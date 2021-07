Southern Africa: Eng, Fre, Por - Zimbabwe Fight Back for Draw With Malawi - Senegal Beat Mozambique

Zimbabwe fought back from two goals down to draw with Malawi on Friday in a thrilling Group B clash at the 2021 COSAFA Cup that is being played in Nelson Mandela Bay.

The record six-times champions rescued what could be a vital point, before west African guest nation Senegal edged Mozambique 1-0 in the later match in the pool.

Malawi will be frustrated after they let a two-goal lead slip in the 2-2 draw with a new-look Zimbabwe, who stormed back in the second half to claim a point.

It is the second stalemate in a row for The Warriors in Group B, while this was the first game for Malawi in the 2021 competition.

Khuda Muyaba put The Flames ahead midway through the first half when he reacted quickest a loose ball in the box and fired past veteran Zimbabwe goalkeeper Washington Arubi.

That was the way it stayed until five minutes after halftime when Schumacher Kuwali added a second as he stormed towards the Zimbabwe goal and slipped the ball past Arubi.

Zimbabwe pulled a goal back just after the hour-mark, with Blessing Sarupinda making it third time lucky as he netted from a rebound after Malawi goalkeeper Ernest Kakhobwe had made an excellent double-save.

And they were level with 13 minutes remaining as Patrick Musaka converted from captain Ovidy Karuru's free-kick for a share of the spoils.

In the later game, Senegal picked up their first win of the competition with a 1-0 success against Mozambique.

In a match with few chances, the winner was scored by Pape Djitte as he netted in the second half to seal the points.

Namibia head Group B with three points from a single outing, followed by Senegal (3 points from 2 games), Zimbabwe (2 from 2), Malawi (1 from 1) and Mozambique (1 from 2).

Group A will be in the spot-light on Saturday when Zambia seek to bounce back from a shock opening match loss to Lesotho when they face Eswatini (kick-off 15h00).

Eswatini, who will be without suspended talisman Felix Badenhorst, have opened the competition with a win and a loss so far.

Before that, Botswana, who lost their opener to South Africa, will look to defeat Lesotho (12h00) in what is shaping up to be an incredibly tight pool.

The top two teams in each of the groups advance to the semifinals, which will be played on July 16.

You can follow all the games live on www.cosafa.tv.

FRIDAY'S RESULTS

Group B

Malawi 2 (Muyaba 27', Kuwali 50') Zimbabwe 2 (Sarupinda 62', Musaka 78')

Senegal 1 (Djitte 63') Mozambique 0

SATURDAY'S FIXTURES

Group A

Botswana vs Lesotho (KO 12h00; 10h00 GMT)

Eswatini vs Zambia (KO 15h00; 13h00 GMT)

GROUP STANDINGS

GROUP A P W D L GF GA GD PTS

South Africa 2 2 0 0 2 0 2 6

Eswatini 2 1 0 1 3 2 1 3

Lesotho 2 1 0 1 3 4 -1 3

Zambia 1 0 0 1 1 2 -1 0

Botswana 1 0 0 1 0 1 -1 0

GROUP B P W D L GF GA GD PTS

Namibia 1 1 0 0 2 1 1 3

Senegal 2 1 0 1 2 2 0 3

Zimbabwe 2 0 2 0 2 2 0 2

Malawi 1 0 1 0 2 2 0 1

Mozambique 2 0 1 1 0 1 -1 1

TOURNAMENT STATS

Matches Played: 8

Goals scored: 17

Biggest victory: Eswatini 3 Lesotho 1 (Group A, July 6)

Most goals in a game: 4 - Eswatini 3 Lesotho 1 (Group A, July 6); Malawi 2 Zimbabwe 2 (Group B, July 9)

GOALSCORERS

2 goals - Motebang Sera (Lesotho)

1 - Felix Badenhorst (Eswatini), Lamane Diene (Senegal), Pape Djitte (Senegal), Elmo Kambindu (Namibia), Tumelo Khutlang (Lesotho), Schumacher Kuwali (Malawi), Kagiso Malinga (South Africa), Fanelo Mamba (Eswatini), Khetokhule Mkhontfo (Eswatini), Patrick Musaka (Zimbabwe), Khuda Muyaba (Malawi), Marcel Papama (Namibia), Blessing Sarupinda (Zimbabwe), Justin Shonga (Zambia), Thabang Sibanyoni (South Africa)

Le Sénégal grand vainqueur du jour

Le Sénégal a été l'unique vainqueur de la quatrième journée de la COSAFA Cup 2021. Les Lions de la Téranga ont disposé du Mozambique sur le plus petit des scores. Dans l'autre match, le Malawi et le Zimbabwe ont fait match nul (2-2)

Il y avait du beau spectacle entre le Malawi et le Zimbabwe ce vendredi. Toutefois, malgré un nombre incalculable d'occasion et de belles actions créées, les deux formations se sont quittées dos à dos (2-2).

Et les Flames, du Malawi nourriront longtemps des regrets. Alors qu'ils menaient au score par 2-0 après l'ouverture du score de Muyaba (27e) suivi de la réalisation de Kuwali à la 50e minute, le Malawi a trouvé le moyen de vendanger cette avance.

