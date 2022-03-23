Uganda: Kampala Rcc Hudu Hussein Sent to Yumbe

Entebbe, Uganda — Kampala Resident City Commissioner (RCC) Hudu Hussein has been moved to Yumbe as RDC, in the latest reshuffle made by President Yoweri Museveni. Amina Lukanga is the new RCC for Kampala.
President Museveni has reshuffled Senior Presidential Advisors, RDC Secretariat Commissioners, Resident District Commissioners, Resident City Commissioners, Deputy Resident District Commissioners and Deputy Resident City Commissioners
FULL LIST
SN DISTRICT NAME
1 ABIM SHILAKU JAMES
2 ADJUMANI TABAN DATA PETER
3 AGAGO OKOT EMMANUEL
4 ALEBTONG ADIAMA EKAJU JOHN ROBERT
5 AMOLATAR WIBULE PATIENCE EDITH
6 AMUDAT MAJ. AKELLO BETTY OTEKAT
7 AMURIA EYAL LILLY
8 AMURU LT. COL. PIUS ALITEMA
9 APAC OMONGI ABDUL GEORGE
10 ARUA OCENG OSBORN
11 ARUA CITY AKELLO ALICE OPIO
12 BUDAKA MAGUNDA GEORGE
SN DISTRICT NAME
13 BUDUDA MITALA EMMY
14 BUGIRI WALUGEMBE RAMADHAN (RTD
LT.)
