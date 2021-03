Uganda: URA Releases Tax Defaulters' Shame List

Uganda Revenue Authority (URA) has issued what it describes as shame list with the names of 282 individuals and organisations who are top tax evaders in Uganda.

The public notice containing the names of the tax defaulters warns of possible prosecution against the listed taxpayers that fail to clear their outstanding tax liabilities amounting to billions of shillings.

According to the tax prefect, the issued public notice is a reminder to the listed taxpayers to settle their outstanding tax liabilities within seven (7) days from the date of its publication.

"Whoever will not clear their outstanding liabilities within the said period shall be enforced upon in accordance with the relevant tax laws," the public notice by URA reads in part.

The tax collector closed the previous revenue collection account with a deficit of about Shs3 trillion which is an equivalent of about twice the allocation government is proposing for agro-industrialisation in the 2021-2022 budget.

To avoid repeat of the previous financial year revenue deficit, thanks in part to the immeasurable toll COVID-19 pandemic took on business environment, URA seems determined to beat its collection target of Shs19.6 trillion reviewed downwards from about Shs21.8trillion, which is about Shs2.2trillion less than the earlier target.

Analysts, however, are of the view that the same attention being given to the taxpayers in the shame list should not change when it comes to perpetuators of illicit financial flows (IFF), most of whom are multinational companies, bleeding the country's economy but pay very little taxes or nothing at all.

The multinational companies operating in key economic sector are getting away with conservative estimates of more than Shs2 trillion in unpaid taxes every year, according to available studies, including one by the High Level Panel Report on Illicit Financial Flows from Africa.

Studies have found that despite URA's innovations, a small percentage of Ugandans pay tax. A number of commodities in Uganda are undertaxed due to slackness among tax officials and policymakers.

SHAME LIST 2021

1. 1000823835 2 OCEAN SCREEN PRINTERS LTD

2. 1000069596 A&M EXECUTIVE CLEANING SERVICES CO.

LTD

3. 1000057901 AB MANTRA (U) LIMITED

4. 1009141982 ACUTUS SERVICES LIMITED

5. 1010796788 ADEPT SOLUTIONS LIMITED

6. 1000460254 ADMAS CONSULTING ENGINEERS(U)LTD

7. 1004754320 ADRITEX U LIMITED

8. 1000065012 AFRICA TECH CONSULTS LIMITED

9. 1000409386 AFRICAN WOMENS ECONOMIC POLICY

NETWORK

10. 1007571262 AIMEE IMPEX UGANDA LIMITED

11. 1003395429 AJJU PIUS POIZO

12. 1004498423 AKARUKEI DEVELOPMENT ENTERPRISES

LIMITED

13. 1000134165 AKIBA PRODUCTS LTD

14. 1000059406 ALINYIKIRA GENERAL ENTERPRISES

LIMITED

15. 1001374474 ALISON INVESTMENTS LIMITED

16. 1000896478 ALL NATIONS CHRISTIAN CARE

17. 1014235514 ALLAN GUMA NINYESIGA

18. 1006540825 ALLIED MOBILE COMMUNICATIONS LIMITED

19. 1000042819 AMERICAN PROCUREMENT COMPANY INC

20. 1008601913 ANK PROFESSIONAL TRANSPORTERS CO.

