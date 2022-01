Africa: AFCON 2021 - Squads for Tournament

The 33rd Africa Cup of Nations gets underway in Cameroon on January 9, 2022, having been delayed a year by the Coronavirus pandemic. Below are the squads which have been announced for the tournament, which ends with the final on February 6, 2022.

To allow teams to cater for any Covid-19 cases, coaches can name 28 players - five extra above the regular tournament regulations. It must however be noted that these lists are not definite yet as they are still to be officially published by the Confederation of African Football, CAF. With Covid-19 cases so rampant, further replacments of selected players cannot be ruled out.

SIERRA LEONE:

Goalkeepers: Mohamed Nbalie Kamara (East End Lions), Ibrahim Sesay (East End Tigers), Isaac Caulker (FC Kallon)

Defenders: Umuru Bangura (Neuchâtel, Switzerland), Daniel Francis (Bradford, England), David Sesay (Barnet, England), Osman Kakay (Queens Park Rangers, England), Yeami Dunia (East End Lions), Kevin Whrigh (Orebro, Sweden), Saidu Mansaray (Bo Rangers), Steven Caulker (Fenerbahçe, Turkey)

Midfielders: Kwame Quee (Vikingur Reykjavik, Iceland), Rodney Strasser (TPS, Finland), Mohamed Kamara (Kuwait SC, Kuwait), Saidu Bah Kamara (Bo Rangers), John Bankole Kamara (Kesla FK, Azerbaijan), Alhassan Koroma (Linense , Spain), Saidu Fofanah (Kallon FC), Abu Dumbuya (East End Lions), Issa Kallon (SC Cambuur, Netherlands), Prince Barrie (Bo Rangers FC)

Forwards: Musa Noah Kamara (Unattached), Mustapha Bundu (Aarhus, Denmark), Kei Ansu Kamara (Helsinki IFK, Iceland), Mohamed Buya Turay (Henan Songshan Longmen, China), Augustine Williams (Los Angeles Galaxy, USA), Sulaiman Borbor Kai Kai (Wycombe Wanderers, England), Alhaji Kamara (Randers FC, Denmark)

MALAWI

Goalkeepers: Ernest Kakhobwe (Nyasa Big Bullets), William Thole (BF Wanderers), Charles Thom (Silver Strikers)

Defenders: Limbikani Mzava (Amazulu, South Africa), Dennis Chembezi (Polokwane City, South Africa), Mark Fodya (Silver Strikers), Gomezgani Chirwa (Nyasa Big Bullets), Lawrence Chaziya (Civo Sporting), Stanley Sanudi (BF Wanderers), Peter Cholopi (BF Wanderers)

Midfielders: John Banda (UD Songo, Mozambique), Charles Petro (Sheriff Tiraspol, Moldova), Chimwemwe Idana (Nyasa Big Bullets), Chikoti Chirwa (Red Lions), Micium Mhone (Blue Eagles), Robin Ngalande (St George, Ethiopia), Yamikani Chester (BF Wanderers), Fransisco Madinga (FC Dilla Gori, Georgia), Peter Banda (Simba SC, Tanzania), Zebron Kalima (Silver Strikers)

Strikers: Richard Mbulu (Baroka FC, South Africa), Khuda Muyaba (Polokwane City, South Africa), Gabadinho Mhango (Orlando Pirates, South Africa)

Reserves: Brighton Munthali, Paul Ndlovu, Stain Davie, Norchard Chimbalanga, Gerald Phiri Junior

MAURITANIA:

Goalkeepers: Babacar Diop (FC Nouadhibou), M'Backé N'Diaye (Nouakchott Kings), Mohamed El Mokhtar (AS Douanes)

Defenders: Abdoul Ba (Al-Ahly Tripoli, Libya), Diadé Diarra (Grand Ouest Association Lyonnaise FC, France), El Hassen Houeibib (Al-Zawraa SC, Iraq), Harouna Abou Demba (Unattached), Souleymane Karamoko (AS Nancy, France), Aly Abeid (Valenciennes FC, France), Houssen Abderrahmane (Royal Francs Borains, Belgium), Abdoulkader Thiam (US Boulogne, France)

Midfielders: Mohamed Dellah Yaly (Unattached), Guessouma Fofana (CFR Cluj, Romania), Ibréhima Coulibaly (Le Mans FC, France), Yacoub Sidi (AS Vita Club, RD Congo), Khassa Camara (NorthEast United FC, India), Almike Moussa N'Diaye (Grand Ouest Association Lyonnaise FC, France), Mohsen Bodda (FC Nouadhibou), Mahmoud Abdallahi (NK Istra 1961, Croatia), Mohamed Soueid (FC Nouadhibou), Beyatt Lekweiry (AS Douanes)

