cesse d'enfler autour de ce vaccin avec notamment des leaders religieux invitant leurs fidèles à ne pas s'y soumettre...

Nous pensons une fois de plus qu'ils ont été mal informés. La curiosité, c'est que finalement tout le monde s'abreuve sur les réseaux sociaux y compris nos chers religieux. C'est vraiment dommage mais nous les comprenons puisque c'est la mode. D'ailleurs, nous avons entrepris d'aller vers eux pour essayer de leur apporter la bonne information et force est de constater que certains sont revenus à la raison. Ils sont même devenus nos agents mobilisateurs sur le terrain. Comme pour dire que le Programme doit continuer à travailler sur les stratégies de communication y compris celles des réseaux sociaux devenus aujourd'hui la source première d'information.

Non pas du tout. Il s'agit d'une minorité qui certes fait beaucoup de bruit que nous écoutons tout de même. Elle est demandeuse d'information sur la vaccination et cela nous sert de boussole dans l'élaboration de nos stratégies de communication pour le programme. Nous n'oublions pas la grande majorité de la population qui reconnaît les bienfaits de la vaccination et nous apporte leur soutien au quotidien. Nous réfléchissons sur la manière de mieux communiquer sur les bienfaits de la vaccination et les vaccins. Leur apport ces trente dernières années est incommensurable. Aujourd'hui des maladies comme la variole, la poliomyélite sauvage et le tétanos ont disparu grâce à la vaccination.

Ce débat houleux va forcément constituer une confusion pour les familles. Comment convaincre les parents de l'intérêt de faire vacciner les enfants ?

La vaccination représente l'intervention de santé la plus merveilleuse dont le monde médical dispose. Elle a sauvé des vies et son apport sur la mortalité infantile est reconnue. En deux décennies nous avons réussi à réduire de moitié l'incidence des maladies évitables par la vaccination et sur le plan économique, c'est un nombre considérable de populations épargnées de la pauvreté grâce aux économies faites dans la prise en charge des maladies tels que les diarrhées, la diphtérie, la coqueluche, la rougeole, les pneumonies etc . Observez autour de vous, tout le monde a une cicatrice de BCG sur le corps. Il y a quelques années, tant qu'un enfant n'avait pas un an personne ne fêtait son anniversaire à cause du risque de décès chez cette tranche d'âge. Aujourd'hui, c'est en mois que nous célébrons nos bébés. D'où vient-il donc que cette vaccination devienne subitement nocive ? Nous devons faire confiance aux pouvoirs publics qui dépensent d'énormes sommes d'argent pour nous protéger contre les maladies à travers la vaccination.

Que font les pouvoirs publics pour rassurer les familles dans cette atmosphère de défiance ?

Les pouvoirs publics sont mobilisés plus que par le passé pour apporter ce qu'il y a de meilleure dans le monde en termes de vaccins. Le gouvernement paye ses propres vaccins et cela coûte environ 3 milliards de Fcfa par an au contribuable. Nous devons le reconnaitre et soutenir ces efforts. Le Cameroun dispose de vaccins contre plus de quatorze maladies et nous pouvons vous assurer que dans la sous-région, nous sommes encore les seuls à ce niveau d'introduction de vaccins. Cela dénote une fois de plus de la volonté du chef de l'État, son excellence Paul Biya, d'apporter la santé et la prospérité à ses enfants. En ce qui concerne, le Programme Elargi de vaccination (PEV), bras séculier du ministère de la Santé publique dans la mise en œuvre de cette politique, nous travaillons sur toutes les stratégies possibles pour rassurer les populations et barrer ainsi la voie à la désinformation des réseaux sociaux. Le PEV s'est d'ailleurs doté de tous les sites des réseaux sociaux de l'heure et dans les prochains jours, nous allons poursuivre notre déploiement afin de toucher toutes les couches de la population.