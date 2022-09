Africa: 2022-23 Totalenergies CAF Confederation Cup First Preliminary Round - First Leg Fixtures

The 2022-23 TotalEnergies CAF Confederation Cup kicks off this weekend with the first leg fixtures of the first preliminary round taking place across the continent.

Here is the schedule:

* All times are in GMT

09 September 2022

Time Match Venue City

13:00 Fasil Kenema SC (Ethiopia) - Bumamuru FC (Burundi) Bahir Dar National Stadium Bahir Dar

13:00 St Michel United (Seychelles) - Inter Littoral Academy (Equatorial Guinea) Côte d'Or National Sports Complex Côte d'Or St Pierre

16:00 Buffles du Borgou (Benin) - kallon FC (Sierra Leone) Stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou Cotonou

16:00 Milo FC (Guinea) - ASCK (Togo) Stade Général Lansana Conté Nongo

10 September 2022

Time Match Venue City

13:00 BUL FC (uganda) - Future FC (Egypte) St Mary's Stadium Kampala

15:00 PWD Bamenda (Cameroon) - Elgeco Plus (Madagascar) Stade Omnisports de Bafoussam Bafoussam

15:00 AS Santé d'Abeché (Chad) - Ferroviario Da Beira (Mozambique) Ahmadou Ahidjo Stadium Yaoundé

16:00 ASAS/Djibouti Telecom (Djibouti) - AS Kigali (Rwanda) Stade El Hadj Hassan Gouled Djibouti Ville

16:00 Anglogold Ashanti Golden Boys (Guinea) - Nouakchott (Mauritania) Stade Général Lansana Conté Nongo

11 September 2022

Time Match Venue City

12:00 Al Hilal FC WAU (South Sudan) - Kipanga FC (Zanzibar) National Stadium Dar Es Salaam

13:00 Mbabame Highlanders (Eswatini) - Royal AM FC (South Africa) Somhlolo National Stadium Lobamba

15:00 Kwara United (Nigeria) - AS Douanes (Niger) Mobolaji Johnson Arena Lagos

15:30 LISCR FC (Liberia) - Sporting Club de Gagnoa (CIV) Samuel Kayon Doe Sports Complex Paynesville

15:30 AS Douanes (Burkina Faso) - AS Real Bamako (Mali) Stade de Yamoussoukro Yamoussoukro

17:00 Hilal Alsahil (Sudan) - Geita Gold FC (Tanzania) El Hilal Stadium Omdurman

17:00 Al Akhder (Libya) - Al Ahli Omdurman (Sudan) Martyrs of Benina Stadium Benina

19:00 ASFAR Club (Morocco) - Remo Stars (Nigeria) Prince Moulay Abdellah Stadium Rabat

Clubs that received bye to Second Preliminary Round

El Nasr (Libya), Club Africain (Tunisia), DC Motema Pembe (DR Congo), USM Alger (Algeria), Zesco United (Zambia), Accra Hearts of OAK (Ghana), GD Sagrada Esperança (Angola), JS Saoura (Algeria), Azam FC (Tanzania), Marumo Gallants (South Africa), Pyramids FC (Egypt), Renaissance Sportive de Berkane (Morocco), Club S. M. Diables Noirs (Congo), CS Sfaxien (Tunisia)

*Following the withdrawal of Botswana's Security Systems, FC St Eloi Lupopo (DR Congo) is qualified to the next round.