15 BUGWERI BILLY JANET MULINDWA
16 BUHWEJU NUWAGIRA NICHOLAS
17 BUIKWE NDEGWE HAWA NAMUGENYI
18 BUKEDEA HAJJ. IMRAN MULUGA
19 BUKOMANSIMBI SHARON ANKUNDA
20 BUKWO MPIMBAZA HASHAKA SAMUEL
21 BULAMBULI BAYOOLE STANLEY
22 BULIISA BYARUHANGA STEVEN NFAASINGABO
72 BUNDIBUGYO LT.COL BRIGHT NZIRUMU
24 BUNYANGABU MASEREKA JOSHUA
25 BUSHENYI ASIIMWE JANE MUHINDO
26 BUSIA KIBWIKA MICHEAL
27 BUTALEJA NAMAGOGWE HAJIRA
28 BUTAMBALA LUBWAMA SULAIMAN
29 BUTEBO KALIKWANI PAUL MWIDU
30 BUVUMA MWESIGWA DEBORAH
31 BUYENDE BALWANIREGHA DENIS EPHRAIM
32 DOKOLO AKETCH BARBARA
33 FORT PORTAL CITY ANGALIA KASIGWA GODWIN
34 GOMBA KYASSANKU CHARLES
35 GULU GEORGE OWANYI AKUMAN
36 GULU CITY JANE FRANCIS OMONGIN OKILE
37 HOIMA TURYABAGYENYI EMMY K.
38 HOIMA CITY BADRU MUGABI
39 IBANDA BAKUNDA GEORGE
40 IGANGA WANDERA SADALA
41 ISINGIRO NASIIMA ADDA
42 JINJA MADOI ELIJAH
SN DISTRICT NAME
43 JINJA CITY SALEH KAMBA
44 KAABONG OKIRYA CHRIS MIKE
45 KABALE NYAKAHUMA GODFREY
46 KABAROLE BANDEBA PHESTUS
47 KABERAMAIDO SEGAWA JIMMY EBIL
48 KAGADI KIKANSHEMEZA BRON
49 KAKUMIRO MATOVU DAVID (RTD. MAJOR)
50 KALAKI BATEGANA BAKALE SADIQ
51 KALANGALA NAJJUMA JULIET SENKOOLE
52 KALIRO OLINGA OTUKOL TOM
53 KALUNGU PADDY KAYONDO
54 KAMPALA AMINA LUKANGA
55 KAMULI WOPUWA GEORGE
56 KAMWENGE BYARUGABA KANYAMAHANE
ISAIAH
57 KANUNGU AMBROSE MWESIGYE
58 KAPCHORWA LOTEM LENOS
59 KAPELABYONG TOKO SHUAIB
60 KARENGA OCAILAP FILBERT
61 KASESE WALUSIMBI JOLLY JOE (RTD LT.)
62 KASSANDA NAMULINDWA PHEOBE
63 KATAKWI RTD. MAJ. KATAMBA GODFREY
64 KAYUNGA HAJ. NSEREKO MUTUMBA
65 KAZO MAWIYA LULE
66 KIBALE KAMWINE HELLEN CATHERINE
67 KIBOGA MARIAM SEGUYA NALUBEGA
68 KIBUKU KWESIGA EVA MUWANGALA
69 KIKUUBE TUMUSIIME AMLANI
70 KIRUHURA MUGUME APOLLO
71 KIRYANDONGO MUGANGA DAN
23 KISORO SSEKANDI SHAFIQ SSENGOBA
73 KITAGWENDA BIRUNGI KOBUSINGYE JACKLINE
SN DISTRICT NAME
74 KITGUM KOMAKECH WILLIAM
75 KOBOKO MUKIIBI DREKE JOSEPH
76 KOLE KIDEGA NABINSON JAMES
77 KOTIDO ONORIA AMBROSE
78 KUMI ACHILA JOHN ROBERTS REX
79 KWANIA ARIKWANGA RICHARD NOON
80 KWEEN TUKEI WILBERFORCE
81 KYANKWANZI SSEBYALA BADRU
82 KYEGEGWA KALUNGI MONICA
83 KYENJOJO AYESIGA JULIAN
84 KYOTERA EVA KABEJJA
85 LAMWO ICHOGOR CHARLES
86 LIRA HAMWADA ISMAEL PINTO
87 LIRA CITY EGOLE LAWRENCE EMMY
88 LUUKA KAGAAYI JANE FRANCIS
89 LUWEERO BWABYE RICHARD
90 LWENGO DUMBA MOSES
91 LYANTONDE MBETGYERIZE GODFREY
92 MADI-OKOLLO NANDINDA DARIUS
93 MANAFWA OKISWA GEOFREY
