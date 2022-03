Tunisia: Tunis International Judo Open - Over 180 Athletes Expected

Tunis/Tunisia — No less than 185 judokas from 23 countries are expected at the Tunis International Open Seniors (men and women) due on March 12-13 in Radés, the Tunisian Judo Federation (French: FTJ) announced Tuesday.

The event will resume after a COVID-19 induced three-year interruption, FTJ President Skander Hachicha told a press conference.

Participating countries are Tunisia, Algeria, Bahrain, Burkina Faso, the Central African Republic, Chad, DR Congo, Colombia, Djibouti, France, Gabon, Guinea, Kenya, Saudi Arabia, Kuwait, Morocco, Malta, Niger, New Zealand, Senegal, Tajikistan , the UAE and the USA.

Tunisia will be represented by 49 judokas (27 men and 22 women. They are:

Men: Fraj Dhouibi (-60 kg) - Chahine Thabet (-60 kg) - Alaeddine Ben Mahar (-60 kg) - Hassib Khalfaoui (-60 kg) - Adel Ghars Trabelsi (-60 kg) - Skander Mejri (-66 kg) - Bilel Ben Ahmed (-66 kg) - Ibrahim Helali (-66 kg) - Yassine Guizani (-66 kg) - Alaeddine Chalbi (-73 kg) ) - Aziz Harbi (-73 kg) - Mohamed Rouiti (-73 kg) - Mohamed Amine Hannafi (73-kg) - Abderrahmane Sahbeni (-73 kg) - Wajdi Hajji (-81 kg) - Hichem Sallami (-81 kg) - Mohamed Arbi (-81 kg) - Rayan Mejri (-81 kg) - Abdelaziz Ben Ammar (-90 kg) - Yassine Grichi (-90 kg) - Bahaeddine Bejaoui (-90 kg) - Khalil Guizani (-90 kg) - Koussai Ben Ghars (-100 kg) - Amir Grichi (-100-kg) - Wahib Hadiouch (+100 kg) - Rayane Ben Mahmoud (+100 kg) - Karim Gharbi (+100).

Women: Omaima Bdioui (48 kg) - Rahma Tibi (48 kg) - Amira Ben Ayed (48 kg) - Dorra Oueslati (52 kg) - Roumayssa Tibi (52 kg) - Mariem Jmour (52 kg), Chayma Sidaoui (52 kg) - Nouha Hajri (57 kg) - Amira Trabelsi (57 kg) - Sarra Dhaouadi (57-) - Marwa Chammakhi (57 kg) - Mariem Bejaoui (63 kg) - Mona Mannai (63 kg) - Maram Jmour (63 kg) - Nihal Landolsi (70 kg) - Fatma Haddad (70 kg) ) - Rahma Bahraini (78 kg) - Arij Akab (78 kg ) - Sarra Mzoughi (78 kg) - Nihel Cheikhrouhou (+78 kg) - Zayneb Troudi (+78 kg) - Nahla Jendoubi (+78 kg).