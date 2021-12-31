Tunisia's Squad for Afcon 2021

30 December 2021
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis/Tunisia — Following is the final list of the national team players called up for the Africa Cup of Nations (AFCON-2021) scheduled from January 9 to February 6 in Cameroon, said national coach Mondher Kébaier.

Goalkeepers: Farouk Ben Mustapha, Ali Jemal, Béchir Ben Said, Aymen Dahmène

Defenders: Dylan Bronn, Montassar Talbi, Bilel Ifa, Oussama Haddadi, Omar Rekik, Mohamed Drager, Hamza Mathlouthi, Mohamed Drager, Hamza Mathlouthi, Mohamed Amine Ben Hmida, Ali Maaloul, Mohamed Amine Ben Hmida, Ali Maaloul and Ali Abdi

Midfielders and strikers: Mohamed Ali Ben Romdhane, Aissa Bilel Laidouni, Lyès Skhiri, Ghaylène Chaalali, Yoann Touzghar, Seifeddine Khaoui, Anis Ben Slimene, Wahbi Khazri, Naim Sliti, Hannibal Majbri, Hamza Rafia, Seifeddine Jaziri, Youssef Msakni and Firas Belarbi.

During the final phase of CAN-2022, Tunisia will evolve in group F with Mali (January 12), Mauritania (January 16) and Gambia (January 20).

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