94 MARACHA AYIKOBUA FESTUS
95 MASAKA TEOPISTA SSENKUNGO
96 MASAKA CITY KATENDE RONALD
97 MASINDI NGABIRANO EMMY B
98 MAYUGE GULUME RICHARD BALYAINO
99 MBALE NASIKE ASUMINI
100 MBALE CITY WASHAKI AHAMAD
101 MBARARA MBABAZI ROGERS
102 MBARARA CITY RTD. LT. COL. MWESIGYE K. JAMES
103 MITOOMA KIBUKA FRANCIS AMOOTI
104 MITYANA AHARIKUNDIRA AFRICANO
SN DISTRICT NAME
105 MOROTO ANGOLERE CAROLINE
106 MOYO GORE GOFFIN
107 MPIGI SSEMPALA KIGOZI
108 MUBENDE BYABASAIJA ROSEMARY
109 MUKONO NABITAKA FATUMA NDISABA
110 NABILATUK KYEYUNE SSENYONJO
111 NAKAPIRIPIRIT OKURUT JOHN MICHEAL
112 NAKASEKE CAPTAIN YAHAYA KAKOOZA
113 NAKASONGOLA ROSE BIRUNGI
114 NAMAYINGO BARASA OGAJO SULEIMAN
115 NAMISINDWA BANGU FREDRICK
116 NAMUTUMBA MATENDE THOMAS
117 NAPAK OKORI DENIS
118 NEBBI ABAK ROBERT
119 NGORA EKOOM JOHN STEPHEN
120 NTOROKO MAJ. JONES MUGABIRWE
121 NTUNGAMO MUCUNGUZI GEOFREY
122 NWOYA OMARA CHRISTOPHER
123 OBONGI MATATA YASIN BUGA (RTD CAPT.)
124 OMORO ONYUK ANDREW
125 OTUKE AKULU JILIAN
126 OYAM RTD. ASP. ATUHAIRE HOPE
127 PADER ODONGO MILTON
128 PAKWACH ESERU PAUL
129 PALLISA DHIKUSOOKA MAGID
130 RAKAI SARAH KIYIMBA
131 RUBANDA TUMWESIGYE JOHNBOSCO
132 RUBIRIZI TUKAKIRIZA CALEB
133 RUKIGA NAYEBARE FRED KYAMUZIGITA
134 RUKUNGIRI BEWAYO NSUBUGA STEPHEN
135 RWAMPARA ATUHAIRWE ROBERT
136 SERERE NAKAMYA HARRIET
SN DISTRICT NAME
137 SHEEMA MUHINDO PULKERIA KUNIHIRA
B.
138 SIRONKO KULABA DAVID
139 SOROTI KUMAKECH SALIM
140 SOROTI CITY PAAK PETER PEX
141 SSEMBABULE KAMUKAMA NICHOLAS KAINE
142 TEREGO AJILONG B. MODESTAR
143 TORORO OWOLE NIXON
144 WAKISO JUSTINE MBABAZI
145 YUMBE HUDU HUSSEIN
146 ZOMBO LT. COL. JOSEPH KABALEGA
147 RDC ATTACHED TO RDC SECRETARIATE MUSIHO SAMUEL
Assistant RDCs
SN DISTRICT NAME
1 ABIM FADOSA AHMED
2 ADJUMANI ANGUPALE SADIQ
3 AGAGO OKIDI JAMES COSMAS
4 ALEBTONG KASONZI MARTIN
5 AMOLATAR LYAVALA AHMED
6 AMUDAT LOKORU JIMMY
7 AMURIA AKOL GEOFFREY
8 AMURU JOAN APIO
9 APAC JONGA JACOB
10 ARUA EZAMA HAMZA HAM
11 ARUA AYIVU DIVISION ISMA MASABA
12 ARUA CENTRAL DIVISION ACHILE TWAIBU
13 BUDAKA IBRAHIM MUKAMBA
14 BUGIRI WANDERA ENOCH
15 BUGWERI KIRIGGWA HAKIM
SN DISTRICT NAME
16 BUHWEJU GODFREY TUMWEBAZE GOODMAN
17 BUIKWE DALA SANON
18 BUKEDEA YEKO BULULU
19 BUKOMANSIMBI KALEMA FRED
20 BUKONZO LT. MAATE MAGWARA
21 BUKWO CHEMUTAI JAMES
22 BULAMBULI AMRI KAMBA
23 BULIISA AKINTOLE MUHUUTA
24 BUNDIBUGYO MUHANGUZI UMAR BAHANDE
25 BUNYANGABU NAKAYE KABONGE
