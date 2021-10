Southern Africa: Zambia, Malawi Complete Semis Line-Up At COSAFA Women's Champs

Zambia and Malawi will complete the semifinal line-up at the 2021 COSAFA Women's Championship after the Copper Queens won their final Group C clash against Uganda at the Nelson Mandela Bay Stadium on Tuesday.

Captain Grace Chanda scored the only goal in the contest that ensured Zambia claimed top spot in their pool, and at the same time confirmed Group A's Malawi as the best-placed runner-up.

Malawi finished on six points with a +2 goal-difference, and edged Zimbabwe (six points, +1) and Uganda (four points, +3) to be the best of the runners-up across the three pools.

It means Zambia will take on Group B winners Tanzania in the first of the semifinals on Thursday (kick-off 12h00 CAT), with hosts and holders South Africa to clash with Malawi in the second game (15h30 CAT).

Tournament regulations meant organisers could have switched around the semifinal fixtures as South Africa and Malawi emerged from the same group, but the Organising Committee opted to keep them the as is.

Those two met in their tournament opener, with the South Africans claiming a narrow, hard-fought 2-1 victory. It is also a repeat of last year's semifinal when Banyana Banyana ran out 6-2 winners in a game that was 0-0 at halftime.

Zambia had to work hard to beat the Ugandans, who needed a victory to advance, but battled against the organised Copper Queens.

The contest was settled on 37 minutes when Chanda fired into the net, her second goal in as many games.

They are the second side to complete the pool stage with a 100 percent record after Tanzania, with both teams yet to concede a goal in the competition to date. It sets up a thrilling semifinal contest.

The second match in the pool on Tuesday was a dead-rubber between Namibia and Eswatini, with both sides already eliminated before the game.

That match also finished 1-0 in favour of the Namibians, with Lovisa Mulunga grabbing the only goal on 34 minutes.

Both semifinal matches will be streamed live on www.cosafa.tv and also available on SuperSport, as well as SABC Sport Channel 124 on Openview.

You can also follow the action at www.cosafa.com, and our official Twitter and Facebook pages.

COSAFA WOMEN'S CHAMPIONSHIPS STATISTICS

TUESDAY'S RESULTS

Group C

Zambia 1 (Chanda 37') Uganda 0

Namibia 1 (Mulunga 34') Eswatini 0

THURSDAY'S FIXTURES

Semifinals

12h00 (10h00 GMT) - Tanzania vs Zambia

15h30 (13h30 GMT) - South Africa vs Malawi

STANDINGS

GROUP A P W D L GF GA GD PTS

South Africa (Q) 3 2 1 0 5 2 3 7

Malawi (Q) 3 2 0 1 6 4 2 6

Angola 3 0 2 1 2 4 -2 2

Mozambique 3 0 1 2 5 8 -3 1

GROUP B P W D L GF GA GD PTS

Tanzania (Q) 3 3 0 0 8 0 8 9

Zimbabwe 3 2 0 1 5 4 1 6

Botswana 3 1 0 2 7 5 2 3

South Sudan 3 0 0 3 1 12 -11 0

GROUP C P W D L GF GA GD PTS

Zambia (Q) 3 3 0 0 9 0 9 9

Uganda 3 1 1 1 5 2 3 4

Namibia 3 1 1 1 1 3 -2 4

Eswatini 3 0 0 3 1 11 -10 0

TOURNAMENT STATS

Matches Played: 18

Goals scored: 55

Biggest victory: Botswana 7 South Sudan 0 (Group B, September 29)

Most goals in a game: 7 - Botswana 7 South Sudan 0 (Group B, September 29)

GOALSCORERS

3 goals - Stumai Athuman (Tanzania), Ochumba Lubandji (Zambia), Refiloe Tholakele (Botswana)

2 - Margaret Belemu (Zambia), Grace Chanda (Zambia), Cidalia Cuta (Mozambique), Sibulele Holweni (South Africa), Melinda Kgadiete (South Africa), Cina Manuel (Mozambique), Donisia Minja (Tanzania), Hasifah Nassuna (Uganda), Rudo Neshamba (Zimbabwe), Mwanahamisi Shurua (Tanzania)

1 - Zeferina Caupe (Angola), Noxolo Cesane (South Africa), Limbikani Chikupira (Malawi), Balothanyi Johannes (Botswana), Zainab Kapanda (Malawi), Ireen Khumalo (Malawi), Yara Lima (Angola), Aisha Masaka (Tanzania), Masego Montsho (Botswana), Emmaculate Msipa (Zimbabwe), Esther Mukwasa (Zambia), Lovisa Mulunga (Namibia), Priviledge Mupeti (Zimbabwe), Wezzie Mvula (Malawi), Riticia Nabbosa (Uganda), Joan Nabirye (Uganda), Sandra Nabweteme (Uganda), Madyina Nguluwe (Malawi), Celiwe Nkambule (Eswatini), Marjory Nyaumwe (Zimbabwe), Chieng Riek (South Sudan), Albertina Pondja (Mozambique), Lesego Radiakanyo (Botswana), Mokgabo Thanda (Botswana), Sabinah Thom (Malawi), Mary Wilombe (Zambia)

La Zambie valide son billet, le Malawi miraculé

Les affiches des demi-finales sont connues. La première opposera la Tanzanie à la Zambie et le second verra l'Afrique du Sud, championne en titre, en découdre avec le Malawi.

