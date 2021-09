Africa: Eng, Fre, Por - Queens, Sundowns to Contest Final of CAF Women's Champions League | Cosafa Qualifiers

Black Rhinos Queens of Zimbabwe and South African side Mamelodi Sundowns will contest the final of the 2021 TotalEnergies CAF Women's Champions League | COSAFA Qualifiers after both won through tough semifinal fixtures on Thursday.

The pair will clash for the trophy on Saturday, hoping to claim bragging rights, but also a ticket to the inaugural TotalEnergies CAF Women's Champions League that is scheduled to be played in Egypt later this year.

Only the winner of the COSAFA tournament will advance to the continental showpiece, making it high stakes in Saturday's decider in Durban.

Queens booked their spot after early goals set them on the way to a 2-0 success over Double Action from Botswana.

Mavis Chirandu had them in front after just four minutes, before the vastly experienced Marjory Nyaumwe added a second 11 minutes later for her second of the competition.

That fast start was a real blow to Double Action, who tried to find a way back into the contest but lacked the quality to break down Queens. The latter have still yet to concede a goal in the competition.

Sundowns edged Green Buffaloes from Zambia in their semifinal, with Melinda Kgadiete scoring the only goal just before halftime.

Her header took her tally for the competition to five, making her the outright leading scorer at this stage on and course for the Golden Boot.

Sundowns had scored 18 goals in their three pool matches but found none of that potency against the well-organised Buffaloes defence, though in truth the South Africans were also rarely troubled at the back.

Saturday's final will kick-off at 14h00 and should be an intriguing affair between what have been the two best teams in the competition.

Both sides have players with international experience who have competed in Europe, and with so much on the line it will be a fascinating battle.

You can follow the final live on www.cosafa.tv and on SABC1.

THURSDAY'S RESULTS

Semifinals

Black Rhinos Queens 2 (Chirandu 4', Nyaumwe 15') Double Action 0

Mamelodi Sundowns 1 (Kgadiete 44') Green Buffaloes 0

SATURDAY'S FIXTURE

Final

Black Rhinos Queens vs Mamelodi Sundowns (KO 14h00; 12h00 GMT)

GROUP STANDINGS

GROUP A P W D L GF GA GD PTS

Mamelodi Sundowns (Q) 3 3 0 0 18 1 17 9

Double Action (Q) 3 2 0 1 9 6 3 6

Manzini Wanderers 3 0 1 2 2 10 -8 1

Lesotho Defence Force 3 0 1 2 1 13 -12 1

GROUP B P W D L GF GA GD PTS

Black Rhinos Queens (Q) 2 2 0 0 5 0 5 6

Green Buffaloes (Q) 2 1 0 1 1 2 -1 3

TURA Magic 2 0 0 2 0 4 -4 0

TOURNAMENT STATS

Matches Played: 11

Goals scored: 39

Biggest victory: Mamelodi Sundowns 6 Lesotho Defence Force 0 (Group A, August 26); Mamelodi Sundowns 6 Double Action 0 (Group A, August 28); Lesotho Defence Force 0 Double Action 6 (Group A, August 30)

Most goals in a game: 7 - Mamelodi Sundowns 6 Manzini Wanderers 1 (Group A, August 30)

GOALSCORERS

5 goals - Melinda Kgadiete (Mamelodi Sundowns)

4 - Andisiwe Mgcoyi (Mamelodi Sundowns)

3 - Lelona Daweti (Mamelodi Sundowns), Lesego Radiakanyo (Double Action)

2 - Chantelle Esau (Mamelodi Sundowns), Cristobel Katona (Black Rhinos Queens), Rutendo Makore (Black Rhinos Queens), Marjory Nyaumwe (Black Rhinos Queens), Gaonyadiwe Ontlametse (Double Action), Nomvula Sanga (Manzini Wanderers)

1 - Mavis Chirandu (Black Rhinos Queens), Lone Kgalaeng (Double Action), Kholu Lebakeng (Lesotho Defence Force), Khunjolwa Mali (Mamelodi Sundowns), Thembelihle Masibi (Mamelodi Sundowns), Laone Moloi (Double Action), Rhoda Mulaudzi (Mamelodi Sundowns), Anita Mulenga (Green Buffaloes), Zanele Nhlapho (Mamelodi Sundowns), Bonang Otlhagile (Double Action), Lesego Pineng (Double Action), Boitumelo Rabale (Mamelodi Sundowns)

Black Rhinos Queens et Mamelodi Sundowns en finale

Une finale explosive. Voilà ce qui nous attend ce samedi. L'édition 2021 TotalEnergies CAF Women's Champions League | COSAFA Qualifier tire bientôt à sa fin. Elle doit tout de même couronner un vainqueur. Ce sera soit les Zimbabwéennes de Black Rhinos Queens ou les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns. Le dernier match de cette compétition inédite est programmé à 14h ce samedi.