Forwards: Aboubakar Kamara (Aris Salonika FC, Greece), Hemeya Tanjy (FC Nouadhibou), Oumar Camara (Beroe Stara Zagora, Bulgaria), Adama Ba (RS Berkane, Morocco), Souleymane Doukara (Giresunspor, Turkey), Idrissa Thiam (ASAC Concorde), Pape Ibnou Ba (AC Le Havre, France)

EGYPT:

Goalkeepers: Mohamed El-Shennawy (Al-Ahly), Mohamed Abu Jabal (Zamalek), Mohamed Sobhi (Pharco), Mahmoud Gad (ENPPI)

Defenders: Akram Tawfiq (Al-Ahly), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Ahmed Fetouh (Zamalek), Mahmoud Hamdi (Zamalek), Mahmoud Alaa (Zamalek), Mohamed Abdel-Moneim (Future), Ahmed Hegazy (Ittihad Jeddah - Saudi Arabia), Omar Kamal (Future)

Midfielders: Amr Al-Soleya (Al-Ahly), Hamdi Fathi (Al-Ahly), Imam Ashour (Zamalek), Abdullah Al-Saeed (Pyramids), Mohamed Elneny (Arsenal - England), Ahmed Sayed "Zizo" (Zamalek), Mohanad Lasheen (Tala'a El-Jaish)

Forwards: Mohamed Salah (Liverpool - England), Omar Marmoush (Stuttgart - Germany), Mohamed Sherif (Al-Ahly), Mustafa Mohamed (Galatasaray - Turkey), Mahmoud Hassan "Trezeguet" (Aston Villa - England), Ramadan Sobhi (Pyramids)

ZIMBABWE:

Goalkeepers: Petros Mhari (FC Platinum), Martin Mapisa (FC Zamora, Spain), Talbert Shumba (Free State Stars, South Africa)

Defenders: Peter Muduwa (Highlanders), Alec Mudimu (Torpedo Kutaisi, Georgia), Takudzwa Chimwemwe (Nkana, Zambia), Jordan Zemura (Bournemouth, England), Godknows Muriwa (Dynamos), Gerald Takwara (Venda Football Academy, South Africa), Teenage Hadebe (Houston Dynamo, USA), Bruce Kangwa (Azam, Tanzania), Onismor Bhasera (SuperSport United, South Africa)

Midfielders: Kelvin Madzongwe (FC Platinum), Thabani Kamusoko (Zesco United, Zambia), Never Tigere (Azam, Tanzania), Kudakwashe Mahachi (SuperSport United, South Africa), Ishmael Wadi (JDR Stars, South Africa), Kundai Benyu (Vestri Isafjordur, Iceland)

Forwards: Admiral Muskwe (Luton Town, England), Prince Dube (Azam, Tanzania), David Moyo (Hamilton Academical, Scotland), Knowledge Musona (Al Tai, Saudi Arabia), Tinotenda Kadewere (Lyon, France)

EQUATORIAL GUINEA:

Squad

Goalkeepers: Jesus Owono (Alaves B, Spain), Manuel Sapunga (Futuro Kings), Aitor Mbela Gil (Somozas, Spain), Mariano Mba (Deportivo Unidad)

Defenders: Carlos Akapo Martinez (Cadiz, Spain), Cosme Anvene (Deportivo Unidad), Miguel Angel Maye (Futuro Kings), Saul Basilio Coco (UD Las Palmas, Spain), Marvin Jose Anieboh (CP Cacereno, Spain), Luis Alberto Meseguer (CD Navalcanero, Spain), Luis Enrique Nsue (Cano Sport), Ruben Belima (Hercules, Spain), Esteban Fernandez Obiang (Antequera, Spain), Basilio Ndong (IK Start, Norway)

Midfielders: Javier Akapo Martinez (Ibiza, Spain), Federico Bikoro (Hercules, Spain), Santiago Bocari (Nantes B, France), Alejandro Alex Balboa (Alaves B, Spain), Dorian Hanza Junior (UP Langreo, Spain), Jose Dicombo (Monza, Italy), Pablo Ganet (Murcia, Spain), Jannick Buyla Sam (Gimnastic de Tarragona, Spain)