La Zambie et la Namibie ont assuré le strict minimum mardi au cours de la 8e journée de la COSAFA Women's Senior Championship qui marquait également la fin de la phase de groupe. Les Shepopolos se sont imposées 1-0 face à l'Ouganda. Même score des Namibiennes face à l'Eswatini.

Lovisa Mulunga - élue joueuse du match au terme des 90 minutes - a tué tout suspense contre l'Ouganda en marquant à la 34e minute pour les Namibiennes. Insuffisant toutefois pour espérer voir son pays être repêché pour le dernier carré. La Namibie termine troisième de son groupe avec quatre points au compteur. C'est la Zambie qui a donc fait le plein dans ce groupe C avec neuf points décroché en trois sorties.

Les Zambiennes se sont reposées sur leur capitaine Grace Chanda pour assurer un troisième succès de rang. La capitaine a trouvé la faille à la 38e minute et comme un bonheur n'arrive jamais seul, elle a également été auréolée du titre de joueuse du match.

Pour revenir aux rencontres du dernier carré, la Tanzanie vainqueur du groupe B affronte la Zambie dans un match qui sent le soufre. Le Malawi a été repêché à la faveur d'une meilleure différence de buts. Les Malawites ont achevé leur campagne dans le groupe A avec six points, soit un de moins que l'Afrique du Sud.

Les deux pays effectueront leur retrouvaille le 7 octobre au NMB Stadium. Ils s'étaient déjà affrontés au cours de la journée inaugurale qui avait vu les Banyana Banyana prendre le meilleur sur les Malawites. Il y aura certainement de la revanche dans l'air.

A noter que jusqui'ici, 57 buts ont été inscrits. Une pluie de buts est également attendue pour les rencontres à élimination directe.

Zâmbia vence Uganda e avança para as "meias"!

As selecções da Tanzania e da África do Sul vão disputar a primeira meia-final da IX edição do Campeonato Sénior Feminino do Conselho das Associações de Futebol da África Austral (COSAFA), agendada para esta sexta-feira, dia 7 de Outubro, no Nelson Mandela Stadium no Nelson Mandela Bay Stadium, pelas 12.00 horas, enquanto que o segundo jogo, envolverá as selecções da África do Sul e do Malawi, pelas 15.30 horas, no mesmo recinto.

O Torneio vem sendo disputado na cidade portuária de Nelson Mandela Bay (Port Elizabeth), África do Sul, desde o passado dia 3 de Novembro e, a final está marcada para o dia 14 do mesmo mês.

Entretanto, para chegar a esta fase, a Tanzania venceu, ontem, a sua congénere do Sudão do Sul por 3-0, na terceira e última jornada do Grupo "B", somando um total de novos pontos, sendo que a África do Sul afastou Moçambique por 3-1, transitando deste modo, para as "meias" como melhor classificada do Grupo A.

Lembrar que a Tamnzania, entrou para esta ronda com o apuramento já havia garantido. Ainda assim, o Malawi avança como a segunda melhor classificada de todos os grupos, tal como recomenda o regulamento da prova.

O Torneio vem sendo disputado na cidade portuária de Nelson Mandela Bay (Port Elizabeth), África do Sul, desde o passado dia 28 de Setembro e, a final está marcada para o dia 9 desde mês.

A conclusão da terceira jornada a contar para o Grupo C era determinante para o cruzamento das equipas iriam disputar as meias-finais. Apesar de a Zâmbia ter entrado para esta ronda na liderança do grupo, com seis pontos, o suficiente para não avançar a fase seguinte, visto que a convidada Uganda (com quatro pontos na segunda posição) não atirou a toalha ao chão exercendo uma forte pressão para que o representante fosse conhecido na última jornada da fase de grupos.

O Torneio vem sendo disputado na cidade portuária de Nelson Mandela Bay (Port Elizabeth), África do Sul, desde o passado dia 28 de Setembro e, a final está marcada para o dia 9 desde mês.

Show de bola no Nelson Mandela Bay Stadium

As despesas do encontro e a intensidade foram repartidas entre as duas equipas. Por um lado, as zambianas deixaram sempre a ideia de ter pressa em chegar às redes contrárias, com transições rápidas, Florence Nkatya, técnico da Zâmbia pedia as suas pupilas a construir mas, não raras vezes, era a selecção do Uganda a responder a altura apostando sempre o corredor central nas suas investidas.

Assistia-se uma verdadeira propaganda do futebol feminino no Nelson Mandela Bay Stadium. Um duelo que foi disputado até ao limite e as jogadoras a entregarem-se de forma abnegada a cada lance disputado.

No entanto, foi a Zâmbia quem decidiu ir ao intervalo com a vantagem no marcador. A meio- campista a evoluir no Red Arrows Women Grace Chanda, conseguiu roubar a bola na zona do meio-campo, galgando o correndo central até deferir um petardo que não deu hipóteses de defesa a guarda-redes Ruth Aturo. Estava feito o 1-0, a passagem do minuto 38.

No reatamento o combate continuou, mas a Zâmbia manteve o foco e geriu vantagem até ao final do jogo.