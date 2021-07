Nigerian Army Redeploys 114 Generals, Others

Notable amongst the new appointees is B.O. Sawyer, a major general, who becomes the new Director Defence Information.

The Chief of Army Staff, Faruk Yahaya, has approved the redeployment of senior officers of the Nigerian Army to various formations across the country.

PREMIUM TIMES had reported a statement by the army, announcing the appointment of new Principal Staff Officers (PSOs), Field Commanders and other key staff into various Army formations.

The new appointments comes few weeks after the redeployment of some of senior officers in a major shake up.

Notable amongst the new appointees is B.O. Sawyer, a major general, who becomes the new Director Defence Information and I.M. Yusuf, a major general, becomes the Commandant Nigerian Defence Academy.

T.A. Gagariga, a major general, will move to the Nigerian Army Artillery Corps as Corps Commander Artillery, while V.O. Ezugwu, a major general, becomes the Commander Infantry Corps.

The redeployments have become a routine exercise in the army especially when a new leadership assumes office.

This is the third major shake up this year alone, as the army remains stretched in peace operations in at least 30 states in the country.

The army is also still leading the battle against Boko Haram in the North-east.

PREMIUM TIMES has reported how groups like the Islamic State's West Africa Province and Boko Haram have terrorised the northern part of the country for more than 10 years.

Apart from the Boko Haram war, in the last three years, there has also been a surge in kidnapping and banditry across the country, with the army playing key roles in ensuring peace.

Out of the 526 redeployed officers announced on Sunday, 51 are major generals, 63 are brigadier generals while 39 are colonels.

Others are 13 lieutenant colonels, 166 majors, 93 captains, 92 lieutenants and nine second lieutenants.

Read full list of redeployed officers below.

