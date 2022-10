Africa: Watch Live - Totalenergies Caf Confederation Cup 2022/23 - Additional Second Preliminary Round Draw

You can watch live the additional second preliminary round of the TotalEnergies CAF Confederation Cup today (Tuesday, 18 October 2022) in Cairo, Egypt.

You can follow the ceremony live on CAF digital platforms at 11:00 GMT (13:00 local time)

The additional Second preliminary round of the TotalEnergies CAF Confederation Cup 2022/23 will feature the 16 losing teams from CAF CL and 16 winning teams from CAF CC.

Below is the full list of teams:

TotalEnergies CAF Champions League Losing teams:

TP Mazembe (DR Congo), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Djoliba AC (Mali), Al Ahli Tripoli (Libya), CD Primeiro de Agosto (Angola), Royal Leopards (Eswatini), Rail Club Kadiogo (Burkina Faso) OR AS Vita Club (DR Congo), Rivers United FC (Nigeria), Plateau United FC (Nigeria), ASN Nigelec (Niger), US Monastir (Tunisia), La Passe FC (Seychelles), ASKO de Kara (Togo), Flambeau du Centre (Burundi), Cape Town CFC (South Africa), Young Africans (Tanzania)

TotalEnergies CAF Confederation Cup Winning teams:

USMA (Algeria), RS Berkane (Morocco), Pyramids FC (Egypt), CS Sfaxien (Tunisia), El Nasr (Libya), Club Africain (Tunisia), DCMP (DR Congo), SC Gagnoa (Cote d'Ivoire), AS Real Bamako (Mali), Al Akhder (Libya), Royal AM FC (South Africa), St Eloi Lupopo (DR Congo), Marumo Gallants (South Africa), ASFAR (Morocco), Future FC (Egypt), Diables Noirs (Congo)