Forwards: Luis Miguel Nlavo (SC Braga B, Portugal), Juan Jose Oscar Siafa (Olimpacos Volou, Greece), Iban Salvador Edu (CF Fuenlabrada, Spain), Emilio Nsue Lopez (Unattached), Jose Antonio Miranda (Niki Volou, Greece), Pedro Oba Asu (Futuro Kings)

NIGERIA:

Goalkeepers: Francis Uzoho (AC Omonia, Cyprus); John Noble (Enyimba FC); Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs, South Africa); Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, Netherlands)

Defenders: Chidozie Awaziem (Alanyaspor FC, Turkey); Kenneth Omeruo (CD Leganes, Spain); Leon Balogun (Glasgow Rangers, Scotland); William Troost-Ekong (Watford FC, England); Olaoluwa Aina (Torino FC, Italy); Jamilu Collins (SC Padeborn 07, Germany); Abdullahi Shehu (AC Omonia, Cyprus); Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal); Olisa Ndah (Orlando Pirates, South Africa)

Midfielders: Frank Onyeka (Brentford FC, England); Joseph Ayodele-Aribo (Glasgow Rangers, Scotland); Wilfred Ndidi (Leicester City, England); Chidera Ejuke (CSKA Moscow, Russia); Kelechi Nwakali (SD Huesca, Spain)

Forwards: Ahmed Musa (Fatih Karagumruk, Turkey); Samuel Chukwueze (Villarreal FC, Spain); Victor Osimhen (Napoli FC, Italy); Moses Simon (FC Nantes, France); Sadiq Umar (UD Almeria, Spain); Taiwo Awoniyi (Union Berlin, Germany); Odion Jude Ighalo (Al-Shabab Riyadh, Saudi Arabia); Alex Iwobi (Everton FC, England); Kelechi Iheanacho (Leicester City, England); Emmanuel Dennis (Watford FC, England)

ALGERIA:

Goalkeepers: Rais Mbolhi (Al-Ettifaq, Saudi Arabia), Mustafa Zaghba (Damac, Saudi Arabia), Alexandre Oukidja (Metz, France)

Defenders: Issa Mandy (Villarreal, Spain), Abdelkader Bedrane (Esperance, Tunisia), Mehdi Tahrat (Al Gharafa, Qatar), Djamel Benlmari (Qatar, Qatar), Mohamed Amine Taugai (Esperance, Tunisia), Youcef Attal (Nice, France), Houcine Benayada (Etoile du Sahel, Tunisia), Reda Halaimia (Beerschot, Belgium), Rami Bensebaini (Borussia Monchengladbach, Germany), Ilias Chetti (Esperance, Tunisia)

Midfielders: Ramiz Zerrouki (Twente Enschede, Netherlands), Haris Belkebla (Brest, France), Sofiane Bendebka (Al-Fateh, Saudi Arabia), Adem Zorgane (Royal Charleroi, Belgium), Sofiane Feghouli (Galatasaray, Turkey) Ismail Bennacer (AC Milan, Italy)

Forwards: Riyad Mahrez (Manchester City, England), Adam Ounas (Napoli, Italy), Youcef Belaili (Unattached), Said Benrahma (West Ham United, England), Farid Boulaya (Metz, France), Yacine Brahimi (Al Rayyan, Qatar), Islam Slimani (Lyon, France), Baghdad Bounedjah (Al Sadd, Qatar), Mohamed El Amine Amoura (Lugano, Switzerland)

TUNISIA:

Goalkeepers: Al-Bashir Ben Said (US Monastir), Farouk Ben Mustafa (Esperance), Ayman Dahmane (Sfaxien), Ali Jamal (Stade Tunisien)

Defenders: Mohamed Drager (Nottingham Forest, England), Wajdi Keshrida (Salernitana, Italy), Hamza Mathlouthi (Zamalek, Egypt), Bilal Ifa (Club Africain), Muntasir Talbi (Rubin Kazan, Russia), Ali Maaloul (Al-Ahly, Egypt), Ali Abedi (Caen, France), Mohamed Amine Benhamida (Esperance)

Midfielders: Issa Bilal Al-Aidouni (Ferencvaros, Hungary), Mohamed Ali Ben Romdhane (Esperance), Ghilan Chaalali (Esperance)

Forwrads: Hamza Rafia (Standard Liege, Belgium), Issam Jbaly (Odense, Denmark), Seif El Din Jaziri (Zamalek, Egypt)

SENEGAL:

Goalkeepers: Edouard Mendy (Chelsea, England), Alfred Gomis (Rennes, France), Sény Dieng (Queens Park Rangers, England)