1) Maj Gen DC Onyemulu N/8496

2) Maj Gen BO Sawyer N/8504

3) Maj Gen HI Bature N/8505

4) Maj Gen A Bande N/8554

5) Maj Gen LF Abdullahi N/8976

6) Maj Gen R Abubakar N/8977

7) Maj Gen MM Bunza N/8979

8) Maj Gen IM Yusuf N/9047

9) Maj Gen JGK Myam N/9049

10) Maj Gen GA Umelo N/9052

11) Maj Gen JO Oni N/9057

12) Maj Gent AT Famadewa N/9058

13) Maj Gen GK Nwosu N/9059

14) Maj Gen TA Gagariga N/9060

15) Maj Bgen VO Ezugwu N/9063

16) Maj Gen MA Yekini N/9068

17) Maj Gen MS Yusuf N/9070

18) Maj Gen AB Omozoje N/9071

19) Maj Gen S Idris N/9071

20) Maj Gen SO Olabanji N/9078

21) Maj Gen JO Iwara N/9091

22) Maj Gen OA Akintade N/9158

23) Maj Gen OT Akinjobi N/9160

24) Maj Gen JA Ataguba N/9161

25) Maj Gen AS Ibikunle N/9170

26) Maj Gen AE Attu N/9174

27) Maj Gen OW Ali N/9188

28) Maj Gen MG Ali N/9193

29) Maj Gen PI Eze N/9195

30) Maj Gen BGS Abdiullahi N/9197

31) Maj Gen US Mohammed N/9213

32) Maj Gen AJ Fagge N/9232

33) Maj Gen KI Mukhtar N/9233

34) Maj Gen C Ofoche N/9235

35) Maj Gen S Mohammed N/9241

36) Maj Gen EV Onumajuru N/9313

37) Maj Gen KI Yusuf N/9316

38) Maj Gen OO Oluyede N/9318

39) Maj Gen OO Soyele N/9331

40) Maj Gen EA Ndagi N/9335

41) Maj Gen KO Aligbe N/9364

42) Maj Gen AK Ibrahim N/9368

43) Maj Gen AB Ibrahim N/9375

44) Maj Gen SI Igbinomwanhia N/9379

45) Maj Gen MG Kangye N/9381

46) Maj Gen EAP Undiandeye N/9563

47) Maj Gen IS Ali N/9564

48) Maj Gen H Ahmed N/9698

49) Maj Gen AS Ndalolo N/9704

50) Maj Gen AA Fayemiwo N/9706

51) Maj Gen HG Tafida N/9749

52) Brig Gen IA Doma N/8664

53) Brig Gen UI Mohammed N/8684

54) Brig Gen HI Daniel N/9064

55) Brig Gen SP Akpan N/9067

56) Brig Gen MB Dala N/9077

57) Brig Gen LKN Udeagbala N/9085

58) Brig Gen V Ebhaleme N/9088

59) Brig Gen B Adonkie N/9096

60) Brig Gen S Kawugana N/9138

61) Brig Gen MT Durowiye N/9166

62) Brig Gen AA Adanogu N/9167

63) Brig Gen OO Odunuga N/9179

64) Brg Gen AO Agboola N/9220

65) Brig Gen BYD Sakaba N/9231

66) Brig Gen ASO Onilenla N/9244

67) Brig Gen DP Donibo N/9338

68) Brig Gen JY Nimyel N/9361

69) Brig Gen BA Miuhammad N/9362

70) Brig Gen AM Kanoma N/9501

71) Brig Gen AG Fagge N/9529

72) Brig Gen AM Usman N/9542

73) Brig Gen HT Dada N/9700

74) Brig Gen EH Akpan N/9705

75) Brig Gen AS Chinade N/9710

76) Brig Gen T Isa N/9714

77) Brig Gen CS Okafor N/9716

78) Brig Gen EA Anaryu N/9728

79) Brig Gen JK Feboke N/9743

80) Brig Gen ZL Abubakar N/9757

81) Brig Gen LA Jimoh N/9782

82) Brig Gen MO Fakokunde N/9828

83) Brig Gen AA Mohammed N/9830

84) Brig Gen W Shaibu N/9895

85) Brig Gen OT Olatoye N/9907

86) Brig Gen AA Adekeye N/9934

87) Brig Gen AO Oladimeji N/9941

88) Brig Gen IG Lassa N/9945

89) Brig Gen JO Adeyemo N/9951

90) Brig Gen TR Adio N/9954

91) Brig Gen S Adamu N/9957

92) Brig Gen DD Kurmi N/9961

93) Brig Gen ZA Saidu N/9987

94) Brig Gen PAO Okoye N/9997

95) Brig Gen AE Edet N/10000

96) Brig Gen AJ Aliyu N/10031

97) Brig Gen VE Emah N/10040

98) Brig Gen Y Ibrahim N/10062

99) Brig Gen MI Lawan N/10074

100) Brig Gen AG Laka N/10151

101) Brig Gen AA Egbejule N/10159

102) Brig Gen M Adamu N/10164

103) Brig Gen DB Suleiman N/10173

104) Brig Gen SD Makolo N/10175

105) Brig Gen EL Etuk N/10176

106) Brig Gen IP Bindul N/10189

107) Brig Gen GS Mohammed N/10190

108) Brig Gen FS Etim N/10202

109) Brig Gen S Sulaiman N/10316

110) Brig Gen MHB Manu N/10343

111) Brig Gen MT Aminu N/10362

112) Col GU Akpan N/9074

113) Col BT Vandi N/9544