26 BUSHENYI ATUHAIRE ROSEMARY
27 BUSIA KANUNA GRACE
28 BUSONGORA MUBINGWA ZEPHER
29 BUTALEJA NKOKO RACHEL
30 BUTAMBALA KATUNZE YAHAYA KAVUMA
31 BUTEBO CAROL NANTONGO
32 BUVUMA PATRICK MUBIRU
33 BUYENDE KASUGGA AMULI KINTU
34 DOKOLO MBIGITI JONAH
35 FORT PORTAL CENTRAL DIVISION EMMA BUSINGYE
36 FORT PORTAL NORTH DIVISION BAMUHA ALLAN
37 GOMBA JOSHUA ZAAKE KASOMA
38 GULU MATHIAS LUTWAMA
39 GULU BAR-DEGELAYIBI DIVISION OKWI GILBERT
40 GULU LAROO PECE DIVISION BANYA PETER
41 HOIMA KYAKASHARI MICHAEL
SN DISTRICT NAME
42 HOIMA EAST DIVISITION WILLIAM KASIGAZI
43 HOIMA WEST DIVISION TUMUSIIME BENJAMIN
44 IBANDA KATABAZI SEIFU
45 IGANGA NTANGE ANDREW
46 ISINGIRO AINE CHRISTOPHER
47 JINJA KIGONGO JUMA
48 JINJA NORTH DIVISION KALEMERA LYDIA
49 JINJA SOUTH DIVISION MICHAEL SEGAWA
50 KAABONG NALYANYA HENRY
51 KABALE ABBEY BAKUNDA
52 KABAROLE OGALO BWIRE PAUL
53 KABERAMAIDO AYIPO CLARE
54 KAGADI MUHOOZI MICHEAL
55 KAKUMIRO MONDAY KALIISA ERNEST
56 KALAKI OKWAMERI FRANCIS
57 KALANGALA NANYANZI SARAH
58 KALIRO BAKAKI RONALD
59 KALUNGU KAGAIGA MIRIAM MUGISHA
60 KAMPALA CENTRAL NDIDE YASIN
61 KAMPALA KAWEMPE WALUGEMBE SULEIMAN JJUUKO
62 KAMPALA MAKINDYE KEITA KAGABI DOREEN
63 KAMPALA NAKAWA DR. KASSIM KAMUGISHA
64 KAMPALA RUBAGA BURORA HERBERT ANDERSON
65 KAMULI KASADHA SARAH MWEBAZA
66 KAMWENGE BATUUZE NAMARA LOY
67 KANUNGU GAD RUGAJU
68 KAPCHORWA SEKAJJA MARTIN
69 KAPELEBYONG OJIROT EMMA
70 KARENGA LOLUK FIDELIS LOGWEE
71 KASSANDA SIMON PETER KASWABULI
72 KATAKWI AKOT SUSAN MORO
SN DISTRICT NAME
73 KAYUNGA MAWERERE PETER
74 KAZO TUMUKURATE SILVASTER
75 KIBAALE NANSHEMEZA CAROLINE K.
76 KIBOGA MUYAMBI MOSES
77 KIBUKU KATENDE HUSSEIN KIBAZO
78 KIRUHURA ASABA DAVID
79 KIRYANDONGO SSEBUNYA HENRY
80 KISORO TUKAMUHEBWA ROBERT
81 KITAGWENDA MUHOOZI SEKASAMBA JOSEPH
82 KITGUM WELIRE MARIJAN (HAJJ)
83 KOBOKO MUGENYI VINCENT
84 KOLE BALEKE SOLOMON TREVOR
85 KOTIDO IVAN JAMES NAMOMA
86 KUMI NSEKO ANTHONY
87 KWANIA ACHAM PROSCOVIA
88 KWEEN TWOYEM KENNETH CHEMONGES
89 KYANKWANZI KABALE PERUSI
90 KYEGEGWA WINNIE KYAKUHAIRE
91 KYENJOJO AKWETEIREHO JONATHAN
92 KYOTERA SSERUWAGI FAISAL
93 LAMWO OGUTI SEBASTIAN
94 LIRA KABUNGA SENTAMU DANIEL
95 LIRA EAST DIVISION OKWAI DENIS JAWOKO
96 LIRA WEST DIVISION BETTY NALWEISO LUTTAMAGUZI
97 LUUKA WAISWA PAUL
98 LUWEERO FEHEERA MPALANYI N. BOSSA
99 LWENGO KAMBUGU ROBERT
100 LYANTONDE NAMANYA JEREMY
101 MADI-OKOLLO WANSADHA MAFUMO ADONIA
