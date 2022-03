Africa: FIFA World Cup 2022 - Africa Zone - 3rd Qualifying Round - List of 28 Tunisian Players

Tunis/Tunisia — Tunisia's national football coach Jalel El Kadri unveiled on Thursday the list of players picked for the two games against Mali, for the 2022 FIFA World Cup 3rd qualifying round.

Tunisia will take on Mali in the first leg on March 25 in Bamako, before playing the second leg in Tunis on March 29.

Here is the list of the 28 Tunisian players:

Goalkeepers:

Ayman Dahman (Club Sportif Sfaxien, Tunisia), Moez hassen (African club, Tunisia), Ali Jmal (Etoile Sportive du Sahel, Tunisia), Bechir Ben Said (US Monastir, Tunisia).

Defenders:

Mohamed Drager (FC lucerne -Switzerland), Hamza Mathlouthi (Zamalek SC, Egypt), Bilel Ifa (Club Abha , Saudi Arabia), Montassar Talbi (Roubine Kazan, D1 Russia), Ali Maaloul (El Ahly Cairo, Egypt), Dylan Bronn (FC Metz, Ligue 1), Oussama Haddadi (Yeni Malatyaspor, Turkey) Nader Ghandri (Club africain), Ali Abdi (Paris football club).

Midfielders:

Aissa Laidouni (Ferencvárosi TC, D1 Hungary), Ferjeni Sassi (AL Duhail Qatar), Mohamed Ali Ben Romdhane (Esperance de Tunis), Ghailene Chaalali (Esperance de Tunis), Ellyes Skhiri (Cologne, Germany), Anis Ben Slimane (Brondby, Denmark), Hannibal Mejbri (Manchester United, England).

Forwards:

Seifeddine Jaziri (Zamalek SC, Egypt), Wahbi Khazri (Saint-Etienne, Ligue 1), Naïm Sliti (Ettifaq, Saudi Arabia), Youssef Msakni (Al-Arabi, Qatar), Saad Bguir (Club Abha , Saudi Arabia ), Taha Yassine khnissi (El Koweit Sporting Club ) Issam jbali (Odense club, Denmark), Mortadha ben Wannes (Kasimpasa, Turkey).