114) Col GN Abubakar N/9552

115) Col SB Danjuma N/9843

116) Col AO Solarin N/9872

117) Col VC Ibeh N/9977

118) Col O Adegbe N/9998

119) Col MO Agi N/10155

120) Col CA Magaji N/10181

121) Col CA Baushe N/10196

122) Col A Iliyasu N/10253

123) Col JO Are N/10349

124) Col AA Baraya N/10370

125) Col T Ahmed N/10408

126) Col M Isah N/10439

127) Col SM Mohammed N/10450

128) Col OJ George N/10523

129) Col CU Okwuosa N/10523

130) Col KO Kalu N/10537

131) Col PS Ebute N/10548

132) Col MM Hussaini N/10554

133) Col AO Okafor N/10562

134) Col MA bukar

135) Col NN Gambo

136) Col AO Balogun

137) Col T Garba

138) Col AM Dikko

139) Col U Ahmad

140) Col WO Uwangue

141) Col MO Yaya

142) Col MK Baban-mallam

143) Col OS Idowu

144) Col SI Nwabueze

145) Col DC Ibeh

146) Lt Col BN Okpara

147) Lt Col LD Shehu

148) Lt Col DM Onunwor

149) Lt Col MS Bappaiya

177) Maj YU Gabarin

178) Maj N Garba

179) Maj ST Uba

180) Maj OC Eruro

181) Maj CC oji

182) Maj I Ogueri

183) Maj AS Tasunda

184) Maj U Ando

185) Maj TT Paave

186) Maj CI Okorondu

187) Maj EA Ogbajie

188) Maj CU Okereke

189) Maj AP Omosigho

190) Maj IM Ahmad

191) Maj DU Anaekew

192) Maj RO Alieze

193) Maj T Omoru

194) Maj A Chinedu

195) Maj AL Idowu

196) Maj GN Odo

197) Maj NY Sulieman

198) Maj ML Williams

199) Maj JN Dimkpa

200) Maj AU Muhammad

201) Maj AS Gumel

202) Maj DG Olorunfemi

203) Maj B George

204) Maj IM Mohammed

205) Maj OA Oduyemi

206) Maj SJ Baraya

207) Maj RB Ayodele

208) Maj A Modibbo

209) Maj JA Okegbile

210) Maj OK Ibrahim

211) Maj CH Nnoli

212) Maj OI Obetta

213) Maj Z Danjuma

214) Maj I Ichai

215) Maj CJ Kanu

216) Maj OE Nwanubor

217) Maj MO Edu

218) Maj EL Chimezie

219) Maj OP Ajiwe

220) Maj SD Amos

221) Maj BH Ilori

222) Maj EI Agina

223) Maj BN Tali

224) Maj U Tanimu

225) Maj DA Abang

226) Maj JW Dimka

227) Maj GE Ameh

228) Maj OT Olagbende

229) Maj EA Alabi

230) Maj M Gami

231) Maj CI Asogwu

232) Maj MD Auta

233) Maj JA Bello

234) Maj MM Garba

235) Maj PJ Miri-Dashe

236) Maj D Emmanuel

237) Maj MC Okafor

238) Maj S Denham-Dilli

239) Maj PA Adie

240) Maj I Afumeyi

241) Maj JN Nkperu

242) Maj Z Apamshan

243) Maj EI Onochie

244) Maj Y Adamu

245) Maj CN Chikwe

246) Maj SD Mijinyawa

247) Maj VA Ekubo

248) Maj OS Quadri

249) Maj M Garba

250) Maj AD Rabiu

251) Maj HI Emeruwa

252) Maj M Mohammed

253) Maj DJ Danjuma

254) Maj AO Okorie

255) Maj OA Fagbohunlu

256) Maj IO Olugbuyi

257) Maj OO Akise

258) Maj VB Ogunbiyi

259) Maj MI Imam

260) Maj AY Bello

261) Maj AA Yakubu

262) Maj SS Mohammed

263) Maj M Gambo

264) Maj M Gidado

265) Maj S Duru

266) Maj GC Anyaegbunam

267) Maj IC Isah

268) Maj AI Attahiru

269) Maj BB Ahmed

270) Maj AM Rabe

271) Maj JO Ogunremi

272) Maj AE Ohegbe

273) Maj M Hamji

274) Maj P Chileh

275) Maj MO Mohammed

276) Maj T Nwoke

277) Maj CE Efut

278) Maj MT Simon

279) Maj TA Aderibigbe

280) Maj YZ Simi

281) Maj RO Emenike

282) Maj GO JInadu

283) Maj LA Ishaku

284) Maj PU Efe

285) Maj AG Obele

286) Maj O Ajanaku

287) Maj MO Airende

288) Maj AI Dirisu

289) Capt AJ Fasasi

290) Capt AA Oyabure

291) Capt AC Enujuigha

292) Capt SO Tariah-Inengi

293) Capt K Lawal

294) Capt AA Tijjani

295) Capt C Chigozie

296) Capt HA Shamaki

297) Capt A Muhammed

298) Capt MS Galadima

299) Capt AB Lamidi

300) Capt SO Igwe

301) Capt TS Adeyinka

302) Capt AS Adam

303) Capt E Bidi

304) Capt OA Babalola

305) Capt AA Balarabe'