102 MANAFA KAGENYI LUUKA
103 MARACHA KOLIBA KOTEVU MONICA
104 MASAKA MBABAZI TEOPISTA
SN DISTRICT NAME
105 MASAKA KIMAANYA-
KABONERA DIVISION
KATEREGA MUSAAZI
106 MASAKA NYENDO-
KUKUNGWE DIVISION
NAAVA MASITULA
107 MASINDI NJUKI NOOR MBABALI HAJJI
108 MAYUGE KATO DAUDA
109 MBALE NAKAWALA NAOME
110 MBALE INDUSTRIAL DIVISION BANJA HAMZA
111 MBALE NORTHERN
DIVISION
MWAJUZI PROSSY
112 MBARARA WILBERFORCE TUMUHUMBISE ONGOM
113 MBARARA NORTH
DIVISION
KANUSU ROBERT
114 MBARARA SOUTH
DIVISION
ARIHO MOSES
115 MITOOMA NTUMWA ISHA
116 MITYANA JOHN BOSCO LUBYAYI
117 MOROTO TUKO JUSTINE
118 MOYO JULIAN SSEKAMWA
119 MPIGI TIITWE RHONDAH KAGAAGA
120 MUBENDE ABUBAKER BIRUNGI
121 MUKONO KITAMBULA HENRY
122 NABILATUK AYO JACINTA
123 NAKAPIRIPIRIT SAIRE MICHEAL
124 NAKASEKE KABERUKA MARIAM
125 NAKASONGOLA MARIA LUBEGA K
126 NAMAYINGO HAMISI NAGAYA
127 NAMISINDWA NAMARA JULIE SOLOME
128 NAMUTUMBA KYOOMYA JAMES
129 NAPAK BARAZA MOSES
SN DISTRICT NAME
130 NEBBI SSEBALIRWA HASSAN
131 NGORA LUKOKI JOHN MAGEZI
132 NTOROKO RWATANGABO BONIVENTURE
133 NTUNGAMO KAMUNTU ROBERT
134 NWOYA OKWARE EMMANUEL
135 OBONGI HASSAN KASIBANTE
136 OMORO OYO WALTER KOMAKECH
137 OTUKE BASALIRWA JOHN
138 OYAM MUHANGUZI NEWTON
139 PADER MAGALA BANULI BINTAMBULA
140 PAKWACH TWIKIRIZE SAM ORIKUNDA
141 PALLISA HAJJAT ASSA NAKUSI
142 RAKAI LWANGA CHARLES
143 RUBANDA SSEWANDIGI ERIC
144 RUBIRIZI ROBINAH MIREMBE
145 RUKIGA KATUSIIME ZADOKI
146 RUKUNGIRI ARIYO MARYCENT
147 RWAMPARA MOSES MWESIGYE
148 SEMBABULE WERE YAHAYA
149 SERERE ETESOT GABRIEL
150 SHEEMA NABOTH KAGOLO
151 SIRONKO NABUKALU NUSURA JUMA
152 SOROTI STEVEN ODONGO
153 SOROTI EAST DIVISION EDRINE BENESA
154 SOROTI WEST DIVISION EBASERET JOSEPHINE
155 TEREGO EMOKOL J.P. ONYANGO
156 TORORO AMULA ALBERT
157 WAKISO ENTEBBE JACKLINE KAKUNDA
158 WAKISO KASANGATI BAINGANA MARK
159 WAKISO KIRA EDDY MWANJE
160 WAKISO MAKINDYE SABAGABO KYAZZE FRANK
SN DISTRICT NAME
161 WAKISO NANSANA NSUBUGA ALI SHAFIQ
162 YUMBE VUYAYA VUNI MATHEW
163 ZOMBO ATIM GRACE OLEYOWIYA
COMMISSIONER RDC SECRETARIATE
SN NAME POSITION
1 LT. COL. AMBAKO KIBRAI SENIOR PRESIDENTIAL
ADVISOR - MOBILIZATION
2 SR. GRACE AKIROR NORTHERN REGION
3 JAMES TWEHEYO KARAMOJA REGION
4 MBAGANDI NKAYI FRED CENTRAL BUGANDA REGION
5 MAJ. MARTHA ASIIMWE WESTERN REGION
6 BAMWINE FRED KAMPALA REGION
7 OBEDI GERTRUDE COLLINES EASTERN REGION
8 DR.DAN SSEKIBOOBO SENIOR PRESIDENTIAL
ADVISOR - RESEARCH