LIMITED

21. 1002042383 ANKAM TELECONSULTANTS AND TRAINERS

LTD

22. 1000184056 ARNORON INVESTMENTS LIMITED

23. 1001338394 ARTHUR SSEBUYUNGO NELSON

24. 1001013672 ASIMO ENTERPRISES

25. 1000746922 ATOTTI RURAL DISTRIBUTORS AND CON[1]TRACTORS LIMITED

26 1000125190 BAKANTONDA NAZARIO

27 1000933231 BAMUKUNDA NOELLA BAMWANGA

28 1000741071 BARIKE INVESTMENTS LTD

29 1000173348 BARWAQO PETROLEUM COMPANY LIMITED

30 1001869823 BAU INVESTMENTS LTD

31 1006630738 BEMUGA HEAVY EQUIPMENT LIMITED

32 1000870754 BETA PROJECTS LIMITED

33 1001282400 BIRAMIN TECHNICAL SERVICES LTD

34 1000094723 BLACK ARROW (UGANDA) LIMITED

35 1000445863 BM REFRACTORIES LIMITED

36 1008055482 BONGOMIN GROUP LIMITED

37 1000465998 BP ECONOMICS LTD

38 1000824639 BUDARA SENTOONGO

39 1001390118 BUHOMA COMMUNITY REST CAMP LIMITED

40 1001027642 BUNDIBUGYO ENERGY COOPERATIVE

SOCIETY LTD

41 1000035691 BUSHENYI COMMERCIAL AGENCIES LTD

42 1005271606 BUSINGYE GLORIA

43 1000061070 BWIK PETROLEUM LIMITED

44 1000021500 CAD SERVICES LIMITED

45 1006573940 CALL TIME GAS SOLUTIONS LIMITED

46 1000042236 CAPITAL OUTDOOR ADVERTISING CO

LIMITED

47 1000261732 CENTURION MEDIA LTD

48 1001361826 CET INDUSTRIAL (U) LIMITED

49 1000487442 CFTS CO.(U) LIMITED

50 1000479319 CJSI TECHNICAL SERVICES

51 1000028335 COMPLANT ENGINEERING & TRADE

(UGANDA)

52 1003155235 CONSTRUCTION MATERIALS TESTING

LABORATORY LIMITED

53 1002167088 CONTINENTAL PARTS TECHNOLOGY

UGANDA LIMITED

54 1000419179 COOLTECH ENGINEERING SERVICES (U)

LIMITED

55 1000047093 CORPORATE IMAGE LIMITED

56 1001357877 DASHEN UGANDA LIMITED

57 1003678773 DEKAN INVESTMENTS LIMITED

58 1001215677 DENIS AHIMBISIBWE

59 1000255422 DESIGN ENGINEERING SERVICES LIMITED

60 1000351048 DEWASTE (U) LIMITED

61 1000104851 DUNRICH CARGO LTD

62 1001853302 DYNACO LIMITED

63 1000039909 EAGLE LOGISTICS SOLUTIONS LIMITED

64 1013380040 EBC (EPIC BUSINESS0 CONSULT LIMITED

65 1000448490 EDWIN OJUNGO OTILE

66 1001383266 ELDORADO COMPANY LIMITED

67 1001339226 EMAMBA ESAZIRE UNITED BROTHERS LTD

68 1012736581 EMSEL ENGINEER SERVICES LIMITED

No. TIN TAX PAYER

69 1002385711 EPSC UGANDA LIMITED

70 1000164501 ETATS LTD

71 1003639683 EXCEL BRANDS (U0 LIMITED

72 1000110374 FELLOWSHIP OF CHRISTIAN UNION (FOCUS)

73 1000392582 FINE SPINNERS UGANDA LTD

74 1004911291 FOX LIMITED

75 1000057856 FREIGHT LOGISTICS SYSTEMS LIMITED

76 1008114517 GABIKAN ENGINEERING LIMITED

77 1000064432 GAKOU & BROTHERS ENTERPRISES

LIMITED

78 1000067180 GILFILIAN AIR CONDITIONING (U) LTD

79 1005417175 GLOBE WORLD ENGINEERING UGANDA

LIMITED

80 1004471722 GLOBEVIDEO LTD

81 1009529440 GOKULESH INVESTMENTS LIMITED

82 1011356071 GOOD BET LIMITED

83 1012225740 GREEN AFRICA RECYCLING LIMITED

84 1000174677 GRS COMMODITIES LIMITED

85 1000586896 GULU INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED

86 1000273196 HAM GENERAL SUPPLIERS LIMITED

87 1002901506 HANDS-ON COMPUTER SOLUTIONS (U)