Defenders: Bouna Sarr (Bayern, Germany), Saliou Ciss (Nancy, France), Kalidou Koulibaly (Napoli, Italy), Pape Abou Cissé (Olympiacos, Greece), Abdou Diallo (Paris Saint Germain, France), Ibrahima Mbaye (Bologna, Italy), Abdoulaye Seck (Royal Antwerp, Belgium), Fodé Ballo-Touré (Milan, Italy), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, England)

Midfielders: Pape Matar Sarr (FC Metz, France), Pape Gueye (Marseille, France), Nampalys Mendy (Leicester City, England), Idrissa Gana Gueye (Paris Saint Germain, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Mamadou Loum Ndiaye (Deportivo Alaves, Spain), Joseph Lopy (Sochaux, France)

Forwards: Sadio Mané (Liverpool, England), Ismaila Sarr (Watford, England), Bamba Dieng (Marseille, France), Keita Baldé (Cagliari, Italy), Habib Diallo (Strasbourg, France), Boulaye Dia (Villareal, Spain), Famara Diédhiou (Alanyaspor, Turkey), Mame Baba Thiam (Kayserispor, Turkey)

MALI:

Goalkeepers: Ismaël Diawara (Malmö, Sweden), Ibrahim Moukoro (TP Mazembé, DR Congo), Djigui Diarra (Young Africans, Tanzania)

Defenders: Hamari Traoré (Rennes, France), Moussa Sissako (Standard Liège, Belgium), Falaye Sacko (Guimaraes, Portugal), Mamadou Fofana (Amiens, France), Senou Coulibaly (Dijon, France), Kiki Kouyaté (FC Metz, France), Charles Traoré (FC Nantes, France), Massadio Haidara (RC Lens, France), Issiaka Samaké (Horoya AC, Guinea)

Midfielders: Amadou Haidara (RB Leipzing, Germany), Diadié Samassekou (Hoffenheim, Germany), Mohamed Camara (Red Bull Salzburg, Austria), Lassana Coulibaly (Salernitana, Italy), Aliou Dieng (Al Ahly, Egypt)

Forwards: Adama Noss Traoré (Hatyaspor, Turkey), Kouamé Nguessa (Troyes, France), Yves Bissouma (Brighton, England), Hamidou Traoré (Girespunsor, Turkey), Kalifa Coulibaly (FC Nantes, France), Moussa Djenepo (Southampton, England), Moussa Doumbia (Reims, France), Lassine Sinayoko (AJ Auxerre, France), El Bilal Touré (Reims, France), Adama Traoré (Sheriff Tiraspol, Moldavia), Ibrahima Koné (Sarsporg, Norway)

BURKINA FASO:

GOALKEEPERS: Hervé Kouakou KOFFI (Sporting de Charleroi, Belgium), Farid Sofiane OUÉDRAOGO (Majestic SC, Burkina Faso), Kilian NIKIEMA (ADO Den Haag, Netherlands), Aboubacar Babayouré SAWADOGO (RC Kadiogo, Burkina Faso)

DEFENDERS: Edmond TAPSOBA (Bayer Leverkusen, Germany), Issoufou DAYO (RS Berkane, Morocco), Yacouba Nasser DJIGA (FC Basel, Switzerland), Soumaïla OUATTARA (FUS de Rabat, Morocco), Steeve YAGO (Aris Limassol, Cyprus), Issa KABORE (Troyes, France), Patrick MALO (Hassania Agadir, Morocco), Oula Abass TRAORÉ (Horoya AC, Guinea), Hermann NIKIEMA (SALITAS FC, Burkina Faso)

MIDFIELDERS: Gustavo Fabrice SANGARÉ (Quevilly-Rouen, France), Dramane NIKIEMA (Horoya AC, Guinea), Adama GUIRA (Racing Rioja CF, Spain), Blati TOURÉ (AFC Eskilstuna, Sweden), Ismahila OUEDRAOGO (PAOK Salonika, Greece), Saïdou SIMPORÉ (Ittihad Alexandria, Egypt)

FORWARDS: Bertrand TRAORÉ (Aston Villa, England), Zakaria SANOGO (Ararat-Armenia, Armenia), Cyrille BAYALA (AC Ajaccio , France), Éric TRAORE (Pyramids FC, Egypt), Mohamed KONATE (Akhmat Grozny, Russia), Dango Aboubacar Faissal OUATTARA (FC Lorient, France), Boureima Hassane BANDÉ (NK Istra, Croatia), Abdoul Fessal TAPSOBA (Standard de Liège, Belgium), Jean Botué Fiacre KOUAMÉ (AC Ajaccio, France), Cheick Djibril OUATTARA (Olympique de Safi, Morocco)