306) Capt B Adewoye

307) Capt OI Onoja

308) Capt N Bappah

309) Capt IA Tiamiyu

310) Capt B Ahmad

311) Capt AM Abubakar

312) Capt Z Sani

313) Capt AA Umole

314) Capt MO Ajani

315) Capt EN Nwabueze

316) Capt AA Tejuoso

317) Capt OM Agbihoma

318) Capt SS Maikasuwa

319) Capt M Halilu

320) Capt DA Akongwubel

321) Capt EW OKafor

322) Capt MA Salga

323) Capt SA Adamu

324) Capt OS Ajiboye

325) Capt JJ Egwu

326) Capt A Samuel

327) Capt JB Akubo

328) Capt VO Odusote

329) Capt DM Muhammed

330) Capt OS Okenarhe

331) Capt AT Yusuf

332) Capt F Ahmadu

333) Capt AJ Adankala

334) Capt PO Arobiojo

335) Capt BF Peters

336) Capt A Atoyebi

337) Capt IA Tahir

338) Capt KB Olafimihan

339) Capt DL Gana

340) Capt ID Lawani

341) Capt RC Nwanna

342) Capt A Umar

343) Capt A Abubakar

344) Capt AM Ghali

345) Capt MU Sulieman

346) Capt EI Ogbenna

347) Capt WE Obida

348) Capt AU Achoronwa

349) Capt FE Okogun

350) Capt IM Obi

351) Capt SB Abdullahi

352) Capt DA Odama

353) Capt A John

354) Capt SD Umoren

355) Capt MR Maaji

356) Capt S Garba

357) Capt CN Onwugharaonye

358) Capt DT Gyerus

359) Capt CU Agbafe

360) Capt IO Madumere

361) Capt OA Runsewe

362) Capt MO Aroh

363) Capt AA Ubandoma

364) Capt AS Asoso

365) Capt AN Maduemezie

366) Capt K Mainkeki

367) Capt G Isa

368) Lt Z Abuabkar

369) Lt RE Erabor

370) Lt PC Aliobu

371) Lt AU Jibrilla

372) Lt OB Ekanem

373) Lt IW Abibu

374) Lt OD Nnamdi

375) Lt A Christopher

376) Lt EF Sampson

377) Lt CP Oteh

378) Lt MK Sani

379) Lt AS Andem

380) Lt AM Aliyu

381) Lt MA Okonkwo

382) Lt SC Nagbo

383) Lt P Ukpedor

384) Lt CO Ikonwa

385) Lt YJ Kudaisi

386) Lt AS Uwumwonse

387) Lt KF Bola

388) Lt OD Abe

389) Lt JU Ochalla

390) Lt AU Hammanga

391) Lt FC Essor

392) Lt CE Olinya

393) Lt RI Chindo

394) Lt P Odoemenam

395) Lt EN Isa

396) Lt S Abubakar

397) Lt TI Pogo

398) Lt GY Chollom

399) Lt E Yakubu

400) Lt N Bashir

401) Lt GF Bethel

402) Lt D Orusibebofa

403) Lt H Adamu

404) Lt M Julius

405) Lt DS Ganda

406) Lt IO Benjamin

407) Lt MS Adah

408) Lt AH Chiroma

409) Lt J Andrew

410) Lt B Zabairu

411) Lt H Lukman

412) Lt MO U sung

413) Lt M Mohammed

414) Lt WR Ojo

415) Lt AO Kuye

416) Lt S Hemba

417) Lt OM Onaolapo