LIMITED

88 1008878891 HARMONY NUTRI FOODS LIMITED

89 1000578877 HELLENER'S RESTAURANT AND BAR

90 1001437655 HERONS INVESTIGATIONS AND FOREENSICS

GROUP LTD

91 1012630316 HILARY KENETH BAHATI

92 1000484818 HIV - ASNAT (U) LTD

93 1000868938 HON. ANGELLA FRED

94 1000898173 HON. DOMBO EMMANUEL

95 1001890252 HON. KAKOOZA JAMES

96 1000711505 HON. KATOOTO HATWIB

97 1001210064 HON. PAUL AMORU

98 1006030046 HOUSE OF CONCRETE EAST AFRICA LIMITED

99 1000719983 HUSSEIN SYSTEMS COMPANY INTERNA[1]TIONAL LIMITED

100 1001380028 HYDRAFORM UGANDA LIMITED

101 1000189790 IMATION GRAPHICS LTD

102 1002292156 IMPERIAL PAINTS LTD

103 1001065586 INFINITY COMPUTERS & COMMUNICATIONS

COMPANY LTD

104 1000355867 ITAL ALUMINIUM UGANDA LTD

105 1000142957 JAGADAMBA INVESTMENT LTD

106 1000800389 JALIA NGONZI BINTU

107 1000141559 JATI INTERNATIONAL LTD

108 1000722627 JB KABUYANDA LIMITED

109 1005789724 JIREH SYSTEM SOLUTIONS LTD

110 1000129384 JMS INVESTMENTS LTD

111 1000127627 JOBSE ELECTRICAL SERVICES LIMITED

112 1000227088 JOBY GENERAL TRADERS LIMITED

113 1001068437 JODAR SERVICES LIMITED

114 1002282822 JOEGWA INVESTMENTS LTD

115 1001249513 JOFAH ASSOCIATES LIMITED

116 1000636701 JOINT ELECTRICAL SEVICES LIMITED

117 1002225744 JOSEPH TENYWA

118 1000583800 JUBILEE REAL ESTATES LIMITED

119 1002890929 JULIUS SSEBUGGWAWO

120 1001127673 K G ABUBANGO CONSTRUCTION & ENGI[1]NEERING WORKS LTD

121 1000614781 KABIM LIMITED

122 1002548778 KADA TRADING LIMITED

123 1000688042 KAIN GROUP LIMITED[1]124 1000145967 KAINONI AGENCIES LTD

125 1000039319 KALUNGI ESTATES LIMITED

126 1001076653 KALVIC COMMODITIES LIMITED

127 1000633104 KAMBAN FURMACO LIMITED

128 1001535525 KAMCON TECHNICAL SERVICES LTD

129 1000046285 KAMPALA AUTO REPAIR & ENGINEERING

SERVICECS

130 1000943207 KARUGABA HUSSEIN

131 1000098824 KATO INVESTMENTS LIMITED

132 1000798905 KAZIRE HEALTH PRODUCTS LIMITED

133 1009035665 KEY WORTH CONSULTANTS & EDUCARE

SOLUTION

134 1000039968 K-FILES LIMITED

135 1012139244 KIBOKO BUSINESS VENTURES - SMC

UGANDA

136 1002763055 KING'S INTERNATIONAL SCHOOL (UGANDA)

