Africa: 2022-23 Totalenergies CAF Champions League First Preliminary Round - First Leg Fixtures

The 2022-23 TotalEnergies CAF Champions League season kicks off this weekend with the first leg fixtures of the first preliminary round taking place across the continent.

Here is the schedule:

* All times are in GMT

09 September 2022

Time Match Venue City

16:00 Rail Club de Kadiogo (Burkina Faso) - Asante Kotoko (Ghana) Stade de Yamoussoukro Yamoussoukro

10 September 2022

Time Match Venue City

12:30 Volcan Club de Moroni (Comoros) - La Passe FC (Seychelles) Stade Moroni Malouzini Moroni

13:00 APR FC (Rwanda) - US Monastirienne (Tunisia) Huye Stadium Huye

13:00 Zalan FC Rumbek (South Sudan) - Young Africans (Tanzania) National Stadium Dar Es Salaam

13:00 Cape Town City FC (South Africa) - AS Otohô (Congo) Athlone Stadium Cape Town

13:00 Red Arrows FC (Zambia) - CD Primeiro de Agosto (Angola) Heroes National Stadium Lusaka

13:00 Nyasa Big Bullets FC (Malawi) - Simba SC (Tanzania) Bingu National Stadium Lilongwe

14:00 Matlama FC (Lesotho) - Coton Sport (Cameroon) Free State Stadium Mangaung

14:30 ASO Stade Mandji (Gabon) - Plateau United FC (Nigeria) Stade de la Rénovation Franceville

15:00 Olympic Real de Bangui (CAR) - Vipers SC (Uganda) Stade Alphonse Massamba Debat Brazzaville

15:00 CD Mongomo (Equatorial Guinea) - Djoliba AC (Mali) Estadio de Mongomo Mongomo

15:30 ASN Nigelec (Niger) - SOAR (Guinea) Stade Général Senyi Kountché Niamey

16:00 BO Rangers FC (Sierra Leone) - CR Belouizdad (Algeria) Samuel Kayon Doe Sports Complex Paynesville

16:00 KMKM SC (Zanzibar) - Al Ahli Tripoli (Libya) Amaan Stadium Zanzibar City

11 September 2022

Time Match Venue City

13:00 Saint George SC (Ethiopia) - Al Hilal (Sudan) Bahir Dar National Stadium Bahir Dar

13:00 Flambeau du Centre (Burundi) - Al Ittihad (Sudan) Azam Complex Dar Es Salaam

13:00 CFFA (Madagascar) - Royal Leopards FC (Eswatini) Stade Kianja Barea Antananarivo

14:00 Arta Solar 7 (Djibouti) - Al Merrikh (Sudan) Stade El hadj Hassan Gouled Djibouti Ville

15:00 Rivers United FC (Nigeria) - Watanga FC (Liberia) Adokiye Amiesimaka International Stadium Port Harcourt

16:00 Coton Sport Benin (Benin) - ASEC Mimosas (CIV) Stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou Cotonou

16:00 ASKO de Kara (Togo) - FC Nouadhibou (Mauritania) Stade de Kegue Lomé

16:00 Gaborone United SC (Botswana) - AS Vita Club (DR Congo) National Stadium Gaborone

17:00 Casamance FC (Senegal) - JS Kabylie (Algeria) Stade Lat dior Thiès

13:00 Associaçao Black Bulls (Mozambique) - Petro Luanda (Angola) Estadio Nacional de Zimpeto Maputo

18 September 2022

Time Match Venue City

15:00 Elect Sport (Chad) - Zamalek (Egypt) Ahmadou Ahidjo Stadium Yaoundé

Clubs that received bye to Second Preliminary Round

Al Ahly (Egypt), Esperance (Tunisia), Mamelodi Sundowns (South Africa), Raja Club Athletic (Morocco), TP Mazembe (DR Congo), Wydad Athletic Club (Morocco).

Besides Horoya AC (Mali) is qualified for the next round following the withdrawal of Gambia's Haws FC.