418) Lt NO Abdulrahman

419) Lt TA Abi

420) Lt SI Kolade

421) Lt AJ Dike

422) Lt O Oseji

423) Lt I Ahmad

424) Lt AC Duruji

425) Lt UA Opara

426) Lt GO Ofiono

427) Lt IM Akinwande

428) Lt PO Emaikwu

429) Lt A Buhari

430) Lt SZ Toma

431) Lt I Faforu

432) Lt TO Taiwo

433) Lt A Micah

434) Lt A Adejo

435) Lt L Hanya

436) Lt J Hassan

437) Lt J Iliya

438) Lt JB Ekwo

439) Lt AE Ayoola

440) Lt JU Promise-Leton

441) Lt J Mohammed

442) Lt KM Alawaye

443) Lt A Hassan

444) Lt SS Barka

445) Lt SN Nwankwo

446) Lt OG Akainro

447) 2Lt HB Yusha'u

448) 2Lt GA Ogunribide

449) 2Lt NP Njoku

450) 2Lt GE Abu

451) 2Lt KS Nwankwo

452) 2Lt BM Amodu

453) 2Lt AO Aderogba

454) 2Lt DO Olatunji

455) 2Lt AS Mohammed

The amendment and deletion of the under-mentioned officers' posting is also authorized WEF date:/

456) Brig Gen AA Nguru

457) Brig Gen OM Bello

458) Brig Gen AO Adegbite

459) Col A Muhammadu-Tasiu

460) Col AO Kazeem

461) Col AH Gwani

462) Col IB Buhari

463) Col JA Ikagba

464) Lt Col U Garba

465) Lt Col AM Gidado

466) Lt Col O Mbah

467) Lt Col AU Mohammed

468) Lt Col FMO Abioye

469) Lt Col HI Ochin

470) Lt Col GOC Oguh

471) Lt Col AR Mustapha

472) Lt Col UT Okorie

473) Maj RE Tumba

474) Maj EN Abia

475) Maj MM Ibrahim,

476) Maj AO Bringide

477) Maj A Arogundale

478) Maj MS Langai

479) Maj W Anyama

480) Maj DN Ugwuanyi

481) Maj SK Glenn

482) Maj PV Nzekwe

483) Maj CJ Kanu

484) Maj TM Hovinu

485) Maj KO Igbinedion

486) Maj L Mohammed

487) Maj A Abdullahi

488) Maj SI Auwal

489) Maj A Salihu

490) Maj MS Sanni

491) Maj AS Isah

492) Maj MH Bala

493) Maj AI Lawal

494) Maj OU Odoekwu

495) Maj KC Okolo

496) Maj OR Joel

497) MajN Gidaze

498) Maj MA Jibril

499) Maj AO Adeoye

500) Capt J Jonah

501) Capt OI Odion

502) Capt SI Tahir

503) Capt K Umar

504) Capt NS Ayo-Akere

505) Capt L Usman

506) Capt JL Warafa

507) Capt J Usman

508) Capt L Oketa

509) Capt MU Ibrahim

510) Capt NN Ugwuoke

511) Capt OO Ajayi

512) Capt MI Luka

513) Capt EI Nwachukwu

514) Lt SK Yunusa

515) Lt S Danladi

516) Lt CS Eneh

517) Lt YA Sadiq

518) Lt JC Onuoha

519) Lt QH Musa

520) Lt AM Garba

521) Lt AH Sulaiman

522) Lt IT Tsavwua

523) Lt M Uanzekin

524) Lt MK Ja'afar

525) Lt D Adamaku

526) Lt AD Dama