THE COMOROS:

Goalkeepers: Salim Ben Boina (Endoume, France), Ali Ahamada (SK Brann Bergen, Norway), Moyadh Ousseni (Frejus, France)

Defenders: Nadim Abdou (FC Marigues, France), Benjaloud Youssouf (La Berrichonne De Chatauroux, France), Abdallah Ali Mohamed (US Avranches, France), Kassim Mdahoma (US Avranches, France), Younn Zahary (Cholet, France), Chaker Alhadhur (AC Ajaccio, France), Mohamed Youssouf (AC Ajaccio, France), Kassim Abdallah (Marignane Cignac, France)

Midfielders: Fouhad Bachirou (Omonia Nicosie, Cyprus), Youssouf M'Changama (EA Guingamp, France), Yacine Bourhane (Go Ahead Eagles, Netherlands), Nakibou Aboubakari (FC Sete 34, France), Iyad Mohamed (AJ Auxerre, France), Rafidine Abdullah (FCS Luasanne, Switzerland)

Forwards: Faiz Selemani (Kortijk, Belgium), Mohamed El Fardou (Red Star Belgrade, Serbia), Nasser Chamed (Gaz Metan Medias, Romania), Ahmed Mogni (FC Annecy, France), Faiz Mattoir (Cholet, France), Ali M'Madi (SAS Epinal, France), Said Bakari (RKC Waalwijk,Netherlands), Moussa Djoumoi (AS Sait-Priest, France), Mohamed M'Changama (FC Nouadhibou, Mauritania)

COTE D'IVOIRE:

Goalkeepers: Sylvain Gbohouo (Wolkite Ketema, Ethiopia), Badra Ali (JDR Stars, South Africa), Ira Tapé (FC San Pedro), Cissé Abdul Karim (ASEC Mimosas)

Defenders: Serge Aurier (Villareal, Spain), Éric Bailly (Manchester United, England), Willy Boly (Wolverhampton, England), Wilfried Kanon (Pyramids FC, Egypt), Odilon Kossonou (Bayer Leverkusen, Germany), Simon Deli (Adana Demirspor, Turkey); Ghislain Konan (Reims, France)

Midfielders: Habib Maiga (Metz, France), Serey Die (FC Sion, Switzerland), Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven, Netherlands), Jean Daniel Akpa Akpro (Lazio, Italy), Franck Kessie (AC Milan, Italy), Hamed Junior Traoré (Sassuolo, Italy), Jean Michael Seri (Fulham, England)

Forwards: Maxwell Cornet (Burnley, England), Max Gradel (Sivasspor, Turkey), Jérémie Boga (Sassuolo, Italy), Wilfried Zaha (Crystal Palace, England), Jean Évrard Kouassi (Trabzonspor, Turkey), Nicolas Pépé (Arsenal, England), Christian Kouame (Anderlecht, Belgium), Sebastien Haller (Ajax, Netherlands), Johan Boli (Al- Rayan, Qatar), Konaté Karim (ASEC Mimosas)

MOROCCO:

Goalkeepers: Yassine Bounou (Sevilla, Spain), Mounir Mohamedi (Hatayspor, Turkey), Anas Zniti (Raja)

Defenders: Romain Saiss (Wolverhampton Wanderers, England), Nayef Aguerd (Stade Rennes, France), Sofiane Chakla (OH Leuven, Belgium), Sami Mmaee (Ferencvaros, Hungary), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, France), Sofiane Alakouche (Metz, France), Sofiane El Karouani (NEC Nijmegen, Netherlands), Adam Masina (Watford, England)

Midfielders: Sofiane Amrabat (Fiorentina, Italy), Ayman Barkok (Eintracht Frankfurt, Germany), Faycal Fajr (Sevaspor, Turkey), Imran Loza (Watford, England), Ilias Chair (Queens Park Rangers, England), Selim Amallah (Standard Liege, Belgium), Azzedine Ounahi (Angers, France)

Forwards: Abdessamad Ezzalzouli (Barcelona, ??Spain), Munir El Haddadi (Sevilla, Spain), Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar, Netherlands), Youssef En-Nesyri (Sevilla, Spain), Ayoub El Kaabi (Wydad), Sofiane Boufal (Angers, France), Ryan Mmaee (Ferencvaros, Hungary)