Les deux clubs étaient en action jeudi à Durban au cours des rencontres du dernier carré. Les Black Rhinos Queens étaient opposées à Double Action Ladies. Elles ont quelque peu souffert pour passer l'épreuve à élimination directe mais se sont finalement imposées 2-0. Dans l'autre rencontre, Mamelodi Sundowns a également peiné pour se défaire des Green Buffaloes. Le score au terme des 90 minutes : 1-0.

Les représentantes du Zimbabwe avaient idéalement débuté leur joute face à Double Action. Chirandu a ouvert le score à la 4e minute. C'est son premier but dans la compétition. A ce moment précis, l'on pouvait penser qu'un déluge allait s'abattre sur Double Action. Mais il n'en fut rien. Au contraire, les Botswanaises multipliaient les occasions de buts. Mais la réussite faisait défaut cependant.

En face, le réalisme des Black Rhinos Queens les permettait de creuser l'écart à la 15e minute après un but de Marjory Nyaumwe. Son deuxième but dans le tournoi enterrait définitivement les espoirs des Botswanaises. Black Rhinos Queens confortait au passage sa réputation de défense de fer. Jusqu'ici, les Zimbabwéennes n'ont toujours pas concédé de but. De bon augure avant d'affronter Mamelodi Sundowns.

Les Sud-Africaines ont souffert face aux Zambiennes de Green Buffaloes. Une unique réalisation de Melinda Kgadiete leur a permis de se hisser jusqu'en finale. Mais que ce fut dur. Tout au long de la rencontre, les Green Buffaloes ont tenté de créer le danger. Sans succès toutefois. Kgadiete a surgi juste avant la pause pour donner la victoire aux siennes. Elle est la meilleure buteuse de la compétition avec cinq buts au compteur.

Sundowns Ladies e Rhino Queens na final da Liga dos Campeões-2021

O Black Rhino Queens (Zimbabwe) e o Mamelodi Sundowns Ladies (África do Sul) disputam, este sábado, dia 4 de Setembro, pelas 14.00 horas, no King Zwelithini Stadium, a histórica final das eliminatórias regionais de acesso à primeira edição da Liga dos Campeões Africanos, em futebol feminino, cuja fase final será disputada no Egipto, ainda este ano.

Para tal, as zimbabueanas levaram de vencida o Double Action Ladies (Botswana), hoje, por 2-0, graças aos golos de Mavis Chirandu (4´) e Marjory Nyaumwe (15´), esta última que somou o seu segundo golo na competição. Já o Mamelodi Sundowns Ladies (África do Sul), teve que suar as estopinhas para despachar o Green Buffalos Ladies (Zâmbia), por tangencias 1-0, mercê do golo apontado pela avançada Melinda Kgadiete, a passagem do minuto 44.

O vencedor da primeira competição regional de clubes para mulheres na África Austral não só terá o se nome gravado para sempre na história do futebol, como também reservará um bilhete para a fase final da primeira edição da Liga dos Campeões Africanos em futebol feminino, cuja fase sinal terá lugar este ano, no Egipto, tal como fizemos menção no intróito destas linhas.

O representante da região da África Austral (COSAFA), irá juntar-se as demais zonas que ainda disputam as eliminatórias de acesso a esta liga. Lá, as equipas terão a oportunidade de reclamar o prémio máximo como a melhor de futebol feminino de África, e cada uma das participantes nesta eliminatória, a decorrer em Durban, desde o dia 26 de Agosto a 4 de Setembro está determinada em transformar esse sonho em realidade.

Melinda Kgadiete safa Sundowns Ladies

Contrariamente as exibições de luxo exibidas na fase de grupos, a formação Mamelodi Sundowns Ladies encontraram uma forte resistência diante do Green Buffalos Ladies e, por conta disso não conseguiram exponenciar o seu real valor. Aliás, o mérito vai para a equipa zambiana que enfrentou o Sundowns Ladies de peito feito e despida de quaisquer preconceitos.

No entanto, a equipa treinada por Agnes Nkosi (Mamelodi Sundowns Ladies) inaugurou o marcador aos 44 minutos, pela artilheira e melhor marcadora do torneio por Melinda Kgadiete, que já soma cinco golos, resultado que encerrou a primeira metade.

Na segunda etapa, a explorar o contra-ataque, as sul-africanas poderiam ter ampliado a vantagem face à pálida exibição da equipa adversária, mas não encontrava argumentos para ultrapassar a coesa defesa do Green Buffalos Ladies, que fez jus a sua presença até o apito final. Um jogo que certamente ficará escrito nos anais da história do futebol africano, em particular na zona austral.

Importa frisar que o regulamento da prova não permite que os semifinalistas vencidos não disputem o jogo para a atribuição de terceiro e quarto lugares.

Basta lembrar que as duas primeiras classificadas de cada grupo apuraram-se para a segunda fase, a eliminar, indo directamente para as meias-finais, de uma única mão e em sistema cruzado, em que o primeiro de um grupo enfrentará o segundo do outro.