Sonné après ces deux buts, le Zimbabwe ne s'est toutefois pas laissé impressionner. Profitant des largesses défensives du Malawi, Sarupinda a réduit le score peu après l'heure de jeu. Il a ensuite été imité par Musaka à 10 minutes du terme. Malgré ce renversement de situation, le zimbabwe ne s'est toujours pas imposé dans la compétition et voit ses chances de passer au prochain tour s'amenuiser.

Battu pour son entrée en lice, le Sénégal se devait de se rattraper. Le Mozambique, tenu en échec au terme de son premier match voulait également les trois points. Dans ce match fermé, l'inspiration de Djitte a permis aux Sénégalais de préserver leur chance de passer au prochain tour. Avec trois points dans la besace, le Sénégal se replace au deuxième rang tandis que les Mambas sont lanterne rouge de la poule B.

Les pensionnaires du groupe A abordent leur troisième sortie ce samedi. Déjà, certains peuvent se rapprocher de la qualification en cas de succès. L'Afrique du Sud, qui compte déjà six points au compteur, ne jouera pas aujourd'hui. Mais le Lesotho et l'Eswatini par exemple seront sur le pont.

Les deux équipes affichent plus ou moins le même bilan. Après deux rencontres disputées, elles possèdent trois unités au compteur après un succès et une défaite. Le Lesotho affrontera le Botswana à midi au Wolfson Stadium. De son côté, l'Eswatini devra en découdre avec la Zambie.

Contrairement à leur adversaire respectif, les Chipolopolos et les Zèbres attendent toujours de pouvoir enfin débloquer leur compteur dans le tournoi. Il faut dire que leur sortie inaugurale ne s'est pas bien passée avec une défaite à l'arrivé. En cas de second revers, il faudra déjà commencer à songer au chemin du retour.

Zimbabwe e Malawi dividem pontos e Moçambique escorrega

A Selecção do Zimbabwe voltou a consentir mais um empate (2-2), desta feita diante do Malawi, na abertura segunda jornada do Grupo "B" do torneio sénior masculino de futebol da COSAFA, que decorre na cidade portuária de Nelson Mandela Bay, África do Sul, devendo terminar no dia 18 deste mês.

Com este resultado, Zimbabwe passa a somar dois pontos ocupando a terceira posição, enquanto que o Senegal alcançou a sua primeira vitória frente a Moçambique por 1-0, mercê do golo solitário de Pape Djitte a passagem do minuto 62. Deste modo, a liderança do grupo é partilhada entre as selecções do Snegal e Namíbia.

No entanto, a Namíbia regressará este domingo, pelas 14:00 horas, no Nelson Mandela Bay para medir forças, com a sua congénere do Zimbabwe, naquela que será a terceira e penúltima jornada da fase de grupos, sendo que Moçambique ombreará com o Malawi, às 17:0 horas, no mesmo palco.

Longe do favoritismo atribuído ao Zimbabwe face ao seu invejável palmarés, com seis títulos (2000, 2003, 2005, 2009, 2017, 2018) sem deixar de lado as três medalhas de prata (1998, 2001, 2013) e uma de bronze conquistada em 2019, os "The Warriors" voltaram a ter uma exibição não convincente.

Os treinados do croata Logarusic Hrvatsoko , técnico do Zimbabwe tem estado muito aquém do desejado desde que se estreou diante da formação moçambicana, com um nulo. Pouca entrega por parte dos jogadores e uma sucessão de erros defensivos permitiu que o Malawi chegasse ao golo aos 26 minutos por Khuda Myaba, atacante a serviço d Polokwane City.

Os "Flames", nome de guerra o Malawi, voltaram a adiantar-se no marcador (2-0) quando estavam transcorridos 50 minutos por intermédio do avançado Schumacher Kuwali, avançado a evoluir na União Desportiva do Songo, em Moçambique.

Depois do sono profundo, o Zimbabwe despertou e conseguiu igualar o "placard" mercê dos golos de Blessing Sarupinda e Patrick Musaka, a passagem dos minutos 61 e 78 respectivamente. Mesmo assim, não foi a tempo de evitar o empate.

Anotar que nos quatro confrontos disputados entre as duas selecções, o Zimbabwe venceu três não tendo o Malawi alcançado nenhuma vitória até então. Ambas empataram em uma ocasião perfazendo um total de sete golos marcados a favor da equipa zimbabueana e dois para os malauianos.

Na última edição realizada na cidade de Durban (2019), a selecção do Malawi perdeu para a África do Sul por 5-4, na lotaria das grandes penalidades, depois do zero-a-zero no tempo regulamentar, Plate Competition (Plate Final), competição entre perdedores dos quartos-de-final, introduzida em 2013, na edição acolhida pela Zâmbia, tendo sido Moçambique o vencedor, ou seja, a melhor posicionada entre os eliminados.

No rescaldo das 19 edições até aqui realizadas, Zimbabwe (6), Zâmbia (5), África d Sul (4) e Namíbia (1) são as selecções que já ganharam a competição mais vezes seguindo depois Angola com três conquistas.

As partidas das meias-finais terão lugar no dia 16 de Julho, enquanto a final e o desafio de apuramento do terceiro classificado terão lugar no dia 18, às 17:00 e 14:00 horas, respectivamente, no imponente Nelson Mandela Bay Stadium.