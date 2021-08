Kenya: No Wanyama, Joash as Mulee Names Kenya Squad for World Cup Qualifiers

Harambee Stars coach Jacob Mulee has named a 36-man provisional squad for the 2022 World Cup qualifiers against Uganda and Rwanda next month.

Skipper Victor Wanyama, veteran midfielder Johanna Omollo and Simba SC defender Joash Onyango are some of the big names missing from the squad which hits camp immediately after the Football Kenya Federation Premier League season ends this Sunday.

Provisional Squad

Goalkeepers

Ian Otieno (Zesco United, Zambia), James Saruni (Ulinzi Stars, Kenya), Joseph Okoth (KCB, Kenya), Brian Bwire (Kariobangi Sharks, Kenya), Brandon Obiero (Kariobangi Sharks)

Defenders

Joseph Okumu (KAA Gent, Belgium), Eric Ouma (AIK, Sweden), Eugene Asike (Tusker, Kenya), Nashon Alembi (KCB, Kenya), Harun Shakava (Gor Mahia, Kenya), Andrew Juma (Gor Mahia, Kenya), Siraj Mohammed (Bandari, Kenya), Clyde Senaji (AFC Leopards, ), Frank Odhiambo (Gor Mahia, Kenya), Bolton Omwenga (Nairobi City Stars, Kenya), Daniel Sakari (Kariobangi Sharks, Kenya), Baraka Badi (KCB, Kenya)

Midfielders

Richard Odada (Red Star Belgrade, Serbia), Duke Abuya (Nkana, Zambia), Duncan Otieno (Lusaka Warriors, Zambia), Lawrence Juma (Sofapaka, Kenya), Kenneth Muguna (Azam, Tanzania), Kevin Kimani (Wazito, Kenya), Patillah Omoto (Kariobangi Sharks, Kenya), Enock Momanyi (FC Talanta, Kenya), Jackson Macharia (Tusker, Kenya), Eric Johanna (Jonkopings Sondra IF, Sweden), Boniface Muchiri (Tusker, Kenya), Abdalla Hassan (Bandari, Kenya)

Forwards

Michael Olunga (Al-Duhail, Qatar), Masud Juma (Difaâ Hassani El Jadidi, Morocco), Cliffton Miheso (Gor Mahia, Kenya), Erick Kapaito (Kariobangi Sharks, Kenya), Elvis Rupia (AFC Leopards), Samuel Onyango (Gor Mahia, Kenya), Benson Omalla (Gor Mahia, Kenya)