137 1002106030 KITGUM TOWN COLLEGE LIMITED

138 1008975004 KIYINDI ELECTRICAL AND ENGINEERING

LTD[1]No. TIN TAX PAYER

139 1000601253 KYEREME ENTERPRISES (U) LIMITED

140 1010872517 LACOSTE ENTERPRISES (U) LIMITED

141 1000295323 LANDMARK PROPERTIES LIMITED

142 1000763022 LAOO COMPANY LTD

143 1014149985 LILLIAN AKECH AKIDI

144 1001208894 LITERACY ACTION AND DEVELOPMENT

AGENCY

145 1007782194 LONG WAYS COMPANY LTD

146 1000802619 LUBOGO KENNETH

147 1001653789 MACOS UGANDA LIMITED

148 1001172555 MAINTENANCE GROUP LTD

149 1001264139 MALAYIKA ENTERPRISES (U) LTD

150 1000106950 MARKHOUSE PARTNERS

151 1001462699 MASS PROJECTS UGANDA LIMITED

152 1007334696 MBABAZI KEMIGISHA GRACE

153 1002861070 MBALE ROOFING PRODUCTS LTD

154 1001896748 MBAZIIRA FREDRICK

155 1000339781 MEISERFREIGHT FORWARDERS U LIMITED

156 1008187692 MID WORLD ENTERPRISES LIMITED

157 1009700398 MILI INVESTMENTS UGANDA LIMITED

158 1003313176 MISS AMELO EJALU OLUKA

159 1000701836 Miss. CISSY MUKIIBI

160 1001024373 MISS. CYNTHIA KEMIGISHA

161 1010949451 MMKS ELECTRONICS TRADING CO. LTD

162 1000229394 MPANGA GROWERS TEA FACTORY LTD

163 1001043835 MR GEORGE DDUMBA WILLIAM

164 1000845979 MR. BOSCO AGENONGA

165 1001373535 MR. DAVID KYESWA

166 1003052139 MR. ERYASA WALUSIMBI SEMPALA

167 1002740814 Mr. ISAAC OKELLO

168 1006144537 Mr. JAMIRU KULE

169 1000608081 MR. JOHN WAMUNGA GIDIDU

170 1013571582 Mr. KATURAMU JIMMY

171 1000219425 Mr. MATUMBWE EDWARD

172 1003100936 MR. MUBARAK WAMAUNGO

173 1010264327 MR. MUKHONO MICHAEL

174 1002220276 MR. NASURU WAISWA MUSULO

175 1000121258 MR. PATEL DIPESH

176 1001732214 Mr. SIMON ALIGANYIRA

177 1000996036 MRS DAMARIS MWIKALI MUSOKE

178 1000273969 MTL MAIN TRADERS LIMITED

179 1000935844 MUASI AGRO DEVELOPMENT LIMITED

180 1002486001 MUGOBI TRADERS LIMITED

181 1000679015 MUGYENYI GORDON A/C JAFFER ABDALLAH

182 1008445346 MUKODA JULIE ZABWE

183 1001434162 MUSEDE DENIS JUDE

184 1001898823 MUSUUZA BUILDING CONTRACTORS

LIMITED

185 1001994718 MWANJE YAHAYA

186 1000087550 NABCO REMA

187 1000122777 NAKASONGOLA TOWN COUNCIL

188 1000453778 NAKI INVESTMENTS (U) LTD

189 1000061291 NAM INVESTMENTS LIMITED

190 1013571637 NAMUJJU CISSY DIONIZIA FOUNDATION

(CNDF) LTD

191 1001270432 NANYONJO MWAJABU

192 1000501612 NATIONAL UNION OF COFFEE AGRI-BUSI[1]NESSES

193 1001334963 NAZU ENTERPRISES LTD

194 1001099581 NETSOFT CONSULTING SERVICES PRIVATE

LTD

195 1001882878 NEVIO COMPANY LTD

196 1001184230 NEW AFRICAN DISTRIBUTORS LIMITED

197 1002440511 NKUUTU SHABAN SADIQ

198 1000120799 OCHOM PETER

199 1002330673 ODEKE DANIEL

200 1001172455 OKIRU CASPER TEVIN

201 1003603986 OKORO HOLDINGS LIMITED

202 1000837339 OMONA KENNETH OLUSEGUN

203 1000378864 ONYANGO PATRICK

204 1006977270 OPIO JOSHUA

205 1002647473 OPOLOT ABEL

206 1004541334 OUTBOX (U) LTD

207 1000063003 OVERSEAS CLEARING & FORWARDING

COMPANY

208 1010471127 OXFORD UNIVERSITY PRESS ORBIS PRO[1]PRIETARY LIMITED

209 1010955751 PAMOJA AFRICA LOGISTICS LIMITED

210 1008606566 PARAGON GAMING LTD

211 1000439739 PAULINE HOTELS LIMITED

No. TIN TAX PAYER

212 1003313307 PEARL MEAT INDUSTRIES LIMITED

213 1000582115 PEB SOLUTION SERVICES LIMITED

214 1001048171 POWER TRUST UGANDA LIMITED

215 1000942634 PRIDE BEDAH CONSTRUCTION LIMITED

216 1000110785 PRO-LINE CONTRACTORS (U) LIMITED

217 1002776124 PROVOC UGANDA LIMITED

Close Sign up for free AllAfrica Newsletters Get the latest in African news delivered straight to your inbox Top Headlines Uganda Business By submitting above, you agree to our privacy policy. Success! Almost finished... We need to confirm your email address. To complete the process, please follow the instructions in the email we just sent you. Error! Error! There was a problem processing your submission. Please try again later.

218 1009852464 QUICK VENTURE LTD

219 1000078654 REAL MARKETING LTD

220 1000664924 RECONSTRA ENTERPRISES LIMITED

221 1007735903 REELFORGE UGANDA LIMITED

222 1000517833 RIYA IMPEX LIMITED

223 1001960309 RIZIKI CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

224 1000110464 ROAD FREIGHTERS LIMITED

225 1002649451 ROBERT MIREMBE

226 1000673920 ROBERT SSUUNA

227 1003357965 ROBJOSE ELECTRICALS LIMITED

228 1002624407 ROGERS MUHUMUZA

229 1011537899 ROJO SOLUTIONS LIMITED

230 1001038267 ROYAL FREIGHTERS LIMITED

231 1000490704 RUKOOGE ENTERPRISE UGANDA LIMITED

232 1001285431 RWENZORI TIMBER WORKS

233 1000199797 SAKAE TCF LIMITED

234 1000256385 SARICK CONSTRUCTION LIMITED

235 1015009895 SEA AND FARM SUPPLIES LIMITED

236 1000282482 SEBBOWA BEN

237 1002396053 SHALOSA HOTEL LIMITED

238 1000346429 SHINE HARDWARE

239 1009161399 SHIVLING SUPERMARKET UGANDA LIMITED

240 1000334382 SHORE LIMITED

241 1001128798 SMARTWATCH SOLUTIONS LTD

242 1000464393 SPEEDLINE (U) LIMITED

243 1000239902 SPICE MEDIA SERVICES LIMITED

244 1007578908 ST. EVENTS UGANDA LIMITED

245 1010994599 ST. JOSEPH COMMUNITY ORTHOPEDIC

HEALTH CENTER

246 1011230185 STARS GROUP LIMITED

247 1007304015 STERN CAPITAL EMEA LIMITED

248 1000686996 STEVEN KYALO

249 1000051263 SUMMY TRADING INTERNATIONAL CO.

LIMITED

250 1015219315 SUPLIERS-WORLD (U) LTD

251 1000819009 SYLIVER TECHNICAL SERVICES LIMITED

252 1000127727 TABA SERVICES LIMITED

253 1012048782 TALENGA PATRICK SUNDAY

254 1001637268 TEASER GROUP OF COMPANIES LTD

255 1000087988 TECHNOLOGY RESEARCH NETWORK

LIMITED

256 1000621533 TEMELE DEVELOPMENT ORGANISATION

257 1000226729 TESO BROADCASTING SERVICES LIMITED

258 1000090101 THE TERP GROUP LIMITED

259 1000075026 THREE WAYS DISTRIBUTION LTD

260 1000966563 TIG ORGANISATION SERVICES LIMITED

261 1000583116 TROPICAL TRADE INTERNATIONAL CO.

LIMITED

262 1002201090 TULIP INTERNATIONAL LIMITED

263 1000121396 TUSKER MATRESSES UGANDA LIMITED

264 1001008646 TWENTY THIRD CENTURY SYSTEMS (U) LTD

265 1000592761 UGANDA AIR CARGO CORPORATION

266 1000050638 UGANDA FISHNET MANUFACTURERS LTD

267 1001549402 UGANDA OIL SEEDS PRODUCERS AND

PROCESSORS ASSOC.LTD

268 1000069175 UNITED TELCOMS LIMITED

269 1000343785 VEHICLE PARKING SERVICES LIMITED

270 1000986367 VICTORY SPORTS BETTING U LIMITED

271 1010023346 VIEW NATURAL MINERALWATER LIMITED

272 1016952743 VITA DISTILLERS LTD

273 1000088292 VS HYDRO UGANDA LIMITED

274 1002376011 WAGABA MIXED FARM LIMITED

275 1000241607 WAKEFIELD BUSINESS SOLUTIONS LTD

276 1000911242 WANA SOLUTIONS LIMITED

277 1001231701 WANSA GENERAL METAL CRAFTS LIMITED

278 1001196781 WATER AND SANITATION DEVELOPMENT

FACILITY-NORTH

279. 1000925388 WENTZ MEDICAL CENTER LIMITED

280. 1002821531 YALAMA HOLDINGS LIMITED

281. 1000520743 YELLOW PAGES LTD

282. 1009178621 YIGA FRED